Người già mắc ung thư không nên đụng 'dao kéo'?

Nhiều người tin rằng "đụng dao kéo" ở người ung thư cao tuổi là một canh bạc rủi ro, thậm chí cấm kỵ, song bác sĩ cho rằng đây là quan niệm sai lầm.

Quan niệm này bắt nguồn từ nỗi lo sợ cơ thể người già, vốn đã suy yếu vì bệnh nền và tuổi tác, sẽ không chịu nổi một cuộc phẫu thuật lớn. "Nhiều người lớn tuổi nghĩ rằng thời gian sống không còn nhiều, lại sẵn có các bệnh nền mạn tính nên rất ngần ngại", PGS.TS. Kim Văn Vụ, Trưởng khoa Ngoại Quán Sứ 1, Bệnh viện K, cho biết thêm. Nỗi sợ phẫu thuật làm khối u lan nhanh, cùng với gánh nặng tài chính, khiến không ít bệnh nhân và gia đình chọn cách "sống chung" với bệnh thay vì điều trị.

Tuy nhiên, phẫu thuật vẫn là phương pháp điều trị triệt căn hiệu quả nhất cho nhiều loại ung thư ở giai đoạn sớm, không phân biệt tuổi tác, bác sĩ Vụ nhận định. Một nghiên cứu trên tạp chí Annals of Surgical Oncology cho thấy, những bệnh nhân trên 80 tuổi được phẫu thuật ung thư đại trực tràng có tỷ lệ sống sót sau 5 năm cao hơn đáng kể so với nhóm không phẫu thuật. Điều này cho thấy lợi ích của can thiệp ngoại khoa vượt trội hơn so với những rủi ro tiềm tàng nếu bệnh nhân được đánh giá và chuẩn bị kỹ lưỡng trước mổ.

Như trường hợp cụ ông 96 tuổi ở Nghệ An, đến Bệnh viện K với các triệu chứng đau âm ỉ vùng thượng vị, ăn uống kém, đầy bụng, khó tiêu. Sau khi thăm khám ở ba cơ sở y tế khác nhau, các bác sĩ tại Bệnh viện K phát hiện một khối u kích thước 3x4cm ở hang môn vị dạ dày, gây hẹp và cản trở đường tiêu hóa. Kết quả sinh thiết xác định đây là ung thư dạ dày.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật ung thư dạ dày. Ảnh: Quỳnh Hoa

Đối mặt với một bệnh nhân gần trăm tuổi cùng nhiều bệnh nền, thách thức đặt ra cho đội ngũ y tế là rất lớn. Gia đình ban đầu cũng do dự, nhưng sau khi được tư vấn kỹ lưỡng về các phương án, họ quyết tâm lựa chọn phẫu thuật. Các bác sĩ cắt gần như toàn bộ dạ dày, nạo vét hạch và tái lập lưu thông tiêu hóa. Ca mổ phức tạp thành công. Hiện, bệnh nhân hồi phục tốt, ăn uống gần như bình thường và giữ tinh thần lạc quan.

Tại Việt Nam, thống kê của Globocan cho thấy mỗi năm có hơn 17.000 ca ung thư dạ dày mới, với tỷ lệ tử vong cao do phần lớn được phát hiện ở giai đoạn muộn. Các triệu chứng ban đầu như chán ăn, ợ nóng, đau tức thượng vị thường mơ hồ và dễ bị bỏ qua, nhầm lẫn với bệnh viêm loét dạ dày thông thường. Chỉ đến khi bệnh tiến triển với các biểu hiện nặng hơn như sụt cân, nôn ra máu hay đi ngoài phân đen, người bệnh mới tìm đến bác sĩ.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân từ 40 tuổi trở lên nên xây dựng thói quen khám sức khỏe và tầm soát ung thư định kỳ. Riêng với ung thư dạ dày, việc nội soi định kỳ mỗi 1-2 năm một lần là biện pháp hữu hiệu nhất để phát hiện bệnh ngay từ khi chưa có triệu chứng, mở ra cơ hội điều trị thành công và bảo toàn sự sống cho người bệnh, dù ở bất kỳ độ tuổi nào.

Lê Nga