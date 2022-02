Người Mỹ mất một tỷ USD vì bị lừa tình trên mạng

Khoảng 24.000 người Mỹ bị lừa tình qua Internet và mất tổng số tiền một tỷ USD trong năm 2021, nhiều vụ liên quan đến tiền điện tử.

Thống kê được đưa ra trong báo cáo về các vụ lừa tình trên mạng năm ngoái do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) công bố tuần trước. Năm 2021 được Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đánh giá là năm béo bở nhất lịch sử với những kẻ lừa tình.

FTC đưa ra con số thấp hơn là 547 triệu USD, do chỉ tính đến những sự việc được thông báo cho Mạng lưới Bảo vệ Người tiêu dùng, nhưng vẫn tăng đáng kể so với 307 triệu USD năm 2020 và 202 triệu USD năm 2019.

Đồng tiền mô phỏng Bitcoin. Ảnh: Reuters

25% trong số này được chuyển cho kẻ lừa đảo thông qua tiền điện tử, với mức thiệt hại trung bình 9.770 USD/nạn nhân. Giới chức Mỹ cảnh báo những kẻ lừa đảo đang đẩy mạnh nỗ lực dụ dỗ mục tiêu bằng những lời khuyên đầu tư vào tiền điện tử.

Các nhóm độ tuổi đều ghi nhận mức tăng về thiệt hại, trong đó cao nhất là người dùng từ 18 đến 29 tuổi, nhưng số này chỉ chứng kiến mức thiệt hại 750 USD/người. Trong khi đó, nhóm trên 70 tuổi có thiệt hại lớn nhất với hơn 9.000 USD/nạn nhân.

Những vụ lừa đảo liên quan tới tiền điện tử trong năm 2021 tăng gần năm lần so với một năm trước đó, nhưng thẻ quà tặng vẫn là phương thức thanh toán bị lạm dụng nhất với 28% số vụ được báo cáo. Con số này với tiền điện tử là 18%, dịch vụ hoặc ứng dụng thanh toán 14%, chuyển khoản ngân hàng 13% và chuyển tiền mặt 12%.

Nhiều người bị kẻ lừa đảo tiếp cận thông qua ứng dụng hẹn hò, nhưng hơn 33% kết nối qua Facebook hoặc Instagram.

Đà tăng các vụ lừa tình trùng khớp với tình trạng tách biệt khỏi xã hội và dựa vào công nghệ để duy trì quan hệ do Covid-19. Người dùng Tinder trong tháng 2/2021 gửi nhiều tin nhắn hơn 19% so với một năm trước đó, độ dài các cuộc thảo luận cũng tăng 32% so với trước đại dịch.

Những kẻ lừa đảo thường tạo tài khoản trên mạng với hình ảnh giả mạo, kèm lý do không thể gặp mặt trực tiếp do đang bị cách ly hoặc làm nhiệm vụ quân sự ở nước ngoài. Khi đã giành được sự tin tưởng của nạn nhân, chúng sẽ đề nghị họ chuyển tiền để giải quyết khó khăn.

Thống kê chính xác sẽ được công bố trong báo cáo thường niên của Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet. FBI cho biết nhiều nạn nhân không báo cáo việc mình bị lừa, khiến những con số không phản ánh thực tế.

Điệp Anh (theo Forbes)