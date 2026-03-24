Người Mỹ ngóng trông xe điện Trung Quốc

Một số người Mỹ muốn sở hữu xe điện Trung Quốc vì ưu điểm giá rẻ nhưng các đại lý, nhà sản xuất nội địa và giới chức phản đối.

Sooren Moosavy (Baltimore, bang Maryland) tìm mua chiếc xe điện giá cả phải chăng ở Mỹ, xuất phát từ mối quan tâm đến môi trường và cảm giác lái êm ái của loại phương tiện này. Nhưng cả 3 mẫu anh ưng ý đều không có sẵn, vì chúng đến từ các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc là BYD, Geely và Zeekr.

"Tôi rất muốn có cơ hội được sở hữu hoặc thậm chí lái thử một chiếc", Moosavy nói. Theo anh, các mẫu xe mình nhắm đến có ưu điểm nhỏ gọn, nội thất sang trọng và trên hết là giá mềm.

Moosavy không phải trường hợp cá biệt. Khi giá trung bình của một chiếc xe mới ở Mỹ đang tiến gần mốc 50.000 USD, ngày càng nhiều khách hàng sẵn sàng mua những chiếc xe điện Trung Quốc giá rẻ hơn, bất chấp phản đối từ giới chức và ngành ôtô nội địa.

Khảo sát 802 người tiêu dùng định mua xe trong hai năm tới, Cox Automotive, ghi nhận gần một nửa (49%) đánh giá xe Trung Quốc có giá trị rất tốt hoặc xuất sắc. Cùng với đó, 40% ủng hộ sự hiện diện của thương hiệu ôtô nước này tại Mỹ.

Khách tham quan mẫu xe BYD Dolphin Mini tại Buenos Aires, Argentina, ngày 8/10/2025. Ảnh: Reuters

Chuyên sản xuất video đánh giá xe Trung Quốc với hàng triệu lượt xem trên Yotube, Rich Benoit cho biết giá cả tạo sức hấp dẫn lớn nhất. "Đó là điều nhiều người tìm kiếm: tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái và rẻ. Họ cần xe đi làm, không phải ai cũng là người đam mê ôtô", ông nói.

Ông đang cân nhắc mua một chiếc BYD ở Mexico và lái nó qua biên giới. "Đó là cách duy nhất để sở hữu. Họ đã bán ở Mexico nhiều năm rồi. Tôi muốn có một chiếc xe điện Trung Quốc ở Mỹ", Rich Benoit nói.

Ngược với mong muốn của khách hàng, các đại lý và chính quyền Mỹ không ủng hộ xe điện Trung Quốc. Rhett Ricart, chủ một đại lý ôtô đang kinh doanh xe Ford, Chevrolet và Hyundai ở bang Ohio, thừa nhận người mua sẽ đổ xô sang xe Trung Quốc nếu chúng được bán rộng rãi.

Tuy nhiên, ông và các đại lý khác chưa muốn điều đó xảy ra. Khảo sát của Cox Automotive, cho biết chỉ 15% đại lý ủng hộ các thương hiệu Trung Quốc gia nhập thị trường. Chỉ 26% tin rằng chúng tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn của Mỹ.

Những năm gần đây, Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản thành nhà xuất khẩu ôtô dẫn đầu thế giới. Canada trở thành quốc gia mới nhất mở cửa cho xe hơi nước này, đồng ý giảm thuế quan xuống 6,1%, áp dụng cho hạn mức 49.000 xe mỗi năm. Xe điện cũng đang được xuất khẩu ồ ạt sang Mexico, nơi các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đang nhắm đến việc xây dựng nhà máy.

Ở những nơi như châu Âu, một số mẫu xe điện Trung Quốc được bán với giá dưới 30.000 USD và đã bao gồm các tiện nghi như phần mềm hỗ trợ lái xe tiên tiến, tủ lạnh mini tích hợp và tùy chọn hát karaoke cho những người đi cùng. "Công nghệ mà họ cung cấp với mức giá thấp như vậy thật đáng kinh ngạc", Clint Simone, biên tập viên cao cấp của trang web mua bán ôtô Edmunds, bình luận.

Trong khi ôtô điện Trung Quốc đang tràn ngập các tuyến đường cao tốc ở châu Âu, Mỹ Latinh và Canada, chính phủ Mỹ dựng rào cản bằng thuế quan trên 100%, do lo ngại về an ninh dữ liệu và nhằm bảo vệ việc làm của người Mỹ.

Hồi tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẵn sàng cho phép các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc mở nhà máy tại Mỹ, miễn là họ sử dụng lao động nội địa. Nhưng đầu tháng này, các hiệp hội ngành ôtô Mỹ đã gửi thư đề nghị chính phủ ngăn chặn các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc thâm nhập nước này, với lý do lo ngại về khả năng cạnh tranh.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Bernie Moreno tuyên bố tại một sự kiện ở nhà máy Ford Motor rằng "chừng nào tôi còn thở, sẽ không có xe Trung Quốc nào được bán ở Mỹ". Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington bác bỏ các chỉ trích, khẳng định ôtô sản xuất tại Trung Quốc được ưa chuộng vì chất lượng và đổi mới công nghệ.

Còn với nhiều người Mỹ đang muốn có một chiếc xe điện giá rẻ, xe cũ trở thành lựa chọn khả dĩ. Theo Cox Automotive, doanh số xe điện đã qua sử dụng toàn quốc đạt 31.503 chiếc trong tháng 1, tăng khoảng 21% so với cùng kỳ 2025.

Cả năm ngoái, doanh số xe điện cũ đạt 378.140 chiếc, cao hơn 35% so với 2024, theo CarEdge. "Xe điện đã qua sử dụng có thể là lựa chọn dễ tiếp cận hơn cho những khách hàng quan tâm đến xe điện nhưng chưa sẵn sàng mua xe mới", ông Wess Dunn, Phó chủ tịch cấp cao của CarMax, nhận định.

Phiên An (theo Reuters)