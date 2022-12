Hơn 70% độc giả đồng ý chờ mua ôtô điện VinFast

72% trong 600 người tham gia khảo sát trên VnExpress đồng ý chờ thêm ít nhất 4 tháng để sở hữu ôtô điện VinFast VF 5 Plus.

Khảo sát nhanh "Nên mua xe luôn hay đợi VF 5 Plus?" do VnExpress thực hiện trong ngày 7/12 - ngày đầu tiên mẫu xe này được trưng bày tại Việt Nam. Kết quả có 72% người tham gia khảo sát cho biết, sẵn sàng chờ đợi VF 5 Plus. Anh Nguyễn Văn Đức (Hà Nội) nói đã đặt cọc VF 5 Plus sau khi xem xét mẫu xe một vòng tại sự kiện trưng bày VF 5 Plus và lái thử VF 8 cùng ngày. "Tôi đã để ý VF 5 Plus từ lâu rồi vì xe rất phù hợp với nhu cầu của bản thân. Tôi thích nhất màu vàng cam phối nóc màu bạc nên đã đặt cọc luôn", anh Đức nói.

Chị Lê Hoàng Lan (Hà Nội) cũng ấn tượng mạnh với kiểu dáng của VF 5 Plus. Các trang bị an toàn nhiều lợi thế so với xe cùng phân khúc, cộng thêm loạt tính năng thông minh vốn là ưu điểm của ôtô điện VinFast là lý do chị quyết định chọn VF 5 Plus là chiếc xe đầu tiên của mình. Khách hàng 35 tuổi hy vọng đây sẽ là chiếc xe thông minh, tốt và đồng hành với gia đình mình trong hành trình sắp tới.

Chị Lê Hoàng Lan hào hứng chờ ngày nhận chiếc xe đầu tiên của mình. Ảnh: VinFast

Theo thông tin từ VinFast, chỉ sau 9 giờ đầu tiên mở bán trong ngày 10/12, VF 5 Plus đã nhận được 3.293 đơn đặt hàng. Trong đó, 2.628 đơn có đặt cọc 20 triệu đồng và cam kết chắc chắn lấy xe, chiếm tỷ lệ 80%. "Con số này cho thấy người tiêu dùng Việt cập nhật xu hướng công nghệ mới và quan tâm đến xe điện", đại diện hãng chia sẻ.

Ngoài mức ưu đãi 30 triệu đồng dành cho khách hàng đặt cọc sớm, thời điểm bắt đầu giao xe từ tháng 4/2023 cũng nhiều người sẵn sàng chờ đợi để sở hữu mẫu xe này. Thời gian chờ 4 tháng là chấp nhận được trong bối cảnh cả thị trường xe vẫn đang phải đối mặt với sự thiếu ổn định của nguồn cung linh kiện, theo nhiều khách hàng.

Mẫu VF 5 Plus màu cam trưng bày hôm 10/12 tại sự kiện. Ảnh: VinFast

Nhiều chuyên gia nhìn nhận, sức hút từ VF 5 Plus gợi lại thành tích của VinFast Fadil - mẫu xe đã chinh phục đông đảo khách hàng Việt Nam để trở thành ôtô bán chạy nhất năm 2021. Xe có giá bán từ 458 triệu đồng (chưa bao gồm pin) đến 538 triệu đồng (đã bao gồm pin), đi kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng mua sớm.

"VF 5 Plus là một mẫu xe đô thị. Nhỏ, gọn, nhẹ nhàng, sạch và giá rẻ", ông Nguyễn Mạnh Thắng, Tổng Giám đốc Whatcar Việt Nam nhận định. Vị chuyên gia dự đoán chiếc xe này sẽ được nhiều gia đình tìm mua. Trung bình quãng đường di chuyển 300km sau một lần sạc là thoải mái cho dòng xe đô thị. Bên cạnh đó, phân khúc xe đô thị hạng A đang nhận được nhiều sự quan tâm tại Việt Nam.

Hơn 70% độc giả đồng ý chờ mua ôtô điện VinFast Khách hàng trải nghiệm mẫu VF 5 Plus. Video: VinFast

Thanh Lan