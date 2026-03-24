Người Mỹ mong được mua xe điện Trung Quốc

Những người được hỏi nêu ba mẫu xe của BYD, Geely và Zeekr mà họ muốn lái thử vì nhỏ gọn, tiện nghi và giá phải chăng.

Sooren Moosavy muốn mua một chiếc xe điện giá cả phải chăng ở Mỹ, vì mối quan tâm đến môi trường và sở thích về cảm giác lái êm ái hơn của xe điện. Nhưng quá trình tìm kiếm của chàng trai 28 tuổi đến từ Baltimore đưa anh đến với ba mẫu xe mà về cơ bản không có sẵn - bởi vì chúng đến từ các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc, theo Reuters.

"Tôi rất muốn có cơ hội được sở hữu hoặc lái thử một chiếc," Moosavy nói, người đã thu hẹp danh sách mong muốn của mình xuống còn ba mẫu xe từ BYD, Geely và Zeekr bởi sự nhỏ gọn, nội thất sang trọng và trên hết là giá cả.

Moosavy không phải là người duy nhất. Khi giá trung bình của một chiếc xe hơi mới ở Mỹ tiến gần đến con số 50.000 USD, ngày càng nhiều người mua xe sẵn sàng mua những chiếc xe Trung Quốc giá rẻ hơn, bất chấp sự phản đối từ ngành công nghiệp và cả hai đảng chính trị lớn của Mỹ. Trong khi ôtô Trung Quốc tràn ngập các tuyến đường cao tốc ở châu Âu, Mỹ Latinh và thậm chí cả Canada, chính phủ Mỹ đã cấm nhập khẩu các loại xe này bằng thuế quan vượt quá 100%, vì lo ngại về an ninh dữ liệu và bảo vệ việc làm của người Mỹ.

BYD Atto 3 bán tại Anh từ quý I năm nay. Ảnh: Autocar

Ở những nơi như châu Âu, một số mẫu xe điện Trung Quốc được bán với giá dưới 30.000 USD. Một số xe trong số đó bao gồm các tiện nghi như phần mềm hỗ trợ lái xe tiên tiến, tủ lạnh mini tích hợp và tùy chọn hát karaoke.

"Công nghệ mà họ cung cấp với mức giá thấp hơn đó thật đáng kinh ngạc", Clint Simone, biên tập viên cao cấp của website mua bán ôtô Edmunds, người đã lái thử một số xe Trung Quốc tại triển lãm thương mại CES hồi đầu năm nay, cho biết.

Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản trong những năm gần đây để trở thành nhà xuất khẩu ôtô hàng đầu thế giới. Canada trở thành quốc gia mới nhất mở cửa cho ôtô Trung Quốc, đồng ý giảm thuế xuống 6,1% đối với hạn mức ban đầu là 49.000 xe điện mỗi năm. Ôtô đang được xuất khẩu ồ ạt sang Mexico, nơi các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc nhắm đến các địa điểm xây dựng nhà máy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc lại trong một lần xuất hiện ở Detroit vào tháng Một rằng ông sẵn sàng cho phép các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc mở nhà máy tại Mỹ, miễn là họ sử dụng lao động Mỹ.

Nhưng đầu tháng này, các nhóm thương mại ôtô lớn đã gửi thư kêu gọi chính phủ Mỹ ngăn chặn các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc thâm nhập thị trường nước này, với lý do lo ngại về khả năng cạnh tranh. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Bernie Moreno của bang Ohio đã phát biểu hồi tháng Một tại một sự kiện ở nhà máy Ford Motor rằng "chừng nào tôi còn thở, sẽ không có xe Trung Quốc nào được bán ở Mỹ".

Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn có một số lo ngại về việc cho phép nhập khẩu ôtô Trung Quốc, bao gồm cả vấn đề bảo mật dữ liệu và bảo vệ các doanh nghiệp Mỹ, theo kết quả khảo sát từ Harris Poll và Cox.

Rhett Ricart, một đại lý ôtô ở Ohio bán nhiều thương hiệu, bao gồm Ford, Chevrolet và Hyundai, cho biết ông không nghi ngờ gì việc khách hàng sẽ mua ngay các mẫu xe Trung Quốc nếu chúng được bán ra.

Ông và các đại lý khác chưa muốn điều đó xảy ra, theo một cuộc khảo sát gần đây của Cox Automotive, cho thấy chỉ 15% đại lý ủng hộ việc các thương hiệu ôtô Trung Quốc gia nhập thị trường Mỹ, và chỉ 26% tin tưởng rằng chúng sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn của Mỹ.

Việc không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của Mỹ là một trong những lý do khiến xe điện Trung Quốc chưa thể được sở hữu vĩnh viễn tại Mỹ.

Nhưng những trở ngại đó không làm giảm bớt sự hào hứng. Cuộc khảo sát của Cox đã thăm dò ý kiến của 802 người tiêu dùng Mỹ dự định mua ôtô trong hai năm tới. Gần một nửa - 49% - đánh giá ôtô Trung Quốc có giá trị rất tốt hoặc xuất sắc, và 40% cho biết họ ủng hộ ý tưởng về các thương hiệu ôtô Trung Quốc tại thị trường Mỹ.

Rich Benoit, một người đam mê ôtô có các video trên YouTube đánh giá các mẫu xe Trung Quốc thu hút hàng triệu lượt xem, cho biết điểm hấp dẫn nhất là giá cả. "Đó là điều mà nhiều người đang tìm kiếm: tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái và giá thấp. Họ muốn đi làm - không phải ai cũng là người đam mê ôtô", ông nói.

Ông đang cân nhắc mua một chiếc BYD ở Mexico và lái nó qua biên giới.

"Đó là cách duy nhất để có được một chiếc. Họ đã bán ở Mexico nhiều năm rồi. Tôi muốn sở hữu một chiếc xe điện Trung Quốc ở Mỹ", Benoit cho biết.

Mỹ Anh