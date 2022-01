Người gốc Á bị xô chết từng giúp dân vô gia cư nhiều năm

MỹAlyssa Go dành hơn thập kỷ để giúp đỡ cộng động vô gia cư, song lại bị kẻ vô gia cư Martial xô chết trước mũi tàu.

Người phụ nữ gốc Á Michelle Alyssa Go, 40 tuổi, đã dành hơn 10 năm làm tình nguyện viên tại tổ chức từ thiện New York Junior League. Tại đây, Go giúp nhiều người vô gia cư chuẩn bị thủ tục phỏng vấn xin việc và dạy họ thêm về kiến thức tài chính.

Người phụ nữ gốc Á cũng giúp đỡ những trẻ em nhập cư đang đi học, gặp khó khăn về học tập, cùng cha mẹ của các em.

"Cô ấy luôn làm công việc tình nguyện với nụ cười tươi cùng sự nhiệt tình, khiến các tình nguyện viên và cộng đồng vô gia cư đều thích làm việc cùng cô", cộng sự của Go chia sẻ.

Sau nhiều năm hỗ trợ cộng đồng vô gia cư, Go lại bị kẻ vô gia cư mắc chứng tâm thần Simon Martial, 61 tuổi, xô ngã ở nhà ga Quảng trường Thời đại, New York, hôm 15/1. Go ngã xuống đường ray và bị tàu cán chết.

Nạn nhân Michelle Alyssa Go. Ảnh: LinkedIn.

"Chúng tôi kêu gọi lãnh đạo thành phố khẩn trương giải quyết tình trạng thiếu hụt dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cùng những hỗ trợ khác cho các cộng đồng chưa được quan tâm", New York Junior League ra tuyên bố sau thông tin một kẻ vô gia cư tâm thần là thủ phạm sát hại Go.

Các cộng sự của Go trong tổ chức tình nguyện ca ngợi cô hoạt bát và luôn tràn đầy niềm vui cuộc sống.

"Xin gửi lời cầu nguyện và tình thương tới gia đình, bạn bè của Go. Sự ra đi của cô là mất mát to lớn với tất cả chúng tôi, những người dân New York", cộng sự của Go nói.

Cô Go tốt nghiệp Đại học California và có bằng MBA tại Trường Kinh doanh Stern của Đại học New York. Cô đã dành nhiều tâm huyết để hỗ trợ cộng đồng vô gia cư, đặc biệt là vực dậy tinh thần cho họ.

Vụ tấn công nhằm vào Go được cảnh sát New York xác nhận là vô cớ và không có động cơ chủng tộc. Hung thủ Martial đã bị buộc tội giết người. Tên này từng bị bắt 10 lần kể từ năm 1998.

New York gần đây chứng kiến nhiều vụ tấn công liên quan đến tàu điện ngầm. Tháng 2 năm ngoái, 4 vụ đâm dao, trong đó hai vụ gây tử vong, xảy ra trong vòng vài giờ trên một tuyến tàu điện ngầm. Đến tháng 5, một số người đi tàu bị chém và hành hung trên chuyến tàu ở khu hạ Manhattan. 4 tháng sau đó, ba nhân viên vận chuyển bị hành hung trong các vụ tấn công khác nhau cùng một ngày.

Ngọc Ánh (Theo AP)