Người Nhật đổ xô du lịch dịp Tuần lễ Vàng

Nhà ga, sân bay ở Nhật Bản đông nghịt hành khách trước thềm Tuần lễ Vàng kéo dài 7 ngày.

Tuần lễ Vàng thường niên ở Nhật Bản bắt đầu từ ngày 29/4 đến 5/5. Kỳ nghỉ năm nay diễn ra trong bối cảnh lo ngại về Covid-19 giảm bớt và đồng yen giảm khiến du lịch nước ngoài đắt đỏ hơn.

"Tôi đang lên đường thực hiện chuyến du lịch tốt nghiệp bị hoãn lại vì Covid-19. Tôi muốn ngắm vườn thú safari ban đêm", Rika Uechi, 26 tuổi, nói tại sân bay Haneda ở Tokyo ngày 27/4 trước khi sang Singapore cùng bạn đại học.

Sân bay Haneda ở Tokyo ngày 27/4. Ảnh: Kyodo

Trong nhà ga số hai của sân bay Haneda, khách du lịch lấp kín sảnh khởi hành quốc tế, hoạt động trở lại từ tháng 7/2023 sau khi đóng cửa hơn ba năm vì Covid-19. Nhật Bản tháng 5/2023 đã hạ mức cảnh báo Covid-19 xuống ngang bệnh cúm mùa và nới lỏng quy định y tế để khuyến khích người dân đi lại.

"Tôi không muốn tháo khẩu trang vì sợ lây nhiễm. Tôi mong được gặp lại bố mẹ", Chiho Okamura, nói ở nhà ga Tokyo trước khi khởi hành đến Hyogo cùng con trai ba tháng tuổi.

Hơn 2,6 triệu người đã đặt vé bay nội địa ở Nhật Bản từ 27/4 đến 6/5, gần bằng năm ngoái. 490.000 người đặt vé bay quốc tế, tăng 20% so với năm ngoái. Dịch vụ tàu cao tốc shinkansen và các dịch vụ đường sắt khác ghi nhận 2,96 triệu lượt đặt ghế từ 26/4 đến 6/5, tăng 16% so với năm ngoái và tăng 7% so với năm 2018, thời điểm trước đại dịch.

Hồng Hạnh (Theo Japan Today)