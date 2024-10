Người Hàn Quốc vỡ òa khi Han Kang đoạt Nobel Văn học

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nói việc nhà văn Han Kang đoạt Nobel là "thành tựu lớn của lịch sử văn học Hàn, dấu mốc quan trọng khiến cả dân tộc hân hoan".

13h ở Stockholm, Thụy Điển ngày 10/10 (18h, giờ Hà Nội), Giáo sư Mats Malm - thư ký thường trực của Viện Hàn lâm Thụy Điển - công bố nhà văn Han Kang thắng giải nhờ các tác phẩm "với những áng văn xuôi mạnh mẽ, đậm chất thơ, đề cập trực diện những chấn thương lịch sử và phơi bày sự mong manh của kiếp người". Bà là người phụ nữ châu Á đầu tiên được vinh danh.

Chiến thắng của Han Kang làm nức lòng người Hàn. Trên trang cá nhân, Tổng thống Hàn Quốc nhắc lại lời vinh danh của Viện Hàn lâm Thụy Điển dành cho tác giả Han Kang và gửi lời: "Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng tới tác giả đã nâng tầm vị thế của văn học Hàn Quốc. Tôi hy vọng bà tiếp tục nhận được nhiều tình cảm từ độc giả toàn thế giới qua những tác phẩm xuất sắc của mình".

Còn ông Kang Gi Jung, thị trưởng thành phố Gwangju (tỉnh Jeolla Nam), quê hương của bà Han Kang, nói: "Thật tuyệt vời. Trái tim tôi thấy ấm áp. Tôi rất cảm động khi bà đoạt giải Man Booker và bây giờ là Nobel Văn học".

Ông Kim Young Rok, Thống đốc tỉnh Jeolla Nam, cho biết: "Bà là người Hàn Quốc thứ hai giành Nobel, sau Tổng thống Kim Dae Jung với giải Hòa bình năm 2000. Tôi xin bày tỏ sự kính trọng và ngưỡng mộ sâu sắc dành cho Han Kang. Giải thưởng này là một thành tựu lịch sử, khẳng định chiều sâu và trình độ của văn học Hàn Quốc đạt đẳng cấp thế giới".

Nhà văn Han Kang. Ảnh: Yonhap

Tin tức về Han Kang tràn ngập các trang báo lớn, nhỏ ở Hàn Quốc trong tối 10/10. Trang YNA có bài viết: "Giải Nobel của Han Kang, thế giới đồng cảm những nỗi đau trong lịch sử Hàn Quốc".

Cơn sốt săn tác phẩm của bà Han Kang lập tức sục sôi tại các nhà sách và website trực tuyến. Ban quản lý Kyobo - nhà sách lớn nhất Hàn Quốc, cho biết trên trang Hankyung: "Vì không mong đợi Han Kang giành giải thưởng nên chúng tôi hiện không có nhiều sách của bà. Chúng tôi đang liên hệ với các đơn vị xuất bản". Độc giả liên tục gọi điện, phàn nàn về việc bị nghẽn mạng và không thể đặt sách online.

Theo danh mục tại hai hệ thống nhà sách lớn nhất Hàn Quốc, các cuốn bán chạy của Han Kang lần lượt là: The Vegetarian, A Boy Is Coming, Don't Say Goodbye, Greek Time, tập thơ I Put Dinner in the Drawer, White.

Bà sinh ngày 27/11/1970 ở Gwangju (Hàn Quốc), có cha là tiểu thuyết gia Han Seung Won. Năm 23 tuổi, bà Kang bắt đầu sự nghiệp văn chương khi năm bài thơ của bà được đăng tải trên tạp chí Văn học & Xã hội. Một năm sau, truyện ngắn The Scarlet Anchor của nhà văn đoạt giải nhất trong Cuộc thi Văn học Mùa Xuân Seoul Shinmun. Năm 1995, bà ra mắt tiểu thuyết đầu tay mang tên A Love of Yeosu.

Tên tuổi nhà văn được chú ý khi nhận nhiều giải thưởng danh giá như giải Tiểu thuyết Văn học Hàn Quốc (1999), giải Nghệ sĩ trẻ Ngày nay (2000), giải Văn học Yisang (2005) hay giải Văn học Dongri (2010).

Năm 2016, The Vegetarian - cuốn sách về nhân vật Yeong Hye từ chối ăn thịt trước khi tuyệt thực - của Han Kang trở thành tiểu thuyết tiếng Hàn đầu tiên giành giải Booker Quốc tế, qua bản dịch tiếng Anh của Deborah Smith.

Từ thành công của The Vegetarian, nhà văn nhận sự quan tâm lớn của độc giả thế giới. Tuy vậy, bà cho biết chuộng sự riêng tư và trở lại cuộc sống bình thường không lâu sau khi nhận giải Booker. Bà giữ vai trò giáo sư chuyên ngành viết sáng tạo tại Học viện Nghệ thuật Seoul.

Tại Việt Nam, một số tác phẩm của nhà văn Han Kang đã được dịch và giới thiệu đến bạn đọc như: Cuốn Trắng (NXB Hà Nội và Nhã Nam, 2022) - nói về người chị gái mất từ khi mới lọt lòng mà bà chưa từng gặp mặt, Bản chất của người (NXB Hà Nội và Nhã Nam, 2019), Người ăn chay (NXB Trẻ 2011).

Hà Thu (theo Hankyung, YNA)