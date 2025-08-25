Hàng quán, nhà dân tan hoang trong bão Kajiki

Hàng quán ven biển Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh tan hoang lúc 19h30 ngày 25/8. Gió ở vùng ven biển Thiên Cầm đã giảm cấp nhưng vẫn còn giật mạnh từng cơn. Cả vùng vốn là bãi biển du lịch chìm trong bóng đêm do khu vực này đã bị cắt điện, sóng điện thoại chập chờn. Ảnh: Nguyễn Đông
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 19h, bão giảm cường độ còn 117 km/h, cấp 10-11, giật cấp 13 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Diễn Châu (Nghệ An) ghi nhận gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cấp 8, giật cấp 11; Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) cấp 9, giật cấp 12.
Một số chủ nhà hàng ở biển Thiên Cầm tranh thủ trời ngớt mưa nhặt nhạnh, tìm kiếm đồ đạc giá trị trong mưa bão.
Lúc 18h, tại phường Sông Trí, trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh cũ, tỉnh Hà Tĩnh, nhiều cây lớn bị gió bão quật đổ, chắn hết đường đi. Ảnh: Đức Hùng
Tôn bay đè xe ở phường Thành Vinh, TP Vinh cũ, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hùng Lê
Bức tường tôn bị gió hất văng, chắn ngang đường ở phường Thành Vinh. Ảnh: Hùng Lê
Triều cường dâng gây ngập nhiều tuyến đường ở phường Cửa Lò.
Lúc 17h30, tại phường Cửa Lò, gió mạnh trở lại, rít liên tiếp từng hồi. Trời đã mưa lớn trở lại, nhiều cây xanh và biển quảng cáo tiếp tục bị bão quật đổ. Ảnh: Đức Hùng
Đường phố Vinh lúc gần 20h ngày 25/8. Video: Hùng Lê
Tại tỉnh Thanh Hóa, đường phố ven biển phường Sầm Sơn ngập rác. "Triều cường kết hợp gió bão đã hất tung nhiều gạch đá, mảng bêtông lên đường khiến phương tiện không thể đi qua", một cảnh sát giao thông nói. Một số vị trí trên đường Hồ Xuân Hương, Lê Lợi, Nguyễn Du ngập sâu 70-80 cm. Lực lượng chức năng đã cắm biển cấm người dân qua lại. Ảnh: Lê Hoàng
Dọc bờ biển phía đông đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, hàng loạt phi lao, dừa cảnh bị sóng đánh bật gốc. Ảnh: Lê Hoàng
Tại một khu lán ở gần đền Độc Cước, thủy triều dâng cao khiến sóng đánh vào một số lán canh của đội an ninh trật tự liên ngành. Nhiều tài sản bên trong khu lán này bị sóng cuốn trôi, hư hỏng. Ảnh: Lê Hoàng
Sóng đánh sạt bờ đê tại Thanh Hóa - Tuyến đê Nam Hải, phường Nghi Sơn bị thủy triều táp mạnh gây sạt lở hai vị trí với chiều dài lần lượt khoảng 100 m và 200 m. Đại diện chính quyền địa phương cho hay lực lượng chức năng đang huy phương tiện cơ giới chở đất đá, cấp tốc gia cố thân đê để đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong Khu kinh tế Nghi Sơn. Ảnh: Lê Hoàng
Nhiều bản làng miền núi Quảng Trị bị chia cắt do mưa vừa, mưa to dù không nằm trong tâm bão. Lượng mưa trong 2h giờ qua khu vực phía Bắc tỉnh phổ biến từ 100-300 mm, có nơi cao hơn như Hồ Bé 316 mm, Tân Lâm 332 mm, Hồ Vực Tròn 339 mm.
Mưa lớn khiến xã Tuyên Bình nhiều tuyến đường ngập sâu làm chia cắt, cô lập 178 hộ, 608 khẩu thuộc ba thôn. Tại xã Tuyên Hóa 5 điểm ngập trên đường liên xã bị ngập, chia cắt các thôn, chính quyền cắm biển báo, dùng băng rào cảnh báo. Ảnh: Đắc Thành
Nhóm phóng viên