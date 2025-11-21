Walmart ăn nên làm ra khi người Mỹ tiết kiệm chi tiêu

Doanh thu và lợi nhuận quý trước của Walmart đều tăng, trong bối cảnh người Mỹ đối mặt với giá cả đi lên do lạm phát, thuế nhập khẩu.

Ngày 20/11, hãng bán lẻ lớn nhất thế giới Walmart công bố kết quả kinh doanh quý III. Theo đó, lợi nhuận của hãng tăng 34% lên 6,1 tỷ USD. Doanh thu tại các cửa hàng mở từ 1 năm trở lên tại Mỹ tăng 4,5%.

Thương mại điện tử cũng là một điểm sáng với Walmart, khi doanh thu toàn cầu tăng 27%. Công ty này cũng nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận quý cuối năm.

Khách mua sắm tại siêu thị Walmart ở Porter Ranch, Los Angeles, Mỹ. Ảnh: Reuters

Tại Mỹ, ngày càng nhiều người quan tâm đến khả năng chi trả khi họ vật lộn với giá cả đi lên do lạm phát và thuế nhập khẩu. Bức tranh việc làm không rõ ràng càng làm tăng lo ngại của người tiêu dùng. Dù các doanh nghiệp tạo thêm 119.000 việc làm trong tháng 9, tỷ lệ thất nghiệp lại nhích lên 4,4%. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa 43 ngày, ảnh hưởng đến thu nhập của nhiều nhân viên liên bang, cũng khiến người dân phải tìm hàng hóa giá rẻ hơn.

Walmart đang hưởng lợi từ tâm lý này. Họ tận dụng lợi thế về quy mô khổng lồ để hạ giá sản phẩm, đồng thời rót thêm hàng tỷ USD cho việc nâng lương, cải tạo cửa hàng và xây dựng hệ thống logistics cho bán hàng online. Những nỗ lực này đã phát huy hiệu quả trong bối cảnh túi tiền của nhiều người Mỹ co lại.

"Chúng tôi đang tăng thị phần, cải thiện tốc độ giao hàng và quản lý hàng tồn kho tốt. Nhìn chung, chúng tôi đang có vị thế tốt để có kết quả quý cuối năm vững mạnh", CEO Walmart Doug McMillon cho biết trong thông báo.

Walmart đang có lợi thế lớn so với đối thủ Target, nhất là mảng tạp hóa. Khách hàng thường xuyên ghé Walmart để mua thực phẩm. Vì thế, họ đã ưu tiên nâng chất lượng hàng tươi sống những năm gần đây. Hãng cũng thu hẹp khoảng cách với Target về thời trang và đồ gia dụng.

Trong bối cảnh phải thắt chặt chi tiêu, ngày càng nhiều người chọn Walmart thay vì Target, kể cả tầng lớp thu nhập trung bình và trung bình cao. Hãng cũng đang thu hút nhóm khách hàng thu nhập thấp từ các chuỗi bán hàng giảm giá như Dollar General.

Tình hình kinh doanh của Walmart thường được coi là chỉ báo cho hoạt động tiêu dùng tại Mỹ. Mỗi tuần, 255 triệu người mua sắm tại các cửa hàng hoặc đặt hàng trực tuyến từ hãng bán lẻ này trên toàn cầu. 90% dân số Mỹ sống trong phạm vi 16 km tính từ cửa hàng Walmart gần nhất. Hãng vốn nổi tiếng với khả năng kiểm soát chi phí quyết liệt hơn các công ty khác nhằm giữ giá thấp.

Hà Thu (theo CNN, CNBC)