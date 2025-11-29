Người Mỹ xếp hàng bất chấp giá rét ngày Black Friday

Black Friday (Ngày thứ Sáu Đen) là ngày hội mua sắm lớn nhất Mỹ, diễn ra vào thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ ơn. Trong dịp này, các sản phẩm thường được giảm giá 20-30%, thậm chí lên tới 70-80%, để thu hút người mua.

Trước đây, nhiều cửa hàng mở sớm từ Lễ Tạ ơn. Nhưng từ năm 2020, Covid-19 khiến hầu hết hãng bán lẻ lớn, như Target, Walmart và Best Buy, chỉ mở vào ngày thứ Sáu, phổ biến là 6h sáng. Hiệp hội Bán lẻ Mỹ (NFR) ước tính kỷ lục 186,9 triệu người sẽ mua sắm trong 5 ngày dịp Black Friday, từ Lễ Tạ ơn đến Cyber Monday (ngày thứ Hai mua sắm trực tuyến sau Black Friday).