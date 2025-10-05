Người Hà Nội tìm cách bảo vệ ôtô trước bão Matmo

Lo lắng mưa lớn do bão Matmo gây ngập diện rộng, nhiều gia đình ở Hà Nội sốt sắng tìm nơi cao ráo, hoặc trung tâm thương mại để gửi ôtô.

Một ngày trước khi bão Matmo dự báo đổ bộ Quảng Ninh, gây mưa cho miền Bắc, anh Vũ Trọng Đạt, phường Từ Liêm, quyết định gửi xe tại hầm chung cư trên đường Phạm Hùng, cách nhà gần 3 km. Đợt mưa ngày 30/9 do hoàn lưu bão Bualoi, khu vực anh Đạt ngập gần một mét, mất 4 ngày nước mới rút hết.

Tòa chung cư anh Đạt gửi có hệ thống bơm thoát nước và chống ngập tiên tiến nên thu hút khá nhiều người từ nơi khác đến gửi xe, một số showroom cũng mang cả chục xe sang tới gửi. Giá gửi gần 20.000 đồng/giờ, anh Đạt dự kiến gửi ba ngày, tùy vào tình hình thời tiết. "Chi phí hơn một triệu đồng, khá đắt nhưng bù lại có thể yên tâm dù mưa bão lớn như nào", anh Đạt nói.

Những bãi đỗ xe cao ráo, không ngập ở Hà Nội luôn trong tình trạng kín chỗ. Ảnh: Việt An

Cũng như anh Đạt, anh Đặng Tùng Dương, phường Yên Nghĩa, cho biết đang nghe ngóng thời tiết để đưa xe đi tránh ngập. Hai đợt mưa lớn ngày 26/8 và 30/9, chung cư nơi anh Dương sinh sống bị ngập, nước tràn vào hầm để xe. Anh và nhiều người đã mang xe lên để tại cầu vượt Yên Nghĩa, nhưng không có ai trông coi và cũng phạm luật.

"Đợt này tôi tính mang xe vào gửi tại trung tâm thương mại ở Dương Nội, nơi có bãi để xe cao tầng. Trung tâm không nhận gửi xe qua đêm, song tôi vẫn để và chấp nhận phí phạt 500.000 đồng", anh Dương cho biết.

Tại phường Chương Dương, chị Nguyễn Thị Thu cho biết nước sông Hồng đang cao, sợ bão Matmo gây mưa lớn, nước tràn vào nhà nên chị đã mang ôtô 7 chỗ gửi nhờ nhà người quen ở khu đô thị bên Gia Lâm. Hai đợt mưa vừa qua, khu vực nhà chị không bị ngập. Song tháng 9 năm ngoái, ảnh hưởng của bão Yagi, nhà chị ngập hơn nửa mét, bãi gửi xe nằm sát bờ sông Hồng chìm nghỉm.

Ba ngày sau khi bão Bualoi đổ bộ Nghệ An - bắc Quảng Trị và gây mưa lớn ở Hà Nội, khu vực đường Lê Trọng Tấn đoạn qua khu đô thị An Khánh vẫn ngập 0,3 m. Nguyên nhân là địa bàn thấp, nằm bên lưu vực sông Nhuệ vốn chưa được đầu tư hệ thống thoát nước đồng bộ.

Nhằm tránh thiệt hại, Ban Quản lý bãi gửi xe của một chung cư trên đường Lê Trọng Tấn đã thông báo người dân có ôtô để quanh tòa nhà được di chuyển xuống dưới hầm từ đêm 5/10 để tránh bão và ngập. Trường hợp hết chỗ, chủ xe được khuyến cáo chủ động đưa xe gửi ở chỗ an toàn, như trung tâm thương mại, khu vực trống có địa hình cao.

Các tuyến đường ở khu đô thị An Khánh bị ngập ngày 30/9. Ảnh: Hoàng Giang

Rút kinh nghiệm từ những đợt mưa bão trước đó, các chủ xe được nhắc nhở không để xe dưới cây lớn, biển quảng cáo và nên chấp nhận mức phí gửi xe theo giờ, vì vẫn thấp hơn nhiều so với chi phí sửa xe do ngập. Theo một số gara ở Hà Nội, trường hợp ôtô bị ngập nhẹ, phí vệ sinh nội thất, hút ẩm, sấy khô các bộ phận, làm sạch thảm chi phí từ 2 đến 10 triệu đồng.

Nếu ôtô bị ngập đến cabin, ảnh hưởng hệ thống điện, phải vệ sinh nội thất, xử lý dây điện, thay dầu máy, dầu hộp số, lọc gió, kiểm tra và sấy ECU, chi phí 15-60 triệu đồng. Nếu xe ngập nặng, nước vào động cơ, hộp số, ECU, chi phí bảo dưỡng có thể lên cả trăm triệu đồng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão Matmo, nhưng cần đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10, Hà Nội có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-120 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Đợt bão Bualoi, Hà Nội cũng như đồng bằng Bắc Bộ được cảnh báo mưa hai ngày 29-30/9 phổ biến 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Ghi nhận của Công ty Thoát nước Hà Nội, tổng lượng mưa nội thành từ 120 mm đến hơn 600 mm, một số điểm đặc biệt lớn như Ô Chợ Dừa 616 mm, Hai Bà Trưng 503 mm, làm xuất hiện 116 điểm ngập, phổ biến 0,3-0,5 m, một số nơi sâu 1-1,5 m.

Mưa ngập khiến cuộc sống người dân đảo lộn, giao thông hỗn loạn, nhiều trường học phải cho học sinh nghỉ học, chuyển sang online. Đến hôm nay, thành phố vẫn còn hơn 2.000 nhà dân vùng thấp trũng bị ngập.

Việt An