Người Nga cầu cứu ông Putin sau khi đê vỡ

Người dân thành phố Orsk, một trong những khu vực bị ngập nặng nhất sau vụ vỡ đê trên sông Ural, chỉ trích giới chức địa phương và cầu cứu Tổng thống Putin.

Mưa lũ khiến nước sông Ural ở vùng Orenburg, tây nam Nga, dâng cao hơn 9 m, gây vỡ đê cuối tuần qua, khiến hơn 10.000 ngôi nhà ở Orsk, thành phố lớn thứ hai trong vùng, ngập lụt, hơn 6.500 người phải sơ tán.

Nhà máy lọc dầu Orsk tạm dừng hoạt động từ hôm 7/4 để giảm thiểu rủi ro tới hệ sinh thái. Ủy ban Điều tra Nga đã mở điều tra về sự cố vỡ đê ở Orenburg, với lý do vi phạm các tiêu chuẩn an toàn và cẩu thả, cho rằng nguyên nhân vỡ đê là do bảo trì kém.

Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang ở vùng Orenburg. Tỉnh trưởng Denis Pasler cho biết đây là trận lụt tồi tệ nhất xảy ra ở khu vực từ khi bắt đầu lưu dữ liệu về các vụ thiên tai.

Hàng trăm người dân đã tụ tập bên ngoài văn phòng thị trưởng Orsk hôm 8/4, bất chấp công tố viên cảnh báo không nên tổ chức biểu tình và dọa sẽ tạm giữ hành chính những người vi phạm.

Trong video do các trang tin tức địa phương đăng tải, người biểu tình liên tục hô lớn "Ông Putin, hãy cứu chúng tôi" và kêu gọi Thị trưởng Vasily Kozupitsa từ chức. Người biểu tình cũng yêu cầu chính quyền hỗ trợ nhiều hơn cho các gia đình phải sơ tán.

Hai ngày trước khi đê vỡ, Thị trưởng Kozupitsa đi thị sát khu vực và cho rằng không có nguy cơ nào, dù đã có thông tin cảnh báo về nước sông Ural dâng cao.

"Người dân không sợ cảnh lũ lụt. Chúng tôi nhớ tới những lần Orsk hứng chịu lũ lụt mà chưa có đê, khiến những ngôi nhà trên phố Naberezhnaya bị nhấn chìm. Hiện không còn mối đe dọa như vậy nữa", ông Kozupitsa viết hôm 3/4.

Thị trưởng Kozupitsa đã có lúc đối thoại với đám đông biểu tình khi mọi người than phiền phải tự mua thuyền, tự bảo vệ người thân cũng như gia súc. Tuy nhiên, chiếc loa mà cảnh sát đưa ông Kozupitsa bị hỏng, nên ông đã mời một số người đại diện vào trong tòa thị chính để nói chuyện với tỉnh trưởng Pasler.

Điện Kremlin cảnh báo mực nước ở một số khu vực đang tăng nhanh. Chính quyền khu vực dự kiến lũ đạt đỉnh vào ngày 9/4 và tình hình sẽ ổn định sau ngày 20/4.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Tổng thống Putin đã ra lệnh cho tỉnh trưởng Tyumen và Kurgan lân cận chuẩn bị cho kịch bản nước dâng cao và lũ lụt. Ông Peskov nói thêm Tổng thống Putin hiện không có kế hoạch đến thăm các vùng bị lũ lụt.

