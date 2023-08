Người Mỹ nghĩ gì về ảnh hồ sơ nhà tù của ông Trump

Khi ảnh lưu hồ sơ của ông Trump được công bố, nhiều người Mỹ vui vì cựu tổng thống không thể "đứng trên pháp luật", số khác lại nghĩ ông là "người hùng".

Rafael Struve đang ăn tối tại nhà bố mẹ ở Houston thì bức ảnh hồ sơ nhà tù của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hiện lên trên màn hình điện thoại. "Ồ, nó đây rồi", anh nghĩ, nhìn đăm đăm vào gương mặt ông Trump trong ảnh.

"Biết trước là một chuyện nhưng tận mắt nhìn thấy nó là một chuyện khác", doanh nhân 31 tuổi, phát ngôn viên tổ chức Thanh niên đảng Cộng hòa ở Texas, nói. "Tôi không nghĩ sẽ tốt cho đảng của chúng tôi nếu lấy vấn đề này làm trung tâm".

Ảnh lưu hồ sơ tại nhà tù thành phố Atlanta, bang Georgia, của cựu tổng thống Trump ngày 24/8. Ảnh: Cảnh sát hạt Fulton

Bức ảnh được chụp tại hạt Fulton, bang Georgia, hôm 24/8, khi ông Trump tới trình diện với cáo buộc tìm cách lật kèo bầu cử ở bang này năm 2020. Đây là lần đầu tiên ông Trump phải chụp ảnh lưu hồ sơ, dù ông đã bị truy tố ba lần trước đó.

Struve, cử tri hai lần bỏ phiếu cho ông Trump, hiện ủng hộ Thống đốc Florida Ron DeSantis. Nhìn vào gương mặt giận dữ của cựu tổng thống Mỹ, anh nghĩ ông "hẳn đã tính toán trước biểu cảm để thể hiện sự bất bình".

Tại Atlanta, Anthony Michael Kreis, phó giáo sư luật tại Đại học bang Georgia, coi bức ảnh là kết quả của một thủ tục lỗi thời trong hệ thống tư pháp hình sự. Kreis cho rằng những tấm hình lưu hồ sơ nhà tù đã bị biến từ một công cụ nhận dạng thành gây xấu hổ.

"Hãy nhìn các bức ảnh người bị bắt mà báo chí từng đăng tải. Ngay cả khi không bị kết án, những hình ảnh như vậy cũng có thể ám ảnh ai đó suốt đời", ông nói. "Đó là một sai lầm đối với xã hội".

Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng việc cấp đặc quyền như không phải chụp ảnh lưu hồ sơ cho một người đàn ông cực kỳ quyền lực cũng có thể là sai lầm. "Bức ảnh có ý nghĩa biểu tượng nhất định, cho thấy rằng không ai đứng trên pháp luật", Kreis nhận xét.

Don Price, 60 tuổi, một cử tri khác từng hai lần bầu cho ông Trump, không có cảm xúc khi xem tấm hình. Ông chủ công ty sản xuất hàng không vũ trụ này không còn xem tin tức và cũng không còn quan tâm đến Trump.

Ông cho rằng các bản tin chính trị chính thống đang kịch tính hóa mọi vấn đề. "Không ai nên bầu cho Trump hay Biden một lần nữa", Price nói.

Cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu tổng thống ở Miami không xa, Lester Pena, đảng viên Dân chủ, hy vọng nhìn thấy dấu hiệu cho thấy ông Trump sẽ phải vào tù. Pena tin rằng cựu tổng thống đã vi phạm pháp luật và dẫn đầu một chiến dịch chống lại nền dân chủ Mỹ. Viễn cảnh về những hậu quả ông Trump phải chịu khiến ông phấn khích.

Nhưng bức ảnh hồ sơ nhà tù của cựu tổng thống xuất hiện khắp TikTok khiến ông không thoải mái. Pena cho rằng biểu cảm của ông Trump như một lời cảnh báo: "Tôi chỉ chờ ra khỏi đây và trà thủ".

"Giống như thể bạn đang nhốt một con thú dữ vào lồng vậy", ông nói.

Những người ủng hộ ông Trump tập trung bên ngoài nhà tù hạt Fulton, bang Georgia, khi cựu tổng thống Mỹ đến trình diện hôm 24/8. Ảnh: Washington Post

Trong khi đó, tại thành phố Bellville phía đông nam bang Texas, Eddie Hawa, 53 tuổi, chủ cửa hàng Trump Burger, nhìn vào bức ảnh và thấy một người hùng.

Hawa bắt đầu mở cửa hàng bán đồ ăn nhanh theo chủ đề Trump từ năm 2016 để tỏ lòng kính trọng đối với doanh nhân mà anh mô tả là "rất thông minh" và đem đến phước lành kinh tế cho Mỹ.

Ông bán món bánh mì kẹp thịt với tên Trump được gắn bên trên. Danh thiếp của ông có in hình khuôn mặt cựu tổng thống. Và không lâu nữa, ông sẽ bắt đầu bán áo phông in thông điệp "Tự do cho Trump". Hawa cho rằng hệ thống tư pháp đang nhắm vào cựu tổng thống Mỹ để ngăn ông tái đắc cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Cách đó khoảng 2.200 km về phía bắc, tại làng Ephraim, bang Wisconsin, Monique McClean nhìn chiếc đồng hồ thông minh trên tay mình và nghĩ: "Cái gì vậy?".

Chồng McClean đã nhắn tin cho bà bức ảnh của ông Trump mà không kèm bất kỳ bình luận nào, khiến bà ban đầu tưởng nhầm đây là hình minh họa. "Ông ấy trông như một nhân vật phản diện trong phim Marvel", McClean nói, đề cập đến những bộ phim siêu anh hùng.

Tâm trạng McLean, 61 tuổi, chủ nhà hàng Pearl Wine Cottage trên bờ biển Green Bay, trở nên u ám khi xem kỹ bức ảnh. Là một đảng viên Dân chủ, bà cảm thấy kinh hoàng trước cách cựu tổng thống cáo buộc các nhân viên kiểm phiếu ở Georgia có âm mưu chống lại ông.

"Tôi nghĩ đến tất cả những lời dối trá mà ông ấy đã nói trong suốt nhiều năm qua", bà cho hay.

Ở Minneapolis, khi đang ăn tiệc sinh nhật lần thứ 37 của mình tại một nhà hàng Italy, chuyên gia marketing Kimberly Rosenfield liên tục chú ý điện thoại để chờ bức ảnh được công bố. "Tôi không đồng tình với Donald Trump nhưng ông ấy là bậc thầy quảng bá", Rosenfield nói. "Ông ấy biết cách thu hút sự chú ý".

Cô nhận thấy nhóm vận động tranh cử cho ông Trump rõ ràng đã nhìn ra một cơ hội gây quỹ. Hồi tháng 4, khi lần đầu bị truy tố liên quan cáo buộc chi tiền ém thông tin bất lợi, cửa hàng trực tuyến của ông Trump bán áo phông in chân dung ông cùng dòng chữ "không phạm tội", với bức ảnh được thiết kế giống như ảnh lưu hồ sơ. Giờ đây, họ cập nhật mẫu áo phông này bằng hình lưu hồ sơ thật cùng dòng chữ "Không bao giờ đầu hàng". Đây là thông điệp mà ông Trump đã đăng lên mạng xã hội Twitter sau khi từ nhà tù trở về.

Vừa ăn mì Rosenfield vừa phân tích vẻ mặt của cựu tổng thống. Cô ấn tượng vì nó khác biệt so với vẻ đắc thắng mà ông Trump thể hiện thường ngày. "Tôi thấy một chút nỗi sợ và lo lắng, giống như áp lực đã đến với ông ấy", Rosenfield nhận xét.

Dù là đảng viên Dân chủ, Gina Newell, 45 tuổi, ở Santa Barbara, California, không cảm thấy vui khi bức ảnh được công bố. Ấn tượng đầu tiên của bà là ông Trump có biểu cảm giận dữ nhưng dường như ông đang có thái độ giễu cợt.

Khi nhìn kỹ bức ảnh, bà dần cảm thấy xấu hổ. "Đây không phải điều nên xảy ra tại một đất nước được cho là hùng mạnh như chúng ta", bà nói.

Vũ Hoàng (Theo Washington Post)