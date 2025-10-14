Người miền Trung 'đáp ân tình' vùng lũ phía Bắc

Cũng vừa bị thiệt hại sau bão nhưng những chuyến xe cứu trợ, chở lương thực, nhu yếu phẩm từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn lên đường, hướng về những tỉnh bị lũ lụt nghiêm trọng.

Sáng 9/10, Nguyễn Đại Phát đứng trên đê sông Cầu cùng 15 người xa lạ khác từ Kiên Giang, Gia Lai, Đăk Lăk, Quảng Nam và Hà Tĩnh, dùng drone tiếp tế lương thực cho vùng lũ ở xã xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh. Chàng trai 19 tuổi một mình ôm chiếc drone nông nghiệp từ Nghệ An ra Bắc cứu trợ bà con.

Anh kết nối với những người lạ trên mạng xã hội để cùng hợp sức. Họ đứng trên đê sông Cầu từ 5h sáng đến tối muộn. Mỗi ngày, những chiếc drone vận chuyển 150 chuyến hàng. Mỗi lần khoảng 30 kg thực phẩm được chuyển đến tay bà con đang vật lộn vì cô lập trong nước lũ. "Nhìn cảnh người chới với trên nóc nhà vừa đói vừa rét xót xa vô cùng", anh nói.

Đến ngày 13/10, Phát mới trở về nhà sau khi nước rút.

Nhóm của Phát là một trong hàng chục nhóm thiện nguyện cả nước đang chung tay chia sẻ với người dân các tỉnh miền Bắc chịu thiệt hại do bão số 11.

Ở Hà Tĩnh, sáng 13/10, anh Dương Đình Hiếu, 34 tuổi cùng đoàn hơn 10 người đã có mặt tại xã Điềm Thụy (trước là xã Nga My cũ), Thái Nguyên, để phát hàng cứu trợ cho hơn 800 hộ dân. Chứng kiến vết tích của những mái nhà nước ngập đến nóc, đồ đạc trôi dạt ra đường, người dân mất trắng tài sản, anh Hiếu không khỏi xót xa.

"Miền Trung năm nào cũng mưa lũ và nhận được sự giúp đỡ từ miền Bắc. Năm nay, chúng tôi muốn đáp trả ân tình", anh Hiếu nói.

Ngày 9/10, Hiếu bắt đầu cùng người dân khu vực thành phố Hà Tĩnh lên kế hoạch cứu trợ. Một hộ xung phong làm điểm tập kết đồ quyên góp. Vài ngày sau khi treo tấm biển "Tiếp nhận nhu yếu phẩm ủng hộ miền Bắc. Mong bà con sớm vượt qua khó khăn", hàng trăm người dân đã đến chung tay. "Trẻ con góp sách, vở, balo, người lớn góp lương thực, thực phẩm khiến tôi thực sự cảm động", Hiếu nói.

Tối 12/10, chiếc xe tải chở hơn 30 tấn hàng, gồm hơn 8 tấn gạo, hàng trăm chiếc đèn pin, thùng mì, sữa lên đường đến Thái Nguyên.

"Sau bão Bualoi miền Trung cũng thiệt hại nặng. Nhiều mái nhà chưa kịp lợp nhưng khi tới Thái Nguyên, chứng kiến sự tàn phá của lũ chúng tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn", anh Hiếu nói.

Sáng 13/10, tại nhà văn hóa thôn Làng Mật, xã Nông Cống, Thanh Hóa, trưởng thôn Phạm Văn Sơn phát loa kêu gọi bà con đến ủng hộ đồng bào miền Bắc chịu thiệt hại do lũ lụt.

Hai tuần trước, người dân Làng Mật vừa được nhận cứu trợ sau bão Bualoi. Từ đầu năm đến nay, Làng Mật đã trải qua ba cơn bão, 104 mẫu lúa bị mất trắng. 70% các gia đình chìm trong nước lũ. Nhà ông Sơn có 1,5 mẫu ruộng nhưng chỉ thu được khoảng 100 kg vì ngập lụt. 340 hộ cùng cảnh thất thu. Trong và sau lũ, nhiều đoàn cứu trợ từ khắp cả nước đến Làng Mật hỗ trợ nhu yếu phẩm, tiền mặt.

"Ăn một quả, trả cục vàng, Làng Mật không có vàng cũng phải trả chút ân tình", ông nói.

Trong sáng 13/10, hơn 50 hộ đã đến ủng hộ. "Hộ nghèo góp 50.000 đồng, hộ khá hơn 100.000-200.000 đồng" ông Sơn cho biết. Từ kinh nghiệm nhiều năm nhận cứu trợ, bà con chỉ quyên góp tiền thay vì hiện vật. "Tiền là thiết thực nhất", ông nói.

Tại các địa phương khác ở Thanh Hóa, những đoàn xe tiếp tế nhu yếu phẩm cho người Thái Nguyên và các tỉnh chịu thiệt hại do bão lụt cũng đã lăn bánh sáng 13/10.

Một trong số đó là đoàn xe do anh Trần Văn Tiến, 35 tuổi, ở thôn Vạn Thành, xã Nông Cống làm trưởng đoàn. Ba xe tải chở 100 thùng mì tôm, 50 thùng sữa, 150 thùng nước lọc và ba tấn gạo. Đây là hàng quyên góp từ Hội doanh nghiệp địa phương và bà con trong thôn.

"Khi miền Trung thiệt hại, bà con miền Bắc chung tay. Giờ họ gặp khó chúng tôi cũng không thể ngồi yên" anh Tiến nói.

Sau bão Matmo gây lũ lụt trên diện rộng ở miền Bắc, hàng trăm hội nhóm thiện nguyện từ khắp cả nước nhanh chóng được thành lập. Tinh thần "lá lành đùm lá rách" lan tỏa mạnh mẽ từ miền Trung, miền Nam đến Tây Nguyên.

Tại Đắk Lắk, các đoàn xe chở hàng cứu trợ cũng vượt hơn nghìn cây số để kịp thời hỗ trợ bà con. Hàng trăm hội nhóm thiện nguyện, hàng nghìn bài viết chia sẻ về hoạt động hướng tới miền Bắc được cộng đồng mạng ủng hộ và xin tham gia.

Ở TP HCM, hàng nghìn thành viên nhóm "Sài Gòn Bao Dung" cũng bắt đầu nhận quyên góp từ 7/8. Ông Trần Văn Dậu, đại diện nhóm cho biết ngày đầu đã tiếp nhận hơn 500-700 lượt gửi gồm gạo, mì, nước uống, thuốc men, chăn màn, giày dép. Ngay sau đó họ cũng khởi hành hai chuyến vào ngày 8 và 9/10 để chuyển hàng cứu trợ đến Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Văn Chung, Phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc xã Điềm Thụy, Thái Nguyên cho biết 8 xóm với hơn 800 hộ ở Nga My cũ đều bị nhấn chìm trong nước. Khu vực này nhiều ngày bị cô lập, một số hộ không thể tiếp cận bằng thuyền do nước sâu hơn 4 m, chảy xiết.

"Những ngày qua, chúng tôi tiếp nhận rất nhiều sự ủng hộ từ bà con các tỉnh tới. Chúng tôi rất xúc động và biết ơn", ông Chung cho biết.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính hết ngày 11/10, mưa lũ sau bão số 11 (bão Matmo) thiệt hại của đợt mưa lũ này là 7.050 tỷ đồng, trong đó Thái Nguyên thiệt hại nặng nhất với 4.000 tỷ đồng, tiếp theo là Cao Bằng 2.000 tỷ đồng, Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng.

