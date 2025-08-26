Người miền Trung thức trắng đêm chạy bão

Ôm hai con nhỏ trốn trong phòng ở tầng một, chị Trăng Thơ òa khóc khi mái tôn, cửa kính tầng trên bị gió bão Kajiki giật vỡ vụn, bay tung tóe.

Người phụ nữ 34 tuổi ở đường Nguyễn Du, phường Trường Vinh, Nghệ An cho biết từ 19h ngày 25/8, khu vực bắt đầu mất điện diện rộng. Trời mưa lớn, gió ngày càng rít mạnh nhưng nghĩ nhà mình kiên cố, chị Thơ không đề phòng.

Khoảng 30 phút sau, cột điện trước cửa nhà và hàng loạt cây đại thụ bật gốc. Vừa chạy ra kiểm tra, chị Thơ bị một mảnh mái tôn của nhà mình bay xuống suýt trúng người. Bên trên, cửa kính tầng hai vỡ toang, chị ôm con xuống tầng một trú tạm.

"Nước chảy vào nhà lênh láng, bên ngoài gió rít lớn. Mẹ và con cùng khóc. Mất sóng nên không gọi điện được cho người thân, họ hàng. Ở thành phố nên tôi chưa bao giờ thấy bão kinh khủng tới vậy", người phụ nữ 34 tuổi kể.

Khoảng 19h45, cách nhà chị Thơ vài trăm mét, một ngôi nhà cấp bốn đổ sập hoàn toàn. Vợ và con gái người hàng xóm may mắn thoát ra được, anh chồng bị mắc kẹt phía trong bởi không chạy kịp.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Nghệ An đã huy động lực lượng cùng hai xe chuyên dụng tới hiện trường. Đến 20h30, nạn nhân được giải cứu ra ngoài an toàn.

Nhà hàng xóm của chị Trăng Thơ bị tốc mái. Ảnh gia đình cung cấp

Không phải ai cũng may mắn như hàng xóm của chị Thơ, bão Kajiki đổ bộ chiều 25/8 vào các tỉnh miền Trung như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, khiến ba người chết, 13 người bị thương, hơn 6.800 nhà tốc mái và hàng nghìn hecta nông nghiệp, hạ tầng bị hư hại. Tại tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn cũng khiến 27 thôn ở các xã Xuân Chinh, Vạn Xuân, Tân Thành bị chia cắt.

Kajiki là cơn bão thứ năm hình thành ngay trên Biển Đông ngày 23/8, được đánh giá rất mạnh, diễn biến phức tạp, di chuyển nhanh và bất thường. Bão đạt cực đại cấp 14, giật cấp 17, tương đương bão Yagi năm 2024.

Người miền Trung thức trắng vì mưa bão Đoạn đường khu vực trường THCS Quang Trung, phường Quang Trung, Nghệ An cổng trường đổ sập đè lên ô tô dựng bên lề. Video: Nguyễn Hưng

Chiều 25/8, bão đổ bộ Nghệ An - Hà Tĩnh với gió cấp 11-12, giật cấp 13, sau đó di chuyển chậm, có lúc gần như đứng yên ba giờ, khiến thời gian lưu trên đất liền kéo dài tới khoảng 10 giờ. Điều này khiến gió mạnh duy trì lâu, tăng mức độ nguy hiểm.

Mưa bão diễn biến phức tạp khiến người dân thức trắng đêm vì lo sợ. Nhiều người chạy bão trong đêm, nhưng có gia đình phải cố thủ. Tối muộn 25/8, gió bất ngờ giật mạnh, mái ngói nhà ông Nguyễn Văn Thuẩn (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) bị thổi bay.

Hai vợ chồng già hoảng loạn chạy vào nhà vệ sinh, nơi duy nhất có mái bê tông. "Chúng tôi chỉ biết ôm nhau chờ gió ngớt trong khi mái ngói rơi ầm ầm", ông nói. Đến 3h sáng, ông mới dám ra ngoài gọi họ hàng, nhờ sửa tạm lại mái.

Ở xóm bên, chị Nguyễn Thị Đào, cháu ruột của ông, cũng trải qua một đêm trắng cùng hai con nhỏ 2 và 9 tuổi. Ngoài trời, gió rít từng cơn, mái tôn bay vèo vèo, điện mất, hai đứa trẻ ôm chặt mẹ. "Nhà tôi nằm giữa cánh đồng nên gió rất lớn. Tôi nghe tiếng la hét khi nhiều mái nhà bị tốc, nhưng chỉ biết ôm con chờ trời sáng", chị kể.

Chồng đi làm xa, một mình ôm con, chị hoảng loạn khi trận cuồng phong liên tục đổi hướng. Chị Đào kể, sáng 25/8 gió bão bắt đầu mạnh lên, nhiều cây cối bị quật đổ, mái tôn văng đầy đường. Đến 16h, trời bất ngờ yên ả, mưa ngớt, nhiều người tưởng bão đã tan. Nhưng chỉ vài giờ sau, hoàn lưu bão Kajiki quần thảo trở lại, dữ dội hơn, kéo dài tới rạng sáng 26/8. "Nghĩ bão tan rồi nên chúng tôi chủ quan. Chưa bao giờ tôi thấy mưa bão kinh khủng thế", chị thừa nhận.

Rạng sáng, chị mở cửa thấy cảnh tượng la liệt mái tôn, cây gãy chắn ngang đường, vườn ngập nước. Trường học ngay cạnh nhà cũng bị tốc phần lớn mái, bàn ghế ngổn ngang. Không liên lạc được với người thân, Đào phải chạy xe máy đi từng nhà để nắm tình hình. Trong xóm, người dân kêu gọi nhau mua ngói, thu dọn cây đổ, lợp lại mái.

"Từ 3h sáng, mọi người đã í ới đi sửa nhà rồi", chị kể.

Kho lúa ở Cổ Đạm đổ xuống sông. Ảnh: Phạm Văn Thanh

20h, mưa to gió lớn khiến cửa kho lúa với hơn 700 tấn của gia đình bạn anh Phạm Văn Thanh ở xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, bị giật tung. Gió lùa vào làm tường đổ sập, hàng trăm bao lúa rơi xuống cánh đồng ngập nước.

Đến nửa đêm, khi gió tạm ngớt, anh Thanh, 38 tuổi, cùng người thân và bạn bè tức tốc đến gia cố cửa, phủ bạt che mưa để hạn chế thiệt hại. "Chúng tôi phải thức trắng đêm lo cứu lúa", anh nói. Đường đến kho lúa chỉ vài trăm mét nhưng gió mạnh, cây đổ, mái tôn bay vèo vèo.

Sáng nay, gia đình người bạn được lực lượng quân đội, công an hỗ trợ. Anh Thanh lên mạng xã hội kêu gọi thêm người thân, bạn bè và cả cộng đồng mạng ở gần đó đến giúp vận chuyển số lúa còn lại.

''Nhìn cả tài sản đổ xuống sông, xuống nước, thực sự xót xa. Chưa từng gặp cơn bão nào thiệt hại như vậy'', anh nói.

Người Nghệ An - Hà Tĩnh thức trắng vì mưa bão Khung cảnh tan hoang, nhà đổ sập ở khu vực phường Trường Vinh, Nghệ An.

Song Nga