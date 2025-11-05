Người miền Trung gia cố cửa kính, mái nhà trước bão Kalmaegi

Những thanh thép bố trí dày đặc, cách chỗ trưng bày xe khoảng 5 m. Showroom đang bày bán khoảng 20 ôtô, trị giá hàng chục tỷ đồng. Ảnh: Thanh Tùng
Trên nóc showroom, các nhân viên tất bật dùng bao cát, đồ vật nặng để chèn chắn mái tôn. Ảnh: Thanh Tùng
Hôm nay, nhiều người dân phường Quy Nhơn đã dùng túi nylon chằng néo mái nhà. Ông Nguyễn Văn Thành trên đường Xuân Diệu cho biết mỗi túi khoảng 20 kg "hy vọng có thể chống chịu được bão". Ảnh: Thanh Tùng
Những túi nylon chứa nước được ông Thành đặt gần nhau lên mái tôn để tránh gió bão.
Trước ngày bão đổ bộ, chủ cửa hàng điện máy ở gần bờ biển Mỹ Khê, Quảng Ngãi đã mua hàng chục thùng xốp để đưa lên mái nhà, bơm đầy nước để tạo sức nặng tránh cho mái tôn khỏi bị tốc trong bão. Ảnh: Phạm Linh
Anh Nguyễn Văn Duẩn chuẩn bị sẵn bọc nylon đựng nước chống bão để tặng cho người dân có nhu cầu trên đường Phan Chu Trinh, Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Linh
Hàng trăm tàu thuyền neo đậu tránh bão Kalmaegi tại cảng cá Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai sáng 5/11.
Theo báo cáo nhanh của tỉnh này, hơn 5.000 tàu cá với gần 38.000 lao động hoạt động ven bờ trong tỉnh và đang neo đậu tại bến. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đang kêu gọi 83 tàu thuyền đang hoạt động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm của bão. Ảnh: Thanh Tùng
