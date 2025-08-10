Câu đố que diêm kinh điển, liệu bạn có giải được?

Những que diêm, vật dụng quen thuộc trong cuộc sống, lại có thể trở thành công cụ cho một trò chơi trí tuệ đầy hấp dẫn.

Chỉ với một que diêm, bạn có thể biến một phép tính sai thành một phép tính đúng. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đây là một thử thách đã làm "đau đầu" không ít người.

Đây không chỉ là một câu đố về toán học, mà còn là một bài kiểm tra về khả năng quan sát, tư duy logic và sự sáng tạo của bạn. Mỗi que diêm đều có vị trí và vai trò riêng. Việc di chuyển một que diêm không chỉ thay đổi một con số, mà còn có thể thay đổi cả ý nghĩa của phép tính. Liệu bạn có đủ nhạy bén để nhìn ra "lời giải" ẩn giấu? Có phải bạn sẽ tìm cách thay đổi một con số, hay sẽ di chuyển dấu phép tính để tìm ra đáp án?

>> Di chuyển que diêm nào để '10-3 = 81' đúng

Câu đố này đòi hỏi bạn phải nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, phá vỡ những quy tắc thông thường. Hãy dành vài phút, tập trung cao độ và thử sức với câu đố kinh điển này. Liệu bạn có thể trở thành người chiến thắng chỉ với một que diêm? Đáp án sẽ khiến bạn bất ngờ đấy!

>> Xem đáp án

Mộc Trà