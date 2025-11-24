Người Mỹ có thể giảm chi tiêu dịp Black Friday vì áp lực tài chính

Khi mùa mua sắm cuối năm sắp bắt đầu, người Mỹ phải tìm cách cân bằng giữa săn hàng giảm giá Black Friday và túi tiền cá nhân.

Theo kết quả khảo sát mới nhất của hãng tư vấn và kiểm toán Deloitte, năm nay người tiêu dùng có xu hướng chi ít hơn cho mùa nghỉ lễ cuối năm. Những người tham gia khảo sát cho biết họ dự định tiêu ít hơn 4% so với năm ngoái trong giai đoạn Black Friday đến Cyber Monday, do chi phí sinh hoạt cao và lo ngại nhiều hơn về nền kinh tế.

Kết quả này ngược với các năm trước. Chẳng hạn, khảo sát của Deloitte năm 2021 cho thấy người mua luôn có kế hoạch chi nhiều hơn năm trước đó trong dịp cuối tuần sau Lễ Tạ ơn.

Năm nay, việc thắt chặt chi tiêu diễn ra ở nhiều nhóm thu nhập. Những người có thu nhập dưới 50.000 USD một năm dự định giảm chi 12% so với năm ngoái. Nhóm kiếm trên 200.000 USD mỗi năm có thể giảm mua sắm khoảng 18% dịp Black Friday.

Dù vậy, trong thông cáo, bà Natalie Martini - Phó chủ tịch Deloitte phụ trách mảng bán lẻ, sản phẩm tiêu dùng tại Mỹ dự báo "người tiêu dùng vẫn tham gia tích cực vào tuần lễ mua sắm". Black Friday (Ngày thứ Sáu Đen) là ngày hội mua sắm lớn nhất Mỹ, diễn ra vào thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ ơn. Trong dịp này, các sản phẩm thường được giảm giá 20-30%, thậm chí 70-80%.

Vài năm gần đây, Black Friday được đánh giá là kém sôi động, do người dân chuyển sang mua hàng trực tuyến. Xu hướng này càng được ưa chuộng sau đại dịch. Thời gian khuyến mãi cũng kéo dài hơn, tới cả tuần, thay vì chỉ trong một ngày thứ Sáu.

Trung tâm thương mại Scottsdale Fashion Square tại Scottsdale (Mỹ) ngày Black Friday năm 2024. Ảnh: Reuters

Black Friday năm nay còn diễn ra vào thời điểm nhạy cảm, khi người Mỹ ngày càng bi quan về nền kinh tế và tài chính cá nhân. Chỉ số niềm tin tiêu dùng do Đại học Michigan công bố hôm 21/11 ghi nhận một trong những mức thấp nhất lịch sử, chỉ nhỉnh hơn đáy tháng 6/2022 - thời điểm lạm phát tăng mạnh. 69% người được khảo sát dự báo tỷ lệ thất nghiệp tăng trong năm tới.

"Sau khi chính phủ mở cửa trở lại, tâm lý tiêu dùng cải thiện nhẹ so với giữa tháng. Tuy nhiên, họ vẫn thất vọng vì giá cao kéo dài và thu nhập yếu đi", Joanne Hsu - Giám đốc khảo sát tiêu dùng tại Đại học Michigan cho biết.

Lạm phát Mỹ từng giảm hồi đầu năm, nhưng tăng trở lại từ tháng 4, lên mức 3% trong tháng 9. Điều này khiến ví tiền người Mỹ chịu áp lực. Những người tham gia khảo sát dự báo lạm phát đạt 4,5% năm tới.

Cử tri Mỹ hiện coi khả năng chi trả là mối quan tâm hàng đầu trong các cuộc bầu cử tại địa phương tháng 11, góp phần giúp đảng Dân chủ giành chiến thắng tại Virginia, New Jersey và New York. Tổng thống Donald Trump gần đây nỗ lực hạ giá thực phẩm, bằng cách miễn áp dụng nhiều loại thuế nhập khẩu.

Báo cáo tài chính của các hãng bán lẻ cũng cho thấy nhiều xu hướng đáng lo ngại. Walmart ghi nhận kết quả kinh doanh "ăn nên làm ra" khi người Mỹ tiết kiệm chi cho các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm và đồ dùng hàng ngày. Kể cả các gia đình thu nhập cao cũng mua sắm nhiều hơn tại Walmart để săn khuyến mãi. Các hãng thời trang giá rẻ như Gap và TJX Cos cũng báo cáo kết quả tốt, cho thấy người tiêu dùng đang chuyển sang các lựa chọn rẻ hơn.

Hà Thu (theo NBC News, Reuters)