Kẻ xô chết người gốc Á tự nhận là Chúa

Simon Martial, kẻ xô người phụ nữ gốc Á chết trước mũi tàu, có tiền sử bệnh tâm thần và nhận là Chúa khi bị hỏi động cơ gây án.

Martial, 61 tuổi, đã xô người phụ nữ gốc Á Michelle Alyssa Go, 40 tuổi, khi cô đang đứng đợi tàu ở nhà ga Quảng trường Thời đại, thành phố New York hôm 15/1. Go ngã xuống đường ray và bị tàu cán chết.

Cảnh sát nói rằng đây là vụ tấn công vô cớ và không có động cơ chủng tộc. Martial, người da màu vô gia cư, bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng ra đầu thú chưa đầy một giờ sau đó.

Nghi phạm Simon Martial tươi cười, lè lưỡi khi bị cảnh sát bắt hôm 15/1. Ảnh: NY Post.

Cảnh sát buộc Martial tội giết người. Khi các phóng viên hỏi về động cơ, ông ta nói rằng nạn nhân "đã lấy trộm áo khoác của tôi", đồng thời tự nhân bản thân là Chúa. "Đúng vậy, bởi tôi là Chúa. Tôi đã làm được. Tôi là Chúa, tôi có thể làm được", ông ta nói.

Martial, người có tiền sử bệnh tâm thần, đã bị bắt 10 lần kể từ năm 1998. Ông ta thụ án vào năm 2018 vì cố cướp taxi và mới được thả năm ngoái. Người đàn ông này hiện ở bệnh viện Bellevue, nơi xử lý các đánh giá tâm thần đối với những kẻ tình nghi đang bị cảnh sát giam.

Go tốt nghiệp Đại học California và có bằng MBA tại Trường Kinh doanh Stern của Đại học New York. Hơn 10 năm qua, cô tham gia hoạt động tình nguyện để hỗ trợ người vô gia cư, nhưng cuối cùng bị một người vô gia cư giết chết.

Điều kiện và sự an toàn của tàu điện ngầm đã trở thành nỗi lo của nhiều người dân New York trong thời kỳ đại dịch. Số liệu thống kê của cảnh sát cho thấy các vụ phạm tội nghiêm trọng trên tàu điện ngầm đã giảm hai năm qua, nhưng rất khó đánh giá bởi số lượng người đi tàu cũng giảm.

Một số vụ tấn công gần đây đã thu hút sự chú ý của công chúng và đáng báo động. Tháng 2 năm ngoái, 4 vụ đâm dao, trong đó hai vụ gây tử vong, xảy ra trong vòng vài giờ trên một tuyến tàu điện ngầm. Đến tháng 5, một số người đi tàu bị chém và hành hung trên chuyến tàu ở khu hạ Manhattan. 4 tháng sau đó, ba nhân viên vận chuyển bị hành hung trong các vụ tấn công khác nhau cùng một ngày.

Nạn nhân Michelle Alyssa Go. Ảnh: AP.

Huyền Lê (Theo AP, CNN)