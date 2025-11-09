Người Hàn Quốc phát cuồng vì các loại bánh

Bánh mì, bánh ngọt ở Hàn Quốc không chỉ là món ăn, mà còn là liều thuốc chữa lành tâm hồn, các cửa hàng trở thành điểm du lịch phải đến.

"Du lịch bánh mì" (bread pilgrimage) đang phổ biến ở Hàn Quốc, biến các tiệm bánh từ Seoul đến Jeju thành những địa danh du lịch. Dù không phải món truyền thống, cơn sốt bánh mì này bắt nguồn từ cuối những năm 1980, khi các chuỗi như Paris Baguette hay Tous Les Jours giúp thay đổi thói quen tiêu dùng, biến bánh mì thành bữa sáng tiện lợi cho dân văn phòng.

Thị trường bánh Hàn Quốc đạt doanh thu 18,9 tỷ USD vào năm 2024, tăng trưởng 2-6% hằng năm. Từ khoảng năm 2018, lượng tiêu thụ bánh mì thậm chí đã vượt cơm và mì ở một số khu vực.

Một cửa hàng bánh phổ biến ở Hàn Quốc. Ảnh: SCMP

Từ Jeju đến Seoul, Daejeon, các tiệm bánh đã trở thành điểm đến văn hóa, không khác gì quán cà phê hay phòng trưng bày nghệ thuật.

Tại Jeju, hàng dài du khách xếp hàng không phải để ngắm cảnh mà để chờ mua bánh tại London Bagel Museum. Với nhiều người, chiếc bagel vỏ dai, nhân kem phô mai béo ngậy không chỉ để no bụng mà còn là "phần thưởng" cho sự kiên nhẫn. Cách đó vài km, thương hiệu Randy’s Donuts từ Los Angeles cũng hút khách với các vị bánh "Hàn hóa" như mè đen hay quýt Hallabong đặc trưng của đảo.

Tại Seoul, "ngôi sao" mới nhất là sogeum-ppang (bánh mì bơ muối). Bánh được làm từ bột cán lớp, bơ tươi, điểm xuyết muối, chinh phục thực khách bằng lớp vỏ giòn, ruột mềm tan chảy bơ. Ở khu phố Seongsu-dong, nhiều tiệm bánh luôn kín hàng dài khách. Trên mạng xã hội, những người có ảnh hưởng (KOL) quay chậm cảnh xé đôi chiếc bánh, mô tả cảm xúc như đang đánh giá một sản phẩm công nghệ.

Cơn sốt cũng lan đến Daejeon, cách Seoul hai giờ lái xe, với tâm điểm là Sungsimdang. Ra đời năm 1956, tiệm bánh này được xem là cha đẻ của fried soboro-ppang (bánh bun chiên giòn, nhân đậu đỏ). Menu của tiệm liên tục mở rộng với các sáng tạo như bánh mì tỏi hẹ hay baguette trứng cá.

Sungsimdang đã trở thành biểu tượng của Daejeon. Người dân địa phương gửi bánh làm quà biếu, du khách coi đây là điểm phải check in. Đầu năm nay, chính quyền thành phố đã phát hành sổ tay "Bread Walk in Daejeon" (Dạo bước qua các tiệm bánh Daejeon), giới thiệu hơn 100 cửa hàng.

Tiệm donut nổi tiếng ở đảo Jeju. Ảnh: SCMP

Bánh mì tại Hàn Quốc đang vượt vai trò một món ăn cơ bản để trở thành một món xa xỉ, hay phần thưởng cho bản thân sau ngày dài mệt mỏi. Trong xã hội hối hả, một chiếc croissant 7.000 won (125.000 đồng) hay bagel 6.000 won (110.000 đồng) không phải đồ thiết yếu, nhưng đủ mang lại sự an ủi tức thì.

Hiện tượng này đến từ nhu cầu chữa lành tinh thần. "Bánh mì không phải nhu yếu phẩm, nhưng cuộc sống tươi sáng hơn khi có nó", Jeong, sinh viên đại học Seoul, nói. Cô không ngại chi tiền cho một chiếc bánh ngon, coi đó là "cách giải tỏa stress ngọt ngào".

Thực tế, giá bánh mì tại Hàn tăng nhanh. Theo Korea Credit Data, giá bagel tăng 44%, sogeum-ppang (bánh mì muối) tăng 30% trong ba năm qua. Báo cáo của Ủy ban Thương mại Công cho thấy chỉ số giá bánh mì Hàn Quốc năm 2023 là 129, cao hơn Mỹ (125), Nhật (120) và Pháp (118).

Dù giá tăng, những hàng dài chờ đợi vẫn không giảm. Việc chấp nhận xếp hàng biến việc mua bánh thành biểu tượng của sự kiên nhẫn, một khoảnh khắc sống chậm hiếm hoi.

Không giống bánh mì giòn kiểu Pháp, bánh mì Hàn phổ biến loại mềm, ngọt, ảnh hưởng từ phong cách Á (Nhật Bản). Các tiệm sáng tạo với nhiều loại nhân như kem phô mai, đậu đỏ, bơ mặn.

Văn hóa bánh mì cũng không chỉ dành cho giới trẻ. Khi ẩm thực phương Tây hòa vào lối sống Hàn vài thập kỷ qua, người lớn tuổi cũng đưa bánh mì vào thói quen. "Người Hàn yêu bánh mì một phần vì nó nhẹ nhàng như snack, không nặng nề như bữa cơm truyền thống", chị Choi, ngoài 50 tuổi, chia sẻ. Với chị, đây là món ăn kèm cà phê "tiện lợi, đúng chuẩn nhịp sống nhanh".

Từ một lựa chọn tiện lợi, bánh mì Hàn đã phát triển thành một liệu pháp tinh thần. Cơn sốt này được dự báo còn lâu mới hạ nhiệt.

Tâm Anh (theo Korea Times, SCMP)