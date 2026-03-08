Người già Trung Quốc xếp hàng để được 'chỉ tận tay' về AI Agent

Trung QuốcHàng trăm người cao tuổi và trẻ em xếp hàng để được hướng dẫn cách sử dụng OpenClaw, trong bối cảnh các hãng công nghệ chạy đua thu hút người dùng AI Agent.

"Tôi muốn theo kịp thời đại", một người đàn ông 60 tuổi nói khi xếp hàng tại sự kiện hỗ trợ sử dụng tác nhân AI OpenClaw ở Thâm Quyến ngày 6/3. Từng là kỹ sư hàng không và đã nghỉ hưu, ông cho biết mình học máy tính từ hơn 30 năm trước. "Nhưng giờ mọi thứ rất khác và tôi không muốn bị lạc hậu", ông chia sẻ thêm.

Ông là một trong hàng trăm người cao tuổi và trẻ em tham gia sự kiện do gã khổng lồ công nghệ Tencent tổ chức. Trên mạng xã hội, đội ngũ Tencent AI cho biết đây là hoạt động cộng đồng nhằm hỗ trợ cài đặt và sử dụng OpenClaw, dành cho người ít thành thạo công nghệ.

Kỹ sư Tencent (phải) hỗ trợ một người lớn tuổi sử dụng AI Agent hôm 6/3. Ảnh: X/Tencent AI

Tại sự kiện, các kỹ sư trực tiếp giúp người tham dự trong toàn bộ quá trình thiết lập, từ cài đặt và triển khai hệ thống, cấu hình mô hình AI, tích hợp nền tảng nhắn tin, đến hướng dẫn sử dụng kỹ năng phổ biến.

"Chỉ trong ba tiếng, hàng trăm ứng dụng OpenClaw đã được triển khai thành công lên hệ thống đám mây", Tencent cho biết, thêm rằng sẽ tiếp tục tổ chức các sự kiện tương tự tại nhiều thành phố khác ở Trung Quốc cũng như cung cấp hướng dẫn sử dụng trực tuyến.

OpenClaw là nền tảng AI Agent (tác nhân AI) ra mắt tháng 11/2025 với tên ban đầu Clawdbot. Người sáng lập là Peter Steinberger, hiện gia nhập OpenAI. Khác với chatbot truyền thống chỉ phản hồi câu hỏi của người dùng, OpenClaw được thiết kế như một trợ lý kỹ thuật số có thể hoạt động liên tục 24/7, theo dõi nhiệm vụ và tự động thực hiện các hành động được giao.

OpenClaw đang đặc biệt được quan tâm tại Trung Quốc, nơi có nhiều mô hình lớn nhưng chưa xuất hiện một nền tảng AI Agent nguồn mở đủ mạnh. Ngoài ra, theo các nhà phân tích, người dân ở đây vốn quen với các "siêu ứng dụng" như WeChat - nơi họ có thể nhắn tin, thanh toán, mua sắm và sử dụng nhiều dịch vụ trong cùng một ứng dụng. Môi trường này giúp các tác nhân AI dễ dàng thực hiện nhiều tác vụ hơn so với việc phải kết nối nhiều nền tảng rời rạc.

Hãng công nghệ Trung Quốc đua thúc đẩy OpenClaw

Bên cạnh mở ra khả năng sử dụng AI Agent cho người dùng phổ thông, các nền tảng như OpenClaw còn giúp các công ty công nghệ Trung Quốc tận dụng tốt hơn hạ tầng AI đã đầu tư, đồng thời tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh.

Nhiều hãng công nghệ lớn chạy đua triển khai dịch vụ liên quan đến OpenClaw. Chẳng hạn, Xiaomi thử nghiệm nội bộ MiclawAgent, tích hợp các tác nhân AI vào hệ sinh thái "con người - xe - nhà", biến điện thoại, ôtô, TV, thiết bị gia dụng thành các "nút" thực thi cho AI. Trong khi đó, Baidu cũng hỗ trợ truy cập OpenClaw qua các nút tắt trên nền tảng của mình, còn Tencent cung cấp dịch vụ cài đặt, sử dụng miễn phí cho người cao tuổi.

Theo WallStreetCN, việc thúc đẩy sử dụng OpenClaw giúp các hãng công nghệ giải bài toán dư thừa hạ tầng AI. Tính đến năm 2026, tổng vốn đầu tư AI của các "ông lớn" như ByteDance, Alibaba và Tencent được cho là đã vượt 60 tỷ USD, với hàng chục nghìn GPU được triển khai tại các trung tâm dữ liệu trên khắp Trung Quốc. Tuy nhiên, các mô hình chatbot hiện chưa khai thác hết năng lực của hạ tầng này, cũng như chưa đủ hấp dẫn để người dùng trả phí. Những tác vụ đơn lẻ như tạo ảnh hay viết văn bản chỉ tiêu thụ lượng token tương đối thấp, không đủ bù đắp chi phí hoạt động và khấu hao của các cụm máy tính quy mô lớn.

"Để vận hành những cỗ máy đắt đỏ này và tạo ra dòng tiền thực sự, các gã khổng lồ công nghệ cần một 'lỗ đen token' có thể hoạt động liên tục", WallStreetCN nhận định.

Hàng dài người xếp hàng để được hướng dẫn sử dụng AI Agent tại Trung Quốc hôm 6/3. Ảnh: X/Tencent AI

Các tác nhân như OpenClaw được xem là lời giải cho bài toán đó. Khi người dùng đưa ra một yêu cầu phức tạp, hệ thống sẽ tự chia nhỏ nhiệm vụ, tìm kiếm thông tin trên Internet, truy vấn phần mềm cục bộ, phát hiện lỗi, tự sửa và thử lại. Mỗi bước đều cần API của các dịch vụ khác nhau, qua đó tạo ra lượng tiêu thụ token lớn hơn nhiều so với một cuộc trò chuyện thông thường.

Mức tiêu thụ token của một tác vụ phức tạp có thể cao hơn hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần so với chatbot truyền thống. Đây là lý do các nhà cung cấp dịch vụ AI tại Trung Quốc sẵn sàng chi tiền tổ chức sự kiện để thu hút người dùng tiếp cận OpenClaw.

Ngoài hạ tầng, dữ liệu cũng là mục tiêu quan trọng. Sau giai đoạn phát triển nhanh, nhiều công ty AI Trung Quốc được cho là tiến gần giới hạn về dữ liệu huấn luyện chất lượng cao.

Thúc đẩy người dùng sử dụng AI Agent được kỳ vọng giúp tạo ra nguồn dữ liệu mới - dữ liệu về "logic hành động" của con người ở thế giới thực. Khi người dùng giao cho AI một nhiệm vụ, hệ thống trải qua nhiều bước như hiểu yêu cầu, tìm kiếm thông tin, khai thác công cụ, điền biểu mẫu, hoàn tất giao dịch. Mỗi bước đều sinh ra một bản ghi, hình thành chuỗi tác vụ hoàn chỉnh. Theo các chuyên gia, đây là một trong những dạng dữ liệu khó thu thập nhất, nhưng rất giá trị cho việc huấn luyện hệ thống AI thế hệ tiếp theo.

Lưu Quý tổng hợp