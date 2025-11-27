Người Mỹ háo hức Black Friday bất chấp thuế quan

Thuế quan khiến giá hàng hóa tăng, niềm tin tiêu dùng giảm nhưng người Mỹ vẫn sẵn sàng mở hầu bao cho sự kiện giảm giá Black Friday tới.

"Chúng tôi đang chứng kiến khởi đầu rất khả quan cho mùa lễ", Jill Renslow, Giám đốc phát triển kinh doanh và marketing tại trung tâm thương mại Mall of America ở Minnesota, cho biết về Black Friday.

Lượng khách đến nơi đây những ngày trước Black Friday thậm chí đã vượt năm 2019, thời điểm trước đại dịch, theo ông Renslow. Để kích cầu thêm cho ngày chính sự kiện, Mall of America sẽ tặng thẻ mua sắm và nhiều phần quà cho 250 khách đến đầu tiên lúc 7 giờ sáng thứ sáu.

Quản lý các trung tâm thương mại khác và giới phân tích cũng nhìn nhận đà tiêu dùng tích cực trước Black Friday. Trên kênh trực tuyến, Adobe Analytics cho biết doanh số đạt 79,7 tỷ USD từ ngày 1 đến 23/11 tăng 7,5% so với cùng giai đoạn năm ngoái, vượt dự báo 5,3%.

Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia (NRF) cho biết, tính đến đầu tháng 11, 58% người tiêu dùng đã bắt đầu mua sắm cho kỳ nghỉ lễ, tương đương với 5 năm qua. NRF đánh giá doanh số mùa mua sắm mùa cuối năm 2025 sẽ tăng trưởng tốt. Theo đó, người Mỹ có thể chi từ 1.010 đến 1.020 tỷ USD trong tháng 11 và 12, tăng 3,7% đến 4,2% so với cùng kỳ 2024.

Người mua sắm dịp Black Friday tại New York, Mỹ vào 24/11/2023. Ảnh: Reuters

Là sự kiện mở màn cho mùa mua sắm cuối năm tại Mỹ, Black Friday từng thu hút nhiều người tiêu dùng đổ đến các trung tâm thương mại để săn hàng "giá hời", thậm chí là ẩu đả vì tranh giành đồ chơi hay TV. Những năm qua, sức nóng của sự kiện có giảm, do lễ hội giảm giá trực tuyến Cyber Monday diễn ra liền sau.

Riêng 2025, Black Friday diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp đối mặt kinh tế bất ổn, phải ứng phó với biến động thuế quan của Tổng thống Trump. Trong khi, niềm tin người tiêu dùng tháng 11 xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4. Theo khảo sát của Deloitte, người Mỹ định chi tiêu ít hơn 4% vào Black Friday năm nay so với 2024, chủ yếu do hạn chế tài chính và chi phí sinh hoạt tăng cao.

Dù vậy, tín hiệu đến nay cho thấy người Mỹ vẫn sẵn sàng chi tiêu, theo AP. Báo cáo doanh số quý của Walmart, Best Buy và các nhà bán lẻ khác trước đó cũng ghi nhận khả quan. Hệ thống theo dõi chi tiêu Mastercard SpendingPulse dự báo doanh số bán lẻ giai đoạn 1/11 đến 24/12 sẽ tăng 3,6%. "Người tiêu dùng rõ ràng đang lo lắng nhưng điều đó chưa làm thay đổi cách họ mua sắm dịp này", bà Michelle Meyer, Kinh tế trưởng Mastercard nhận định.

NRF cho biết các chương trình khuyến mãi sẽ kéo dài suốt kỳ nghỉ 5 ngày của Lễ Tạ ơn nhưng Black Friday vẫn là ngày mua sắm phổ biến nhất năm nay, với 70% người mua sắm, tương đương 130,4 triệu người, muốn chi tiêu dịp này.

Theo ông Phil Rist, Phó chủ tịch điều hành chiến lược của Prosper Insights & Analytics, trong số những người dự định chi tiêu dịp giảm giá, hơn một nửa nói "các ưu đãi quá hấp dẫn để bỏ qua". "Những người khác thì cho rằng đó là truyền thống hoặc đơn giản họ thích bắt đầu mua sắm cho kỳ nghỉ lễ trong kỳ nghỉ cuối tuần dài", ông nói.

Nhưng nhìn chung, mức độ giảm giá dịp Black Friday đang kém hấp dẫn hơn. Ông Renslow tại Mall of America nói nhiều cửa hàng chậm tung ưu đãi hơn dự kiến. Mức giảm hiện dao động khoảng 30–50% và có thể sâu hơn vào cuối tuần này.

Tương tự, ông Stephen Lebovitz, CEO của CBL Properties - đơn vị vận hành 85 trung tâm thương mại - cũng ghi nhận xu hướng giảm giá không quá ấn tượng trong mùa lễ mua sắm năm nay.

Khảo sát Mua sắm Mùa lễ năm 2025 của AT&T Business chỉ ra xu hướng người tiêu dùng Mỹ đang "có chủ đích và hướng đến giá trị" hơn trong việc mua sắm dịp lễ năm nay. Họ ủng hộ các doanh nghiệp nhỏ nhiều hơn, với 77% nói sẽ mua sắm từ nhóm này, nếu có thể và giá cả không đổi.

Phiên An (theo AP, CNBC)