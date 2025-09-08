Người mẹ giúp thần đồng máy tính 15 tuổi được phong thánh

Hơn một thập kỷ từ khi khởi động hồ sơ phong thánh cho Carlo Acutis, mẹ của cậu đã được tận mắt chứng kiến điều ước thành hiện thực.

Ngày 7/9, tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican, gia đình Andrea và Antonia Salzano chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của Vatican khi người con trai đã khuất của họ được Giáo hoàng Leo XIV tuyên thánh.

Carlo Acutis, thần đồng máy tính Italy qua đời ở tuổi 15 vào năm 2006, trở thành vị thánh đầu tiên thuộc "thế hệ thiên niên kỷ", những người sinh ra trong thập niên 1980 và đầu 1990. Buổi lễ có sự tham dự của hàng chục nghìn giáo dân và hàng triệu người theo dõi trực tuyến.

Theo tạp chí Công giáo Aleteia tại Italy, đây là một trong số rất ít trường hợp bố mẹ còn sống để tận mắt chứng kiến lễ tuyên thánh cho con mình. Lần gần nhất là vào ngày 24/6/1950, khi bà Assunta Carlini Goretti chứng kiến Giáo hoàng Pius XII phong thánh cho con gái là vị đồng trinh tử đạo Maria Goretti. Bố của thánh Maria Goretti đã qua đời vào năm 1900.

"Dĩ nhiên điều đó không đồng nghĩa tôi cũng là thánh. Nhưng ít ra tôi đã làm tròn trách nhiệm", bà Antonia Salzano, 58 tuổi, chia sẻ với NPR vài ngày trước lễ phong thánh của con trai.

Antonia Salzano, mẹ của Thánh Carlo Acutis, tại thành phố Assisi, Italy, ngày 4/4. Ảnh: AFP

Trách nhiệm đó đã theo bà suốt hơn một thập kỷ, trở thành động lực giúp bà bền bỉ theo đuổi quá trình phong thánh phức tạp của Vatican. Ngay từ những ngày đầu sau khi Carlo qua đời vì bệnh bạch cầu năm 2006, bà đã bắt đầu vận động các nhà thờ xem xét trường hợp của con mình.

Hồ sơ xem xét phong thánh cho Carlo Acutis được Giáo phận Milan lập ngày 12/10/2012, đúng 6 năm sau khi Carlo mất, tuân thủ quy định chờ đợi ít nhất 5 năm trước khi khởi động tiến trình phong thánh.

Carlo Acutis sinh ra tại London trong một gia đình khá giả, rồi lớn lên ở Milan. Bố cậu, ông Andrea, là chủ tịch một công ty bảo hiểm, còn mẹ làm việc trong công ty xuất bản của gia đình.

Trong các cuộc phỏng vấn những năm qua, bà Antonia Salzano nhiều lần xác nhận gia đình đã tự chi trả mọi khoản phí cho tiến trình phong thánh, có thể lên tới hàng trăm nghìn USD. Họ cũng thuê một "postulator", chuyên gia bảo trợ hồ sơ phong thánh tại Rome, để theo sát tiến độ và giải thích các thủ tục hành chính của Tòa Thánh.

Không chỉ trang trải tài chính, Antonia Salzano còn là người đi đầu trong bảo vệ hình ảnh và mọi câu chuyện về Carlo. Bà tích cực tham gia các sự kiện, phỏng vấn và diễn thuyết để chia sẻ về đạo đức, tình yêu Thánh Thể và tinh thần phụng sự cộng đồng của con trai. Những buổi nói chuyện của bà, như tại Nhà thờ Thánh Patrick ở New York hồi tháng 5, đã góp phần lan tỏa hình ảnh của Carlo ra toàn cầu.

Antonia không ngần ngại phản bác những bài báo nghi ngờ sự mộ đạo của con trai. Bà từng nổi giận với một bài viết trên Economist về con trai mình, khi họ dẫn lời một số bạn học cũ của Carlo Acutis mô tả cậu không toát lên vẻ mộ đạo lúc sinh thời.

"Tôi phải đảm bảo mọi điều nói về Carlo đều đúng đắn", bà Antonia nhấn mạnh.

Trong hồi ký Con trai tôi - Carlo, Antonia kể lại quãng thời gian đau đớn khi con trai đột ngột phát bệnh, chỉ vài ngày sau khi được chẩn đoán bạch cầu cấp, cậu đã ra đi ở tuổi 15. Khi đó, bà 39 tuổi và nghĩ rằng không còn cơ hội sinh con.

Tuy nhiên, một đêm ở tuổi 43, bà mơ thấy Carlo nói: "Đừng lo, mẹ sẽ lại làm mẹ". Một tháng sau, bà mang thai cặp song sinh Francesca và Michele. "Đó là món quà Carlo dành cho bố mẹ. Mỗi ngày chúng tôi đều nghe tin về một phép lạ nhờ Carlo, và bố mẹ cũng nhận được phép lạ", bà từng viết.

Andrea và Antonia Salzano Acutis, cùng hai con Francesca và Michele, gặp Giáo hoàng Leo XIV tại Vatican ngày 7/9. Ảnh: Vatican Media

Theo quy định Công giáo, để được tuyên thánh, ứng viên cần ít nhất hai phép lạ được Vatican công nhận. Với Carlo, hai phép lạ đã được phê chuẩn trong 10 năm qua, gồm việc chữa lành một bé trai 4 tuổi ở Brazil mắc dị tật tuyến tụy nghiêm trọng và sự hồi phục kỳ diệu của một nữ sinh 21 tuổi người Costa Rica gần như tử vong sau tai nạn xe đạp. Cả hai đều được ghi nhận là đã cầu xin sự chuyển cầu của Carlo đến Chúa.

Carlo còn được mệnh danh là "thánh bảo trợ Internet" nhờ tài năng lập trình và đức tin mạnh mẽ. Từ năm 11 tuổi, cậu đã lập trang web giới thiệu các phép lạ Thánh Thể trên khắp thế giới. Sau khi Carlo qua đời, bố mẹ đã đưa thi thể cậu về Assisi, thành phố của Thánh Francis, để làm nơi kính viếng. Hàng triệu tín đồ Công giáo đã tìm đến mộ của cậu để cầu nguyện những năm qua.

Tổng Giám mục Domenico Sorrentino ở Assisi, Italy, chia sẻ rằng hồ sơ của Carlo được xét duyệt nhanh chóng là kết quả từ "sự hòa hợp giữa ý Chúa và nhu cầu của Giáo hội trong thời đại mới". Thiếu niên 15 tuổi đã trở thành hình mẫu sống đẹp cho giới trẻ, nhóm tín đồ mà Giáo hội đang nỗ lực gắn kết nhiều hơn.

"Ngày nay, giới trẻ rất khó tiếp cận. Hình ảnh một chàng trai tìm thấy niềm vui và ý nghĩa cuộc đời nơi Chúa là cực kỳ quan trọng", Sorrentino nói.

Trong bài giảng tại lễ tuyên thánh chung cho Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati ngày 7/9, Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh cả hai vị thánh đã thể hiện tình yêu Chúa qua những hành động giản dị mà ai cũng có thể làm được mỗi ngày. Họ trở thành lời mời gọi mọi người, đặc biệt là giới trẻ, "không phí hoài cuộc đời, mà hướng lên và biến nó thành kiệt tác".

Giáo hoàng Leo XIV cũng đặc biệt nhắc tới gia đình Carlo trong thông điệp tuyên thánh cho thiếu niên này.

"Carlo được gặp Chúa ngay từ trong gia đình, nhờ bố Andrea và mẹ Antonia, cùng hai em Francesca và Michele, những người có mặt hôm nay cùng chúng ta. Cậu trưởng thành trong lời cầu nguyện, thể thao, học tập và bác ái, kết hợp hài hòa những điều này trong cuộc sống thường ngày", ông nói.

Thanh Danh (Theo NPR, Catholic Outlook, NY Post, Aleteia)