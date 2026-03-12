Người Mỹ nghĩ gì về chiến dịch tại Iran

Người Mỹ đang chia rẽ theo quan điểm đảng phái về chiến dịch tại Iran, song nhìn chung tỷ lệ phản đối vẫn cao hơn ủng hộ.

Các cuộc thăm dò mới cho thấy nhiều người Mỹ lo ngại chiến dịch tại Iran đang khiến quốc gia trở nên "kém an toàn hơn", dù vẫn xem Tehran là mối đe dọa an ninh đối với Washington. Phần lớn cử tri Cộng hòa đứng về phía Tổng thống Trump, song họ cũng lo ngại về khả năng Mỹ triển khai bộ binh ở Iran.

Khảo sát tiến hành hồi cuối tuần của Đại học Quinnipiac nổi tiếng trong lĩnh vực thăm dò dư luận, cho thấy 53% người được hỏi phản đối hành động quân sự tại Iran. 40% ủng hộ, khoảng 10% chưa chắc chắn.

Reuters/Ipsos, một trong những nguồn khảo sát uy tín hàng đầu thế giới, cũng công bố thăm dò cho thấy lượng người phản đối không kích Iran chiếm đa số.

Kết quả này tương đồng với các cuộc thăm dò nhanh qua tin nhắn của Washington Post và CNN, được thực hiện ngay sau khi Mỹ, Israel bắt đầu phối hợp tấn công Iran.

Thăm dò gần đây của Fox News cho thấy quan điểm của người được hỏi gần như chia đều, một nửa ủng hộ, một nửa phản đối.

Biểu tình phản đối cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran tại khu vực gần Nhà Trắng, thủ đô Washington, ngày 28/2. Ảnh: AFP

Một số thăm dò ghi nhận đa số người Mỹ tin rằng chính quyền Trump "chưa giải thích rõ ràng lý do tiến hành không kích". Dư luận Mỹ cũng chia rẽ về việc liệu Iran có thực sự đặt ra "mối đe dọa trực tiếp và cận kề" đối với Mỹ như tuyên bố của Nhà Trắng hay không.

Trong khảo sát của Quinnipiac, 55% không tin điều này. Trong khi đó, 60% người được hỏi trong khảo sát của Fox News cho rằng Iran là mối đe dọa thực sự. Thăm dò của AP NORC cho thấy khoảng 1/2 người Mỹ trưởng thành rất lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran.

Trong bối cảnh giá dầu biến động mạnh do ảnh hưởng của chiến sự Trung Đông, đại đa số cử tri được hỏi nói "khá lo" hoặc "rất lo" về tình hình giá xăng tăng ở Mỹ. 25% cử tri "không quá lo" hoặc "không lo lắng chút nào", theo thăm dò của Quinnipiac.

Mức độ lo ngại cao nhất đến từ phe Dân chủ và cử tri độc lập, song khoảng 1/2 cử tri Cộng hòa cũng "lo ngại phần nào chiến sự khiến giá xăng tăng".

Người Mỹ hối hận vì bỏ phiếu cho ông Trump khi giá xăng tăng vọt Người Mỹ nói về giá xăng tăng cao tại cây xăng ở Marietta, bang Georgia, ngày 7/3. Video: Reuters

Theo khảo sát của Reuters/Ipsos, khoảng 2/3 người được hỏi cho rằng giá xăng ở Mỹ sẽ chuyển biến xấu trong một năm tới do chiến sự. Số cử tri Cộng hòa cho rằng giá xăng tăng cũng nhiều hơn số người tin rằng giá sẽ giảm. 20% nói giá sẽ giữ nguyên.

Khoảng 1/2 cử tri, trong cả khảo sát của Quinnipiac lẫn Fox News, lo ngại chiến sự khiến Mỹ "kém an toàn hơn", so với 30% nhận định chiến sự giúp đất nước an toàn. Khảo sát của CNN ghi nhận 50% người được hỏi nói chiến sự sẽ khiến Iran "trở thành mối đe dọa lớn hơn". Chỉ 30% tin mức độ nguy hiểm sẽ giảm xuống.

Những người ủng hộ chiến dịch của Mỹ - Israel tuần hành ở New York ngày 1/3. Họ cầm ảnh Reza Pahlavi, nhà hoạt động đối lập là con trai cả của Mohammad Reza Pahlavi, Quốc vương cuối cùng của Iran.

Đa số cử tri lo ngại chiến sự tiếp tục mở rộng quy mô. Khoảng 3/4 cử tri phản đối kịch bản điều bộ binh đến Iran, chỉ 20% ủng hộ điều này, theo khảo sát của Quinnipiac. Ngay trong nhóm cử tri Cộng hòa, tỷ lệ phản đối cũng cao hơn ủng hộ là 52% so với 37%.

Khảo sát Reuters/Ipsos cho thấy cử tri lưỡng đảng đều lo ngại chiến dịch sẽ đặt tính mạng binh sĩ Mỹ vào vòng nguy hiểm. 90% người Mỹ trưởng thành "khá lo" hoặc "rất lo" về điều này. Tỷ lệ này là 86% trong nhóm cử tri Cộng hòa, 93% trong nhóm cử tri Dân chủ.

Đức Trung (Theo AP, Reuters, Washington Post)