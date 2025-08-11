Người IQ cao sẽ biến phép tính sai thành đúng trong 10 giây

Thử thách lần này rất đơn giản, bạn chỉ cần di chuyển một que diêm duy nhất để biến phép tính sai thành đúng.

Trước mắt bạn là một bài toán rất vô lý: "21 - 15 = 9". Phép tính này sai hoàn toàn, nhưng đừng vội nản lòng. Ẩn sau những que diêm tưởng chừng bất động kia là một đáp án thông minh đang chờ bạn khám phá.

Lưu ý, người giải chỉ được phép di chuyển 1 que diêm, không vứt, bẻ gãy hay xếp chồng diêm lên nhau.

Bạn có bao giờ nghĩ rằng, chỉ với một que diêm nhỏ bé, bạn có thể thay đổi cả một "định mệnh"? Hãy nhìn thật kỹ từng con số, từng dấu trừ, và cả dấu bằng. Que diêm nào đang ở vị trí thừa thãi? Que diêm nào có thể "phù phép" để biến đổi bài toán?

Nếu bạn là người yêu thích những thử thách, những câu đố hóc búa, thì đây chính là cơ hội để bạn tỏa sáng. Liệu bạn có thể tìm ra được bí mật đằng sau những que diêm này không? Hãy để lại đáp án của bạn và cùng nhau giải mã bài toán này nhé!

Mộc Trà