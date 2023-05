Be Group hợp tác taxi Xanh SM ra mắt dịch vụ beVinFast

beVinFast giúp đặt taxi điện Xanh SM ngay trên nền tảng be, mở ra cách tiếp cận xe điện mới cho người dùng Việt Nam,

Thỏa thuận hợp tác giữa Be Group cùng Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) là tâm điểm trong lĩnh vực vận chuyển, tạo nhiều sự quan tâm thời gian qua. Bước đi đầu tiên trong thỏa thuận này là việc tính năng beVinFast được kích hoạt trên nền tảng đa dịch vụ be. Người dùng có thể đặt dịch vụ taxi điện của GSM thông qua beVinFast. Tính năng này nhằm mang đến cho người dùng thêm một lựa chọn di chuyển trên nền tảng be, bên cạnh các dịch vụ gọi ôtô sẵn có như beCar và beTaxi.

Trong giai đoạn đầu triển khai beVinFast, người dùng có thể di chuyển bằng xe điện với dịch vụ GreenCar - taxi tiêu chuẩn với xe VinFast VF e34 sơn màu xanh Cyan đặc trưng. Theo đơn vị, việc triển khai beVinFast là nỗ lực của Be Group trong việc nâng cao trải nghiệm di chuyển, hướng đến sự thoải mái, hiện đại hơn cho người dùng. Đây cũng là bước đi nhằm thúc đẩy cuộc cách mạng xanh trong ngành giao thông vận tải.

Người dùng có thể đặt taxi điện trên ứng dụng của be. Ảnh: Be Group

Theo Be Group, di chuyển bằng xe điện là xu hướng đồng thời là giải pháp cải thiện chất lượng không khí, giảm ô nhiễm tiếng ồn, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và sức khỏe của cộng đồng. Với quy mô hàng trăm nghìn tài xế cùng với nền tảng gần 10 triệu khách hàng, đơn vị cam kết thúc đẩy thói quen sử dụng phương tiện xanh đến hàng triệu người dùng Việt. "Đây là một nhiệm vụ thách thức nhưng với năng lực của sản phẩm VinFast, chúng tôi tin việc hợp tác với GSM có thể hiện thực hóa tham vọng phủ xanh đường phố trong thời gian ngắn. Người dùng và tài xế được trải nghiệm vận chuyển an toàn, không tiếng ồn với chi phí hợp lý", Bà Vũ Hoàng Yến - Tổng Giám đốc Be Group - chia sẻ.

Dịch vụ taxi Xanh SM hiện triển khai ở cả Hà Nội và TP HCM với hơn 1.200 xe hoạt động hết công suất. 300.000 chuyến đi đã được thực hiện với 800.000 lượt tải app Taxi Xanh SM. Ngoài beVinFast trên nền tảng be, người dùng có thể đặt taxi qua tổng đài toàn quốc hoặc ứng dụng của hãng. Công ty GSM đặt mục tiêu sẽ có mặt tại 5 thành phố lớn trong năm 2023, đưa vào sử dụng 20.000 xe trên toàn quốc.

Hoài Phương