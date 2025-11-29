Người Mỹ xếp hàng bất chấp giá rét ngày Black Friday

Black Friday (Ngày thứ Sáu Đen) là ngày hội mua sắm lớn nhất Mỹ, diễn ra vào thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ ơn. Trong dịp này, các sản phẩm thường được giảm giá 20-30%, thậm chí lên tới 70-80%, để thu hút người mua.
Trước đây, nhiều cửa hàng mở sớm từ Lễ Tạ ơn. Nhưng từ năm 2020, Covid-19 khiến hầu hết hãng bán lẻ lớn, như Target, Walmart và Best Buy, chỉ mở vào ngày thứ Sáu, phổ biến là 6h sáng. Hiệp hội Bán lẻ Mỹ (NFR) ước tính kỷ lục 186,9 triệu người sẽ mua sắm trong 5 ngày dịp Black Friday, từ Lễ Tạ ơn đến Cyber Monday (ngày thứ Hai mua sắm trực tuyến sau Black Friday).
Hàng dài người chờ trước cửa hãng bán lẻ đồ thể thao và hoạt động ngoài trời Bass Pro Shops sáng ngày 28/11, bất chấp nhiệt độ bên ngoài chỉ khoảng âm 7 độ C, để săn các khuyến mãi của ngày Black Friday.
Mùa mua sắm năm nay diễn ra trong bối cảnh giá cả tăng cao do thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Dù vậy, NFR dự báo doanh thu của các hãng bán lẻ 2 tháng cuối năm vẫn có thể đạt 1.000 tỷ USD, tăng khoảng 4% so với năm ngoái.
Nhóm người hào hứng khoe phiếu nhận túi quà trước cửa siêu thị Target ở Chambersburg (Pennsylvania). 100 người đầu tiên xếp hàng được phát phiếu để đổi túi quà khi vào bên trong. Trong đó, có 10 túi sẽ có thêm quà
Target năm nay mở cửa lúc 6 giờ sáng ngày Black Friday. Quản lý siêu thị Alyssa Loudenslager cho biết đến 5h sáng đã có 200 người xếp hàng, đông hơn nhiều so với những năm gần đây. Dù vậy, những người chờ đợi phải chịu thời tiết rất lạnh. Nhiệt độ ngay trước 6 giờ sáng chỉ gần 0 độ C.
Người mua sắm xếp hàng bên ngoài trung tâm thương mại của Macy's ở New York ngày 28/11. Năm nay, Macy's mở cửa vào 6h sáng thứ Sáu.
Mùa mua sắm cuối năm rất quan trọng với các hãng bán lẻ Mỹ, thường đóng góp 30% lợi nhuận năm cho họ. Năm nay, các hãng chạy khuyến mãi từ sớm. Walmart bắt đầu chương trình giảm giá lớn nhất năm từ giữa tháng 11, kéo dài đến 1/12 với 3 giai đoạn. Amazon khởi động tuần lễ Black Friday từ tuần trước, trong khi Macy’s mở hẳn một cổng thông tin riêng cho dịp này.
Gary Gordhamer (trái) và Rob Romnek đã chờ từ 6h sáng trong thời tiết giá lạnh để chờ mua bia Black Friday 2025 của Lakefront Brewery tại Milwaukee, bang Wisconsin. Đây là loại bia phiên bản giới hạn, chỉ bán ra vào dịp này hàng năm.
Adam Her được chúc mừng vì giành được phần thưởng 5.000 USD khi bước vào tổ hợp mua sắm Mall of America tại Bloomington, Minnesota trong ngày Black Friday.
Dòng người kín đặc trong cửa hàng của Aerie tại trung tâm thương mại Christiana Mall (Delaware) sáng 28/11.
Vài năm gần đây, Black Friday tại Mỹ được đánh giá là kém sôi động, do người dân chuyển sang mua hàng trực tuyến. Xu hướng này càng được ưa chuộng sau đại dịch. Hãng phần mềm Salesforce ước tính doanh thu trực tuyến ngày Black Friday vào khoảng 18 tỷ USD tại Mỹ và 78 tỷ USD trên toàn cầu.
Người mua hào hứng với đồ dùng nhà bếp giảm giá tại siêu thị của Best Buy tại Houston, Texas ngày Black Friday. Đầu tuần này, Best Buy cho biết laptop, smartphone, máy tính để bàn là các mặt hàng được quan tâm nhất dịp lễ năm nay.
Túi đồ lỉnh kỉnh trên tay một khách hàng ở trung tâm thương mại West Town Mall ở West Knoxville (Tennessee) ngày Black Friday.
Khách hàng nghỉ ngơi sau khi mua sắm tại trung tâm thương mại West Town Mall ở West Knoxville (Tennessee) ngày Black Friday.
Bãi đỗ xe gần như không còn chỗ trống trước khi mặt trời mọc sáng sớm ngày Black Friday tại trung tâm mua sắm Outlet Shoppes of the Bluegrass ở Simpsonville (Kentucky).
Black Friday xuất phát từ Mỹ, nhưng sau đó nhanh chóng lan rộng ra toàn thế giới. Tại một siêu thị ở Sao Paulo (Brazil) ngày 27/11, người dân đang chờ mua TV giảm giá. Cũng như tại Mỹ, các mặt hàng điện tử, đặc biệt là TV cỡ lớn, rất được ưa chuộng tại Brazil.
Tại Ecuador, từ sáng sớm, người mua sắm đã lấp kín siêu thị Coral trên đại lộ Carlos Julio Arosenena để tận dụng các ưu đãi Black Friday. Việc mua hàng diễn ra sôi động, nhưng có trật tự. Nhiều năm qua, ngày Black Friday trên toàn cầu không ghi nhận các vụ đánh nhau giành hàng giảm giá, vốn từng là đặc trưng của lễ hội mua sắm này.
Hà Thu (theo Reuters, AFP, AP)