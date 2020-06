Người máu A nguy cơ nhiễm nCoV cao hơn 45%

Theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học châu Âu, những người nhóm máu A nguy cơ nhiễm nCoV cao hơn, các triệu chứng bệnh cũng nặng hơn.

Các nhà nghiên cứu, dẫn đầu là Tiến sĩ Andre Franke từ Đại học Christian-Albrecht ở Kiel, Đức và Tiến sĩ Tom Karlsen, từ Bệnh viện Đại học Oslo ở Na Uy, tìm thấy mối quan hệ giữa mức độ nhiễm nCoV nặng và nhóm máu.

Nguy cơ nhiễm nCoV với triệu chứng nặng cao hơn 45% đối với người nhóm máu A, so với các nhóm máu khác. Tỷ lệ này thấp hơn 35% với những người nhóm máu O.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí The New England Journal of Medicine ngày 17/6.

Ở đỉnh điểm dịch Covid-19 tại châu Âu, các nhà nghiên cứu cũng đã phân tích gene của hơn 4.000 người. Họ tìm kiếm các biến thể phổ biến ở những người bị nCoV và người có triệu chứng bệnh nặng.

Kết quả phát hiện một nhóm biến thể gene liên quan đến phản ứng của hệ thống miễn dịch. Những gene này cũng liên quan đến một protein bề mặt tế bào gọi là ACE2 mà nCoV sử dụng để xâm nhập và lây nhiễm vào các tế bào trong cơ thể.

"Các phát hiện này cung cấp manh mối cụ thể về quá trình diễn tiến của bệnh có thể xảy ra đối với các trường hợp nhiễm nCoV nặng nghiêm trọng, tuy nhiên cũng cần thêm các nghiên cứu sâu hơn'', tiến sĩ Karlsen cho biết.

Chuyên gia di truyền học Francis Collins, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ bày tỏ hy vọng những phát hiện này cùng với các nghiên cứu khác giúp các nhà khoa học có sự am hiểu thấu đáo hơn về cơ chế sinh học của nCoV.

Tính đến ngày 19/6, Covid-19 bùng phát tại 213 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 8,5 triệu người nhiễm và hơn 455.000 người tử vong. Hơn 4,5 triệu người đã bình phục.

Lê Cầm (Theo Reuters)