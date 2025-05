Người dùng tiết kiệm chi phí mỗi năm nhờ xe điện

Việc chuyển sang sử dụng xe điện đang giúp người dùng tại nhiều quốc gia tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành, đặc biệt là nhiên liệu và bảo dưỡng.

Tại Anh, theo khảo sát của tổ chức tư vấn chính sách Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU), người dùng xe điện có thể tiết kiệm trung bình khoảng 850 bảng mỗi năm (tương đương hơn 27 triệu đồng) so với xe sử dụng động cơ xăng. Trong khi đó, xe hybrid chỉ giúp tiết kiệm khoảng 13 bảng (khoảng hơn 400.000 đồng) mỗi năm.

Không chỉ ở châu Âu, tại Mỹ lợi ích kinh tế của xe điện cũng được ghi nhận rõ nét. Theo trang CleanTechnica, Sở Cảnh sát thị trấn Bargersville (bang Indiana) đã tiết kiệm 6.885 USD mỗi tháng tiền nhiên liệu sau khi thay thế toàn bộ xe tuần tra bằng 14 chiếc xe điện. Nếu tiếp tục dùng xe xăng, chi phí có thể lên tới 7.650 USD mỗi tháng. Ngoài ra, việc không phải thay dầu định kỳ giúp đơn vị này tiết kiệm thêm khoảng 1.190 USD mỗi hai tháng cho bảo trì.

Cảnh sát trưởng thị trấn cho biết xe điện ít gặp sự cố hơn, giảm thời gian nằm gara, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành và giảm áp lực ngân sách. "Nếu quay lại dùng xe xăng, chúng tôi sẽ phải chi thêm khoảng 100.000 USD mỗi năm - một gánh nặng không cần thiết cho cộng đồng", ông nói.

Theo nghiên cứu của tổ chức Consumer Reports (CR), chi phí nhiên liệu cho xe điện thấp hơn khoảng 60% so với xe xăng. Trong vòng 7 năm đầu sử dụng, người dùng có thể tiết kiệm tới 4.700 USD. Xe điện cũng cho phép người dùng tự sạc tại nhà tới 92% nhu cầu, đặc biệt với các mẫu có phạm vi di chuyển 400 km mỗi lần sạc.

Chi phí bảo dưỡng xe điện trung bình chỉ bằng một nửa so với xe động cơ đốt trong, do không cần thay dầu, lọc gió, bugi hay bảo dưỡng hệ thống ống xả. Dù chi phí thay pin có thể phát sinh, tổng chi phí vẫn thấp hơn đáng kể.

Tại Việt Nam, xu hướng chuyển sang xe điện đang gia tăng, đặc biệt ở các đô thị lớn như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng... Người dùng đánh giá chi phí sử dụng thực tế thấp là một trong những lý do chính để lựa chọn xe điện.

Anh Minh Quang (quận Gò Vấp, TP HCM) chia sẻ, từ khi chuyển sang ôtô điện, mỗi tháng anh tiết kiệm được hơn 2 triệu đồng tiền xăng, trong khi chi phí sạc chỉ vài trăm nghìn đồng. "Tính cả nhiên liệu và bảo trì, mỗi năm tôi tiết kiệm khoảng 20 đến 30 triệu đồng, chưa kể được miễn lệ phí trước bạ", anh nói.

Xe điện VinFast đang tiếp nhiên liệu. Ảnh: VinFast

Theo các chuyên gia, chi phí vận hành xe điện thấp là do cấu tạo đơn giản - không có động cơ đốt trong, hộp số phức tạp hay hệ thống xả. Ngoài ra, chi phí sạc điện rẻ hơn nhiều so với xăng. Ước tính, xe điện chỉ tiêu tốn khoảng 1/3 đến 1/5 chi phí nhiên liệu so với xe xăng cho cùng quãng đường.

Với việc giá pin liên tục giảm và hạ tầng trạm sạc đang mở rộng nhanh chóng, giới chuyên gia dự báo xu hướng chuyển đổi sang xe điện tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.

Thái Anh