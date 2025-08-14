Người mới có nên tham gia chứng khoán lúc này?

Theo chuyên gia, thời điểm này thích hợp đầu tư chứng khoán nhưng cần theo chiến lược phân bổ vốn từng phần khi rủi ro biến động ngắn hạn cao.

Tôi là người mới hoàn toàn, gần đây mới quan tâm về chứng khoán. Công việc chính là làm văn phòng, không thể dành toàn bộ thời gian theo dõi thị trường nên tôi nghĩ mình phù hợp với cách đầu tư cầm chừng, "ăn chắc mặc bền".

Chuyên gia cho tôi lời khuyên, hiện tại có phải thời điểm tốt cho người mới như tôi tham gia đầu tư không?

Diễm Phạm

Nhà đầu tư đang quan sát thông tin thị trường tại một công ty chứng khoán ở TP HCM. Ảnh: An Khương

Chuyên gia tư vấn:

Hiện nay, các lớp tài sản đầu tư phổ biến như vàng, bất động sản, gửi tiết kiệm hay chứng khoán đều có những đặc điểm riêng cần cân nhắc kỹ lưỡng. Giá vàng đang neo ở vùng cao, tiềm ẩn rủi ro biến động ngắn hạn. Bất động sản hiện chưa quá khơi thông về thanh khoản, đòi hỏi nguồn vốn lớn và thời gian nắm giữ dài hạn. Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm duy trì dưới 5% một năm, giúp bảo toàn nhưng không giúp gia tăng tài sản tốt trong bối cảnh lạm phát và tỷ giá có xu hướng tăng.

Chứng khoán vì vậy trở thành kênh đầu tư đáng cân nhắc, nhờ tính linh hoạt về quy mô vốn và khả năng gia tăng tài sản trong trung - dài hạn nếu được tiếp cận đúng cách. Trong 25 năm kể từ phiên giao dịch đầu tiên, đến nay thị trường chứng khoán Việt Nam đã dần ổn định và minh bạch hơn sau nhiều biến động. Do đó việc bắt đầu đầu tư với chiến lược rõ ràng từ bây giờ là khả quan.

Quyết định cân nhắc đầu tư của chị đặt ra trong bối cảnh VN-Index đang đạt mức kỷ lục. Trong hơn 2 tuần qua, thanh khoản tăng gấp đôi so với những tháng đầu năm, đạt mức trung bình 45.000 tỷ đồng mỗi phiên. VN-Index cũng đã tăng hơn 25% kể từ đầu năm trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm duy trì vùng thấp.

Tuy nhiên, lãi suất liên ngân hàng qua đêm vào đầu tháng 8 đang ở mức 6,6% như một tín hiệu cho thấy chi phí vốn đang gia tăng. Điều này khiến thị trường có rủi ro biến động trong ngắn hạn, dòng tiền có thể tạm thời dịch chuyển sang các lớp tài sản khác.

Do đó, để chọn chính xác thời điểm vào thị trường sẽ rất khó. Tôi khuyến nghị chị nên áp dụng chiến lược phân bổ vốn từng phần. Đây là một phương pháp đầu tư trong đó chị chia tổng số vốn thành nhiều phần nhỏ và giải ngân theo từng giai đoạn thay vì rót toàn bộ một lần. Mục tiêu của chiến lược này là giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động và tận dụng các cơ hội đầu tư khác nhau.

Ví dụ chị có số vốn 50 triệu đồng, muốn mua cổ phiếu A giá 50.000 đồng. Nếu không phân bổ từng phần, chị sẽ dùng 50 triệu đồng mua 1.000 cổ phiếu A. Ngược lại, nếu áp dụng chiến lược này, chị có thể dùng 30 triệu đồng mua trước 600 cổ phiếu A. Số tiền còn lại, chị có thể canh giá giảm còn 40.000 đồng, để mua tiếp được 500 cổ phiếu nữa.

Bằng cách không "bỏ trứng vào một giỏ", chị có thể giảm thiểu tác động tiêu cực của biến động thị trường đến tổng vốn đầu tư. Khi thị trường có dấu hiệu điều chỉnh, chị cũng có thể giải ngân thêm để mua thêm cổ phiếu với định giá tốt hơn. Ngoài ra, chiến lược này giúp chị tránh được những quyết định vội vàng, cảm tính khi thị trường biến động mạnh, đặc biệt là những lúc giảm điểm.

Chiến lược này giúp hạn chế rủi ro cũng đồng nghĩa mức sinh lời có thể không hấp dẫn ở một số trường hợp. Ngoài ra, vì vốn được chia nhỏ ra nên chị sẽ thực hiện nhiều giao dịch, bị tính phí nhiều hơn.

Tôi cũng muốn lưu ý thêm về cách thức tham gia thị trường. Tùy vào quỹ thời gian và quy mô vốn ban đầu, chị có thể lựa chọn một trong ba hướng tiếp cận. Thứ nhất, nếu có thể đầu tư toàn thời gian, chị nên trang bị kiến thức nền vững chắc, tập trung nghiên cứu doanh nghiệp, đồng hành cùng đơn vị tư vấn có phương pháp đầu tư phù hợp với khẩu vị rủi ro và mục tiêu cá nhân.

Nếu chỉ dành được một phần thời gian, chị nên hợp tác với các đơn vị tư vấn uy tín để được cập nhật cơ hội đầu tư và phân tích thị trường một cách kịp thời, tiết kiệm thời gian nghiên cứu. Nếu không có thời gian đầu tư hoặc chưa có kiến thức, chị có thể bắt đầu với các quỹ mở (vốn nhỏ) hoặc đầu tư thông qua các danh mục được quản lý chuyên nghiệp (vốn lớn). Điểm chung của hai loại hình này là đều có đội ngũ chuyên gia giúp xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán có hiệu suất tối ưu mà chị không cần theo dõi thị trường thường xuyên.

Ngô Thị Thảo Nguyên

Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư

Công ty cổ phần Đầu tư FinSuccess