Người mua ôtô cũ ưu tiên xe cỡ nhỏ, máy dầu

Giá xăng cao khiến nhiều người dùng chuộng các loại xe dung tích nhỏ, máy dầu để tiết kiệm chi phí sử dụng.

Thái Hưng (Hà Nội) cho biết, đang có khoảng 500 triệu đồng để mua xe cũ. Trước đó anh nghiêng nhiều về Cerato 2016-2017. Nhưng do giá xăng cao, di chuyển trong phố nhiều, Hưng quyết định sẽ tìm mua Toyota Yaris, vì tiết kiệm hơn, dù ở phân khúc dưới, ít trang bị hơn.

Những người như Thái Hưng đang khiến thị trường ôtô cũ xoay chiều. Sau đợt tăng giá xăng giữa tháng 3 lên gần 30.000 đồng/lít, những tài xế đi lại nhiều hoặc chạy xe dịch vụ phải căn ke hơn do chi phí phát sinh nhiều. Trên thị trường xe cũ, nhiều cửa hàng kinh doanh xe cũ tại Hà Nội cho biết, khách hàng khi mua có xu hướng chuyển sang các dòng xe dung tích nhỏ, xe máy dầu hoặc sử dụng hộp số vô cấp (CVT).

Các nhân viên kinh doanh xe cũ cho biết hiện các dòng xe cỡ A, B đang khá dễ bán, như Kia Morning, Hyundai i10, Toyota Vios hay Honda City. Các mẫu bán tải, cũng trở thành mục tiêu săn tìm bởi dùng máy dầu tiết kiệm nhiên liệu và nhiều công năng.

Một mẫu bán tải được bày bán tại phố xe cũ khu vực Cầu Giấy. Ảnh: Phúc Trần

Trong khi đó, với các mẫu sedan từ cỡ C trở lên, khách hàng lại ưu tiên các phiên bản sử dụng máy nhỏ, dù giá không chênh lệch nhiều so với xe cũ. Ví dụ Mazda3 1.5 sẽ dễ bán hơn bản 2.0. Ở các dòng xe gầm cao, các chủ xe ưu tiên tìm các mẫu máy dầu như Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, hay Ford Everest. Các mẫu xe có bản máy xăng nhưng dung tích lớn như Toyota Fortuner hay Santa Fe thường bán chậm, lượng khách hàng cũng giảm so với trước.

Theo Minh Tiến, một thợ xe cũ tại Hà Nội, người đang dùng xe máy xăng dung tích lớn cũng bán xe nhiều hơn để đổi sang xe tiết kiệm nhiên liệu. Hiện số lượng máy xăng của mẫu Santa Fe bán lại cao gấp đôi so với máy dầu. Anh cũng cho biết, khách hàng mua xe có thể bỏ ra đến 1,5 tỷ đồng tìm xe cũ, nhưng vẫn tính toán khá nhiều đến chi phí nhiên liệu.

Một chiếc Santa Fe máy xăng cũ có thể tốn 10-13 lít/100 km hỗn hợp. Trong khi đó, một chiếc Santa Fe máy dầu chỉ tiêu thụ 7,5-9 lít/100 km. Nếu tính theo mức tiết kiệm nhất của mỗi phiên bản, 10 lít/100 km máy xăng và 7,5 lít/100 km máy dầu thì mỗi tháng nếu tài xế đi khoảng 1.000 km, sẽ tiết kiệm khoảng 1,2 triệu đồng. Với người chạy dịch vụ hoặc xe của công ty, tổ chức thường xuyên di chuyển thì số tiền tiết kiệm được còn lớn hơn.

Việc người mua đổ xô tìm mua các mẫu xe dung tích nhỏ, máy dầu để tiết kiệm nhiên liệu vô tình cũng tạo áp lực lên thị trường xe cũ khiến giá những mẫu xe dạng này tăng cao. Các chuyên gia bán xe cũ khuyên nên cân nhắc bởi giá xe cũ máy dầu hiện khá cao so với bản máy xăng cùng loại. Trước đây, chênh lệch chỉ là khoảng 50-60 triệu, nhưng hiện nay máy dầu đã cao hơn khoảng 100-120 triệu đồng.

Ánh Dương