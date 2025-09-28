Người miền Trung chạy đua trước bão Bualoi

Tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An mưa lớn khiến hàng trăm bộ đội, dân quân hỗ trợ ngư dân chằng néo tàu thuyền, thu gom ngư cụ, đưa phương tiện vào nơi an toàn. Họ cũng đến từng hộ neo đơn, khó khăn giúp gia cố mái ngói, cửa sổ, hạn chế thiệt hại trước bão.
Phường Cửa Lò là nơi ảnh hưởng trực diện sóng gió do giáp biển, nhiều khách sạn, nhà hàng huy động nhân lực gia cố cơ sở vật chất, dùng cốt pha chắn cửa kính, mái che.
Ông Đàm Văn Thắng, chủ một khách sạn, cho biết việc chằng chống được triển khai sớm để hạn chế thiệt hại. Người dân dọc bờ biển cũng buộc mái ngói, đóng cửa sổ, thu gom đồ đạc và đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn.
Tại Hà Tĩnh, từ buổi chiềui, chính quyền xã Đan Hải, trước đây thuộc huyện Nghi Xuân, huy động hơn 200 người cùng phương tiện vận chuyển đá, cát, cọc tre, bao tải để gia cố bờ biển trước bão Bualoi. Trong ngày, 400 khối đá từ Nghệ An và 200 khối cát được đưa đến gia cố khoảng 250 m bờ biển xung yếu tại thôn Tân Ninh Châu và Thái Phong.
Hoạt động gia cố dự kiến kéo dài đến 28/9, là giải pháp tạm thời nhằm hạn chế sạt lở khi bão đổ bộ. Về lâu dài, tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ cấp vốn xây dựng công trình kiên cố để bảo vệ tuyến đê Hội Thống và khu dân cư phía trong.
Ngoài dùng bao cát, nhiều người dân các xã ven biển còn dùng tấm lưới cỡ lớn giăng lên mái nhà rồi neo chặt lại, đề phòng bị gió mạnh trong bão làm hư hỏng.
Tại một số trường học ở xã Thiên Cầm, trước đây thuộc huyện Cẩm Xuyên - nơi vừa bị thiệt hại nặng nề bởi bão Kajiki quét qua hồi cuối tháng 8, các cô giáo tất bật thu dọn đồ đạc để tránh bão.
Hai người đàn ông đang dùng bao cát, cọ tre để giữ mái tôn của nhà hàng ven biển Thiên Cầm.
"Bão Kajiki vừa làm hỏng mái, cuốn trôi nhiều vật dụng, gia đình tôi phải vay mượn mới sửa tạm. Giờ lại nghe tin bão Bualoi mạnh hơn đang đến nên ai rất lo lắng, sợ thiệt hại thêm”, một người dân cho hay.
Chiều 27/9, hàng chục ngư dân xã Thiên Cầm đã kéo lưới, neo và gia cố tàu trước khi rút lên bờ tìm nơi an toàn.
Tại cuộc họp chống bão buổi sáng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết địa phương đã rút kinh nghiệm từ bão Kajiki từng gây mất điện diện rộng. “Chúng tôi yêu cầu các ngành đảm bảo nguồn điện, thông tin liên lạc”, ông Lĩnh nói.
Chiều cùng ngày, Trung đoàn 841 (Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh) phát lệnh báo động toàn đơn vị, triển khai đồng bộ phương án ứng phó. 100% cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng vào vị trí, kiểm tra quân số, phương tiện, cơ sở vật chất, sẵn sàng cơ động khi có tình huống.
Tại Quảng Trị, ông Bùi Văn Đoàn ở phường Đồng Hới có căn nhà mái tôn rộng gần 200 m2, đã dùng túi nylon bơm khoảng 30 lít nước buộc chặt đặt trên mái. Hơn 30 túi được xếp dọc mái, ngăn gió thổi bay mái.
Bộ đội đóng quân trên đảo Cồn Cỏ dùng máy cẩu đưa thuyền của người dân lên bờ tránh bão. Tỉnh Quảng Trị cấm biển từ 17h hôm nay cho đến khi biển an toàn.
Hơn 30 dân quân xã Vĩnh Hoàng và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 đội mưa, lội nước ngập đầu gối giúp người dân thu hoạch lúa. Tại Quảng Trị, vụ hè thu hiện còn 1.169 ha chưa thu hoạch. Trong đó vùng đồng bằng 219 ha tập trung ở xã: Lệ Thủy 12 ha, xã Quảng Ninh 70 ha, xã Ninh Châu 87 ha, xã Hiếu Giang 35 ha, Triệu Phong 15 ha, số còn lại vùng miền núi.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đưa cano sẵn sàng ứng phó báo. Hiện Bộ đội biên phòng sẵn sàng cơ động gồm 47 ôtô các loại, 6 tàu và 29 ca nô khi có tình huống khẩn cấp. Lực lượng biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra các điểm xung yếu, hồ đập, khu vực có nguy cơ sạt lở và chủ động phương án di dời dân.
Theo dự báo bão Bualoi đổ bộ vào phía bắc thuộc tỉnh Quảng Bình cũ. Để các tàu vào bờ trú tránh bão, tối 27/9, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bắn pháo sáng, phát tín hiệu.
Bualoi là cơn bão thứ 10 trên Biển Đông trong năm nay. Tối 27/9, bão Bualoi cách Đà Nẵng 460 km, sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển nhanh và có thể gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền Trung và Bắc Bộ.
