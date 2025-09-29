Người miền Trung thức trắng đêm vì chung cư rung lắc trong bão

Tòa chung cư rung lắc dữ dội, cửa kính vỡ tung khi bão Bualoi đổ bộ khiến gia đình chị Thùy Linh và hàng trăm hộ dân thức trắng đêm 28/9, tìm cách chống đỡ.

Trần nhà hành lang chung cư sập, toàn bộ cửa kính vỡ tung, nước tràn lênh láng tứ phía. Các hộ ở khu vực chính giữa, nơi hút gió mạnh nhất, phải tháo chạy trong đêm vì trần sập đè hỏng đồ đạc. Phòng chị Linh cũng vỡ kính cửa sổ, định thoát ra ngoài thì mất điện, mất sóng.

"Cảm giác như tận thế. Tôi không liên lạc được với ai để kêu cứu", Thùy Linh, 27 tuổi, ở phường Trường Vinh, Nghệ An nói.

Dân chung cư miền Trung trắng đêm vì rung lắc trong bão Bualoi Khu chung cư của chị Thùy Linh ở phường Trường Vinh, Nghệ An ảnh hưởng do bão Bualoi, tối 28/9. Video: Nhân vật cung cấp

Tại tầng 17 của một chung cư khác ở phường Trường Vinh, gia đình chị Thu Phương cũng trải qua cảnh "rung lắc chưa từng có".

Trong nhóm chat cư dân, mọi người dồn dập thông báo thiệt hại. Một căn hộ ở tầng 6 cho biết do không kịp đóng cửa, gió thổi thẳng vào làm sập trần nhà vệ sinh, kính phòng ngủ bật tung, mảnh vỡ văng khắp nơi. Ba mẹ con trong nhà hoảng loạn, phải gọi bảo vệ, ban quản lý đến sơ tán ngay trong đêm.

Chị Phương cho biết ngay khi có tin bão các hộ dân đã nhắc nhau đóng kín cửa, lấy đồ vật chèn ban công. Tuy nhiên, căn góc của gia đình chị Phương vẫn bị nước hắt qua khe cửa, hai vợ chồng thức trắng đêm tìm thêm vật chắn.

"Chưa bao giờ tôi thấy có cơn bão nào dữ vậy" chị nói.

Vợ chồng anh Hoàng Văn Hiệp, 25 tuổi, ở tầng 23 của một chung cư ở Hà Tĩnh cũng trải qua một đêm thức trắng. Khoảng 3h-4h30 sáng, gió quật mạnh khiến mái che ban công rung bần bật, nước mưa tạt qua khe cửa làm sàn nhà ướt sũng. Nhiều căn hộ bị vỡ kính, mảnh thủy tinh văng tung tóe.

"Cứ nghĩ chung cư an toàn, không ngờ sức gió lần này vẫn gây nhiều thiệt hại. Giờ vợ chồng tôi đang quét nước và lau sàn" anh Hiệp nói.

Một căn hộ chung cư ở Trường Vinh, Nghệ An bị sập tường, nước tràn do ảnh hưởng bão Bualoi, tối 28/9. Ảnh: A.A

Tình trạng cửa kính rơi vỡ vì gió bão, nước tràn vào nhà, mái bị tốc, đồ đạc đảo lộn xảy ra ở nhiều khu chung cư trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Sơn Tùng, phó phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Trường Vinh, Nghệ An, cho biết trên địa bàn có khoảng 3-4 trong tổng số 25 chung cư báo cáo sự cố do mưa bão. Nhưng do mất sóng điện thoại, liên lạc bị gián đoạn nên nhiều chung cư chưa thể báo cáo tình hình, con số thiệt hại có thể lớn hơn.

"Thiệt hại chủ yếu là mái tầng trên cùng bị tốc khiến nước chảy vào các căn hộ hoặc cửa sổ bị hở, cửa kính vỡ, bung", ông Tùng thông tin. Nguyên nhân chủ yếu do chất lượng công trình, một phần do sự chủ quan của cư dân, đồng thời cường độ gió bão lần này mạnh hơn so với các đợt trước.

"Trận bão số 9 chỉ ghi nhận một chung cư bị tốc mái tầng trên cùng, còn lại chủ yếu mất điện, thang máy ngừng hoạt động, ít sự cố thấm dột, hư hỏng cửa sổ như lần này", ông Tùng nói.

Trần nhà bị sập trên đường Nguyễn Sỹ Sách, trước đây thuộc TP Vinh, tỉnh Nghệ An, sáng 29/9. Ảnh: Đức Hùng

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão Bualoi được đánh giá là "cơn bão lịch sử" ở Hà Tĩnh với gió giật cấp 14, mạnh nhất từ trước đến nay.

Nghệ An cũng chịu gió giật cấp 13-14, thời gian bão duy trì từ 6-8 giờ. Đặc biệt tại Lộc Hà (Hà Tĩnh), bão đứng im suốt 2 giờ, gây thiệt hại nặng. Đến 10h ngày 29/9, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất Lào. Tuy nhiên, mưa lớn tiếp tục kéo dài tại Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hòa Bình, Sơn La, với lượng mưa có thể lên tới 300 mm, dự báo kéo dài tới hết ngày 30/9.

Tính đến trưa nay, Bão Bualoi làm 12 người chết, gồm 9 người ở Ninh Bình, 3 người Thanh Hóa, Huế và Đà Nẵng; 17 ngư dân trên ba tàu cá của TP HCM và Gia Lai mất liên lạc.

Cảnh đổ nát do bão trong một căn hộ ở nơi Thu Phương sống, sáng 29/9. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo kiến trúc sư Trương Thành Trung, công ty tư vấn thiết kế kiến trúc và nội thất T&T, Hà Nội khi có bão, nhà cao tầng phải đóng kín cửa tuyệt đối để đảm bảo an toàn.

Việc đóng kín cửa có một số tác dụng:

Tránh chênh lệch áp suất. Nếu mở hé cửa sẽ tạo ra chênh lệch áp suất giữa bên trong và bên ngoài, dẫn đến nguy cơ cửa bị đẩy bật hoặc kính vỡ do không khí bên trong tràn ra ngoài. Đóng kín cửa giúp duy trì áp suất ổn định trong tòa nhà, ngăn không cho luồng khí từ bên ngoài đi vào tạo ra sự chênh lệch áp suất đột ngột.

Giảm lực đẩy của gió. Khi cửa đóng kín, hệ thống cửa chịu lực đều hơn và giảm bớt áp lực của gió, tránh nguy cơ bị bật cửa hay vỡ kính. Với cửa sổ đóng kín cũng có tác dụng giảm bớt áp lực cục bộ lên các điểm yếu như khung cửa, bản lề, hoặc các bề mặt kính.

Ngăn hiệu ứng hút ngược. Gió thổi mạnh có thể tạo ra hiệu ứng hút ở phía đối diện tòa nhà, tăng thêm áp lực nếu cửa mở hé, gây nguy hiểm cho cửa và kính. Đóng kín cửa giúp duy trì áp suất ổn định, giảm tác động của gió và ngăn cản gió cuốn theo vật thể lạ bay vào nhà.

Ngoài ra, kiến trúc sư Trương Thành Trung cũng khuyến cáo một số biện pháp an toàn cho hệ thống cửa ngày mưa bão với gió giật mạnh như dán băng dính (băng keo) lên mặt kính giúp tăng cường độ bền và hạn chế kính vỡ vụn thành các mảnh sắc bén khi có va đập; sử dụng thêm chốt an toàn, thanh chắn hoặc khung bảo vệ để tăng cường độ vững chắc của cửa sổ, đặc biệt là những khu vực có nguy cơ bị gió mạnh tác động; chèn kín khe hở bằng keo silicon hoặc đệm mút để ngăn gió lùa và tạo áp lực lớn lên cửa.

Song Nga