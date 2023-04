Người dùng nói gì về VinFast VF 5 Plus

Những người dùng VinFast VF 5 Plus đợt đầu đánh giá cao công nghệ, tính năng và các trang bị của xe so với mức giá trong khoảng 400-500 triệu đồng.

Sáng 21/4, anh Minh Tuấn (Thái Bình) đón chuyến xe sớm lên Hà Nội để nhận bàn giao chiếc VF 5 Plus đã đặt cọc từ tháng 12 năm ngoái. Bán chiếc xe xăng hạng A đang sử dụng để chuyển sang VF 5 Plus, anh cho biết trong tầm giá này, người Việt không có nhiều lựa chọn xe mới, trong đó chỉ có một mẫu xe điện duy nhất.

"Trước khi đặt cọc mình đã tìm hiểu rất kỹ thông số của VF 5 Plus. So với chiếc xe hạng A đang sử dụng thì VF 5 Plus rộng hơn, công nghệ an toàn và hệ thống hỗ trợ đều nhỉnh hơn các xe tầm giá 400-500 triệu", anh Minh Tuấn cho biết.

Anh Minh Tuấn, một trong những người dùng đầu tiên nhận xe VF 5 Plus. Ảnh: VinFast.

Cùng trong ngày 21/4, ông Nguyễn Hải (Hà Đông, Hà Nội) đến nhận chiếc xe điện thay cho con gái, chọn mua VF 5 Plus bởi phù hợp điều kiện kinh tế, kích thước nhỏ gọn nên dễ đi lại trong phố hàng ngày. "Gia đình có xe xăng rồi nên tôi khuyên con mua thêm chiếc xe nhỏ, vừa túi tiền, phục vụ việc đi lại hàng ngày của hai vợ chồng", ông chia sẻ.

VF 5 Plus là sản phẩm giúp VinFast phủ lấp khoảng trống xe tầm giá 400-500 triệu mà Fadil, mẫu xe dừng bán từ 2022 để lại. Xe có phiên bản duy nhất giá 458 triệu đồng chưa gồm pin, hoặc 538 triệu bao gồm pin. Cùng tầm giá này, người Việt có lựa chọn xe xăng như Toyota Raize giá 563 triệu hay Kia Sonet giá 524-624 triệu đồng.

Đại diện VinFast và ba người dùng nhận bàn giao mẫu VF 5 Plus. Ảnh: VinFast.

Trong một khảo sát do VnExpress thực hiện hồi VF 5 Plus vừa ra mắt với hơn 600 người tham gia, 72% trong số này đồng ý chờ mua mẫu ôtô điện rẻ nhất của VinFast. Trước đó, VF 5 Plus cũng nhận hơn 3.000 đơn đặt hàng sau 9 giờ mở bán, 80% trong số này là đơn đặt cọc cam kết nhận xe.

Một trong những điểm thuyết phục người dùng là công nghệ pin trên VF 5 Plus cho phép tầm di chuyển đạt hơn 300 km sau mỗi lần sạc đầy, hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong 30 phút. Tương tự các mẫu xe điện cao cấp, người dùng VF 5 Plus cũng được hưởng nhiều chế độ hậu mãi như: bảo hành 7 năm hoặc 140.000 km, sạc pin lưu động 24/7, sửa chữa lưu động 24/7, cứu hộ 24/24...

VF 5 Plus lắp một môtơ điện, công suất tương đương 134 mã lực, mô-men xoắn 135 Nm. Bộ pin lithium dung lượng 37,23 kWh, cho quãng đường di chuyển trên 300 km sau mỗi lần sạc đầy, theo công bố từ hãng. Hai đối thủ còn lại của VF 5 Plus sử dụng động cơ 1.0L tăng áp, công suất 98 mã lực và 1.5 nạp khí tự nhiên, công suất 113 mã lực. Cả ba đều dùng hệ dẫn động cầu trước.

Nội thất thiết kế tối giản với hai màn hình trên bảng táp-lô, hạn chế nút bấm vật lý. Điểm nhấn là các tính năng thông minh như: tự động chẩn đoán lỗi, trợ lý ảo tiếng Việt, cập nhật phần mềm từ xa, cảnh báo xâm nhập xe trái phép, tiện ích giải trí gia đình và văn phòng, lưu trữ hồ sơ người lái...

VinFast VF 5 tại lễ bàn giao. Ảnh: Lương Dũng.

Ngoài các công nghệ an toàn cơ bản và 6 túi khí, VF 5 Plus trang bị hệ thống hỗ trợ lái ADAS với kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, cảm biến lùi và camera lùi, hỗ trợ phanh khẩn cấp. Hai đối thủ còn lại không có gói này.

Tại lễ bàn giao những chiếc VF 5 Plus đầu tiên cho khách Việt, bà Lê Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, kiêm Chủ tịch VinFast cho biết, tổng thời gian từ khi mở bán đến lúc bàn giao mẫu xe này chỉ là 4 tháng, đúng với cam kết mà hãng đưa ra. "Cùng với VF e34, VF 8 và VF 9, sự xuất hiện của VF 5 Plus sẽ mang đến cho người dùng thêm lựa chọn, phù hợp số đông, dễ dàng tiếp cận ôtô điện", bà Thuỷ nói.

Nhận bàn giao chiếc VF 5 Plus màu đỏ, anh Minh Tuấn cho biết bản thân khá tự hào khi là một trong những người đầu tiên được nhận xe tại Việt Nam. Khi được hỏi những lo lắng về mẫu xe điện này, anh cho biết muốn dùng hành động thực tế để chứng minh bằng chính chiếc xe và trải nghiệm của bản thân trong thời gian tới.

Với giá bán không gồm pin là 458 triệu đồng, chi phí thuê pin cố định cho VF 5 Plus được hãng công bố 1,6 triệu đồng một tháng, không bao gồm chi phí sạc.

Tuấn Vũ