Người miền Trung chạy đua trước bão Bualoi

Tại Hà Tĩnh, từ buổi chiềui, chính quyền xã Đan Hải, trước đây thuộc huyện Nghi Xuân, huy động hơn 200 người cùng phương tiện vận chuyển đá, cát, cọc tre, bao tải để gia cố bờ biển trước bão Bualoi. Trong ngày, 400 khối đá từ Nghệ An và 200 khối cát được đưa đến gia cố khoảng 250 m bờ biển xung yếu tại thôn Tân Ninh Châu và Thái Phong.

Hoạt động gia cố dự kiến kéo dài đến 28/9, là giải pháp tạm thời nhằm hạn chế sạt lở khi bão đổ bộ. Về lâu dài, tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ cấp vốn xây dựng công trình kiên cố để bảo vệ tuyến đê Hội Thống và khu dân cư phía trong.