Người dùng, tài xế nói gì về dịch vụ beVinFast

Người dùng đánh giá cao trải nghiệm êm ái, không mùi khói xăng của dịch vụ beVinFast, trong khi tài xế ôtô công nghệ không lo giá xăng thay đổi thất thường.

Chia sẻ về lần đầu sử dụng dịch vụ xe điện thông minh beVinFast, Thu Mai (25 tuổi, Hà Nội) cho biết, bản thân thường dùng nền tảng Be để đặt xe đi làm, ship đồ ăn trưa... "Thời gian trước, mình thấy dịch vụ mới beVinFast trên ứng dụng nên tò mò đặt thử, trải nghiệm ôtô điện để đi làm", nữ nhân viên văn phòng cho biết.

Sau lần đầu trải nghiệm dịch vụ, Thu Mai cho biết chị ấn tượng với mẫu ôtô điện không phát thải, không có mùi xăng khó chịu, xe vận hành êm ái, thích hợp với người dễ say xe.

[Caption]Người dùng trải nghiệm ứng dụng Be. Ảnh: Be Group

Anh Thái Hưng (35 tuổi, TP HCM) có thói quen sử dụng dịch vụ beCar để gọi xe đi làm hàng ngày cho biết, bản thân đã đánh giá 5 sao khi lần đầu sử dụng beVinFast. "Tài xế thân thiện, xe chạy êm hơn so với xe xăng nên hành khách ngồi thoải mái, có thể tranh thủ xử lý được công việc trên đường đi", anh Hưng nói.

Trước đó, thỏa thuận hợp tác giữa Be Group cùng Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) là tâm điểm trong lĩnh vực vận chuyển, tạo nhiều sự quan tâm thời gian qua. Bước đi đầu tiên trong thỏa thuận này là việc tính năng beVinFast được kích hoạt trên nền tảng đa dịch vụ Be. Người dùng có thể đặt dịch vụ taxi điện của GSM thông qua beVinFast. Tính năng này nhằm mang đến cho người dùng thêm lựa chọn di chuyển trên nền tảng Be, bên cạnh các dịch vụ gọi ôtô sẵn có như beCar và beTaxi.

Người dùng trải nghiệm taxi điện của GSM. Ảnh: GSM

Chia sẻ thêm về dịch vụ beVinFast, tài xế Trần Hoài Đức (45 tuổi, TP HCM) cho biết, so với xe xăng, mẫu xe điện VinFast cho trải nghiệm lái mượt mà, thoải mái hơn, đặc biệt với những ai vận hành xe nhiều giờ trong ngày. "Từ khi chạy ôtô điện, tôi không còn phải lo chuyện giá xăng dầu lên xuống thất thường", ông Đức nói.

Hôm 23/6, GSM công bố hãng cán mốc 1 triệu chuyến đi với dịch vụ taxi điện trên toàn quốc sau 10 tuần khai trương. Việc hợp tác giữa hai doanh nghiệp được dự đoán là bước đi tích cực, nâng tầm trải nghiệm di chuyển cho người dùng, góp phần vào hành trình xanh hóa giao thông Việt Nam.

Hiện, dịch vụ beVinFast khả dụng tại Hà Nội, TP HCM, Huế, Nha Trang và Đà Nẵng.

Tuấn Vũ