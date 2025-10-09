Người Lạng Sơn leo nóc nhà, vào hang tránh lũ

Chạy được vào hang núi, chị Nông Thị Hành xé tấm chăn lót ổ dê đắp cho mấy đứa con trong khi hàng xóm vẫn mắc kẹt trên gác xép, bất lực nhìn nước lũ dâng đến chân.

4h sáng 7/10, chị Hành, 32 tuổi, ở xã Yên Bình, tỉnh giấc vì tiếng mưa xối xả. Vài giờ sau, nước đã tràn vào nhà. Người phụ nữ Nùng vội gom đồ đạc, bế con trai hai tuổi, dắt con gái 7 tuổi chạy lên chuồng dê và lợn, nơi vốn cao hơn nền nhà.

Nhưng đến trưa, nước lên mấp mé sàn chuồng. Chị Hành hô hoán báo động rồi cùng cha mẹ, hàng xóm và 5 đứa trẻ dắt díu nhau chạy lên hang núi phía sau nhà. Cả đàn lợn, dê cũng được lùa đi theo chủ. Tổng cộng 15 người cùng trú trong hang tối, ẩm ướt.

Người Lạng Sơn vào hang, leo nóc nhà tránh lũ Các con của chị Nông Thị Hành trú trong chuồng dê, lợn khi nước dâng, ngày 7/10. Video nhân vật cung cấp

Chưa kịp ổn định trong hang, bố chị Hành nhận ra trong lúc vội chạy không mang theo chút thức ăn nào. Ông liều mình bơi về nhà trong dòng nước xiết, bị nước cuốn đi một đoạn, may bám được vào cành cây nên thoát nạn. Chuyến đi suýt đánh đổi tính mạng đó, ông mang về được một bó mì gạo và chai nước mắm. Tối muộn, họ được đoàn cứu trợ tiếp tế thêm 15 gói mì tôm.

Đêm xuống, hang núi lạnh buốt. Lũ trẻ nằm ngủ co ro trên tấm bạt ướt. Chị Hành lấy tấm chăn vốn dùng lót ổ cho dê, đắp tạm cho các con. Người lớn thức trắng, lòng nặng trĩu nỗi lo "ngày mai không có gì ăn, sợ nước lại dâng".

Những đứa trẻ ngủ trong hang núi tránh lũ, hôm 7/10. Ảnh nhân vật cung cấp

Ở thôn Phú Ven, xã Tân Nhiên, chị Nguyễn Thị Liên, 26 tuổi, cũng đang trải qua một đêm kinh hoàng. Chồng đi làm xa, ba mẹ con chị cùng 7 người khác co cụm trên gác xép nhà hàng xóm.

Nhà sát suối, nước ập vào quá nhanh. "Chưa đầy 10 phút, nước đã ngập đến cửa sổ", chị Liên nhớ lại. Một chiếc xuồng máy của chính quyền kịp đưa họ đến ngôi nhà hai tầng kiên cố hơn cách đó hai km. Cả đêm, 10 con người không dám ngủ, phập phồng lo sợ vì nước chỉ còn cách gác xép ba bậc thang. Tiếng tường nhà xung quanh đổ ầm ầm trong màn đêm khiến ai cũng nơm nớp sợ nhà sập.

Sáng 8/10, thức ăn cạn dần, họ bế những đứa trẻ trèo lên nóc nhà vẫy tay cầu cứu. Nhiều đoàn cứu trợ đi qua nhưng không thể tiếp cận do nước chảy quá xiết. "Họ hô lớn động viên chúng tôi cố gắng chờ trực thăng tiếp tế", chị Liên kể.

5 đứa trẻ, là con của Liên và hàng xóm trèo lên nóc nhà gọi cứu trợ, sáng 8/10. Ảnh nhân vật cung cấp

Câu chuyện của chị Hành và chị Liên là lát cắt trong cảnh khốn khó vì lũ lụt của hàng nghìn hộ dân Lạng Sơn hai ngày qua. Thống kê trên toàn tỉnh Lạng Sơn, mưa lũ sau bão Matmo làm hơn 3.000 hộ dân bị ngập, tập trung ở các xã Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Thất Khê, Tràng Định, Quốc Việt. Sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 chiều 7/10 càng làm tình hình thêm trầm trọng, nước lũ dâng nhanh bất thường.

Ông Trịnh Quốc Toản, cán bộ thôn Tân Mỹ 1, xã Hữu Lũng, cho biết 34 thôn trong xã đều gặp tình trạng bị cô lập, chia cắt. "Chưa bao giờ thấy nước lũ lên nhanh và dâng cao như vậy", ông nói.

Ở xã Yên Bình đến ngày 8/10 khoảng 2.000 trên tổng số 3.000 hộ dân đã bị nhấn chìm trong nước lũ, mực nước ngập sâu nhất khoảng 4 m. "Chỉ vài tháng người dân đã phải chạy lũ tới ba lần, thiệt hại không đếm xuể", ông Ma Đạt, Phó chủ tịch xã chia sẻ.

Toàn bộ 22 thôn trong xã mất điện, đa số mất sóng di động từ 6/10. Trong ngày 7/10, lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận các hộ dân do nước lũ chảy xiết. Nhiều xuồng máy gặp sự cố, bị lật. Đến tối 8/10, nhiều thôn vẫn bị cô lập. Đường truyền Internet và sóng điện thoại chập chờn ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác cứu hộ. Chính quyền đang phải phối hợp với cán bộ địa phương thông thạo địa hình để dẫn đường.

Trước tình hình khẩn cấp, Quân chủng Phòng không - Không quân đã điều bốn trực thăng từ Hà Nội mang 9 tấn hàng cứu trợ đến các vùng tâm lũ.

Nhà người dân ở Thất Khê, Lạng Sơn bị nước lũ bao vây. Ảnh: Ngọc Thành

Đến 17h ngày 8/10, một chiếc trực thăng đã thả được hàng cứu trợ xuống trụ sở thôn nơi chị Liên đang mắc kẹt. Nước bắt đầu rút, lực lượng cứu hộ dùng cano mang sữa bột, thực phẩm đến cho họ.

Cùng ngày, nước trong nhà chị Hành cũng rút gần hết. 15 người và đàn gia súc trở về nhà. Mọi thứ trống trơn, tài sản đã bị cuốn trôi. Quần áo, đồ đạc ướt sũng, dính đầy bùn đất.

"Nhà cửa tan hoang nhưng cả gia đình còn sống là may mắn lắm rồi", chị Hành lau nước mắt, nói.

Song Nga