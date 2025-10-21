Người học lái xe có thể được xác thực điện tử để chống gian lận

Bộ Xây dựng đề xuất lắp hệ thống ứng dụng định danh và xác thực điện tử tại các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe để nhận diện học viên, tránh gian lận và đồng bộ cơ sở dữ liệu cá nhân.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo văn bản sửa đổi Nghị định 160/2024 quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch giấy phép lái xe.

Dự thảo bổ sung điều kiện đối với cơ sở đào tạo lái xe là có hệ thống ứng dụng định danh và xác thực điện tử để bảo đảm việc nhận diện, xác thực chính xác học viên từ khi đăng ký đến khi sát hạch lái xe, nhằm xây dựng chuyển đổi số trong hoạt động đào tạo lái xe.

Theo ông Lương Duyên Thống, Trưởng phòng Quản lý Vận tải phương tiện và người lái (Cục Đường bộ Việt Nam), hiện người học khi đăng ký và sát hạch có thể sử dụng nhiều loại giấy tờ, dễ xảy ra nhầm lẫn trong quá trình khai hoặc nhập dữ liệu, khi tra cứu có thể ra thông tin người khác. Việc này khiến dữ liệu đào tạo và sát hạch, cấp giấy phép lái xe không được đồng bộ.

Thí sinh dự thi sát hạch lý thuyết lái xe tại Quảng Bình. Ảnh: Vạn An

Việc số hóa ngay từ giai đoạn đăng ký học lái xe giúp đưa vào hệ thống "số liệu sạch", là cơ sở xây dựng số hóa giai đoạn đào tạo lái xe đến kết thúc đào tạo cấp giấy xác nhận, giúp đồng bộ dữ liệu của học viên. Trong quá trình đào tạo hoặc sát hạch, học viên có thể đi qua hệ thống nhận diện hình ảnh, giúp cơ quan quản lý phát hiện gian lận như không đủ giờ học, học hộ, thi hộ...

Ước tính chi phí đầu tư của bộ thiết bị định danh và xác thực điện tử trên thị trường khoảng 15 triệu đồng. Cả nước hiện có hơn 370 cơ sở đào tạo lái xe, tổng chi phí đầu tư khoảng 5,5 tỷ đồng.

Dự thảo nghị định còn quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đào tạo lái xe, như giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm 30% chi phí, 100% thủ tục hành chính lĩnh vực đào tạo được thông suốt. Dự thảo sẽ được Bộ Xây dựng trình Chính phủ ban hành trong tháng 12.

Đoàn Loan