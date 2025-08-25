Hàng quán, nhà dân tan hoang trong bão Kajiki

Hàng quán ven biển Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh tan hoang lúc 19h30 ngày 25/8. Gió ở vùng ven biển Thiên Cầm đã giảm cấp nhưng vẫn còn giật mạnh từng cơn. Cả vùng vốn là bãi biển du lịch chìm trong bóng đêm do khu vực này đã bị cắt điện, sóng điện thoại chập chờn. Ảnh: Nguyễn Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 19h, bão giảm cường độ còn 117 km/h, cấp 10-11, giật cấp 13 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Diễn Châu (Nghệ An) ghi nhận gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cấp 8, giật cấp 11; Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) cấp 9, giật cấp 12.