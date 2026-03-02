Người Israel kể 'ngày kinh hoàng' khi tên lửa Iran giáng xuống

Tên lửa Iran đánh trúng hầm trú bom trong khu dân cư ở miền trung Israel, khoét hố sâu hoắm, cướp đi mạng sống của ít nhất 9 người.

Ilana Malka không biết liệu ba đứa cháu họ của mình còn sống hay không sau khi tên lửa của Iran đánh trúng một hầm trú ẩn tại thị trấn Beit Shemesh, miền trung Israel, hôm 1/3.

Tòa nhà phía trên căn hầm vỡ tan, những khối bê tông lớn văng ra phá hủy ôtô đỗ cách đó 50 m. Tên lửa rơi trúng trung tâm bảo vệ cộng đồng đang mở cửa đón người dân vào trú ẩn, khiến ít nhất 9 người chết, 46 người bị thương và 11 người mất tích.

"Ba đứa cháu của anh trai tôi đã ở trong căn hầm đó, nhưng họ vẫn chưa tìm thấy chúng", bà Malka, 65 tuổi, nói giọng run run. "Thật là một ngày kinh hoàng".

Người dân tập trung quanh hiện trường vụ hầm trú công cộng trúng tập kích tên lửa Iran tại Beit Shemesh, miền trung Israel, ngày 1/3. Ảnh: AFP

Ngôi nhà của bà cách hầm trú ẩn khoảng 100 mét, cửa sổ vỡ nát, trần nhà sập một góc, cam trồng trong vườn bị thổi bay khỏi cây do sức ép từ vụ nổ. Bà tự nhận đã rất may mắn vì lần này không chạy tới hầm khi nghe tiếng còi báo động vang lên như thường lệ.

Hôm đó vì quá mệt, bà quyết định xuống hầm trong nhà trú ẩn. Căn hầm này không đạt tiêu chuẩn và cửa đã bị thổi bay do vụ nổ vào giữa trưa 1/3.

Giống như Malka, đa số cư dân trong khu phố đều quen biết nhau và có người thân bên trong hầm trú ẩn công cộng. "Beit Shemesh là một thị trấn nhỏ nên ai cũng biết nhau", Moshe Levy, nhà thầu 52 tuổi, cho hay.

Em gái ông đã đưa người mẹ 88 tuổi khỏi căn hộ mà ông vừa sửa xong tuần trước, chỉ hai giờ trước khi cuộc tấn công xảy ra. Dù không quá gần nơi tên lửa rơi xuống, căn hộ vẫn bị thiệt hại, mất cửa sổ và thủng mái nhà.

"Ở đây chỉ là thiệt hại về vật chất có thể khắc phục được, còn ở kia, tiền bạc không thể cứu được mạng sống con người", ông nói, chia buồn với mất mát của cộng đồng.

Người bị thương được đưa đi cấp cứu. Ảnh: AP

Hệ thống phòng không của Israel đã bắn hạ nhiều tên lửa phóng từ Iran, nhưng thiệt hại vừa qua là lời nhắc nhở rằng hệ thống đánh chặn dù hiện đại đến đâu cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dân thường.

Cuộc chiến bắt đầu vào 28/2, khi Mỹ và Israel mở đợt tập kích quy mô lớn vào Iran, hạ sát Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Iran sau đó thề trả đũa và đẩy chiến sự leo thang bằng hàng loạt đợt phóng tên lửa vào Israel, các quốc gia vùng Vịnh và căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực.

Ricki Ben David, 56 tuổi, nữ y tá, ban đầu rất lo cho các cháu đang sống ở tầng dưới. "Bản thân tôi, tôi không lo. Tôi chỉ lo cho người nhà", bà nói.

"Tôi biết những người này", bà nói về các nạn nhân của vụ tập kích. "Họ là những người chúng tôi biết, hàng xóm, giống như gia đình vậy. Đây đơn giản là một ngày tồi tệ", Ben David bày tỏ.

"Chúng tôi sống cùng nhau, cầu nguyện cùng nhau trong giáo đường, gặp nhau vào các ngày lễ, giúp đỡ lẫn nhau", bà nói thêm.

Hiện trường vụ tập kích. Ảnh: AFP

Tại hiện trường vụ nổ, các đội cứu hộ làm việc xuyên đêm, tiếp tục tìm kiếm người mất tích, trong khi cảnh sát và sĩ quan quân đội giải tán hàng trăm người đứng xem để phòng ngừa một đợt tấn công khác.

Hồng Hạnh (Theo AFP)