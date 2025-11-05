Người miền Trung gia cố cửa kính, mái nhà trước bão Kalmaegi

Hàng trăm tàu thuyền neo đậu tránh bão Kalmaegi tại cảng cá Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai sáng 5/11.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh này, hơn 5.000 tàu cá với gần 38.000 lao động hoạt động ven bờ trong tỉnh và đang neo đậu tại bến. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đang kêu gọi 83 tàu thuyền đang hoạt động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm của bão. Ảnh: Thanh Tùng