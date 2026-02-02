Người dùng nói gì về loạt xe máy điện mới của VinFast?

VinFast cơ cấu lại dải sản phẩm, công bố 7 mẫu xe mới thu hút nhiều tranh luận trên mạng xã hội, chủ yếu ở dòng Cao cấp bởi phù hợp số đông người dùng.

Cuối tháng 1, hãng xe điện Việt Nam cùng lúc công bố hình ảnh 7 dòng xe hoàn toàn mới, quy hoạch lại các phân khúc của hãng gồm Phổ thông, Cao cấp và Thể thao. Các dòng xe thuộc nhóm Cao cấp sẽ chính thức ra mắt vào quý 4, trong khi dòng Thể thao ra mắt quý 2 sang năm.

Mẫu xe máy điện Rasad, thuộc phân khúc Cao cấp của VinFast. Ảnh: VinFast

Dải sản phẩm xe máy điện VinFast đang kinh doanh chủ yếu thuộc nhóm Phổ thông, phục vụ nhu cầu di chuyển cơ bản của người dùng, đáp ứng các yếu tố như thuận tiện, dễ lái, gọn gàng và phù hợp môi trường đô thị. Thiết kế của các dòng xe này cũng ở mức trung tính, dễ nhìn và không quá nổi bật.

"Với những hình ảnh được hé lộ, VinFast đang muốn đưa ra chuẩn mực mới, cao cấp và cá tính hơn cho những mẫu xe điện hai bánh trong tương lai", một chuyên gia lĩnh vực xe máy tại Hà Nội cho biết. "Ngoài việc đáp ứng nhu cầu chuyển đổi xanh hay di chuyển thông thường, VinFast đón đầu xu thế người dùng, mở ra các phân khúc mới nhằm tăng sự lựa chọn, đồng thời tạo lợi thế rõ rệt về số lượng sản phẩm so với các đối thủ trên thị trường".

Theo đó, dòng xe Cao cấp của VinFast có ba mẫu mới, gồm Rasad, Sadie và Saxil. Trong đó, Rasad mang phong cách scooter cỡ lớn (maxi-scooter) hướng đến nhóm khách nam giới, còn Sadie và Saxil hướng đến người dùng nữ, mang phong cách tinh giản và nhẹ nhàng. "Từ trước mình chỉ nghĩ xe điện để đi học, đi làm gần. Giờ thấy VinFast có cả xe dáng thể thao, thiết kế nhìn giống môtô đường trường rất thú vị, cảm giác thị trường đang khác hẳn so với vài năm trước", tài khoản Minh Tùng Trần, thành viên một nhóm người dùng xe điện chia sẻ.

Mẫu VinFast Rasad tạo điểm nhấn nhờ thiết kế khác biệt so với các dòng xe máy điện trên thị trường, đặc biệt ở kích thước và tư thế ngồi. Phần đầu xe có dải đèn định vị ban ngày mang đặc trưng VinFast. Thiết kế yên xe lớn, phân tầng giữa người lái và người ngồi sau, tối ưu cho trải nghiệm thoải mái. Phần đuôi sau thiết kế gọn gàng, giảm xóc kép, đi kèm chắn bùn đặt trên hốc bánh xe. Với mẫu xe cho nam giới này, hãng dự kiến lắp động cơ đặt giữa (center), công suất tối đa 7.100 W, tốc độ cao nhất 100 km/h.

Cùng thuộc phân khúc Cao cấp, nhưng bộ đôi Sadie và Saxil mang đến thiết kế khác biệt, định hướng cho nhóm người dùng nữ, thường xuyên di chuyển trong đô thị. Thiết kế hai mẫu xe mang nhiều đường nét bo tròn, tinh giản các chi tiết và có điểm nhấn cụm đèn định vị ban ngày mang biểu tượng VinFast. Điểm nhấn tạo khác biệt ở cụm đèn chiếu sáng, được hãng lấy cảm hứng từ viên kim cương.

Chị Trịnh Phương Anh, một chủ xe VinFast Klara tại Hà Nội cho biết đã "giao nhiệm vụ" cho chồng tìm hiểu dòng xe mới của VinFast, dự định sẽ đổi chiếc Sadie hoặc Saxil khi chính thức ra mắt thị trường. "Sau khoảng 4 năm sử dụng chiếc Klara, xe vẫn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày của mình, nhưng thiết kế mẫu Sadie và Saxil rất đẹp, có vẻ cao cấp hơn hẳn nên mình sẽ đổi xe mới khi hãng mở bán", chị Phương Anh nói, kỳ vọng dòng xe này khi ra mắt sẽ có thiết kế tương tự hình ảnh được hãng công bố.

VinFast Sadie và Saxil dự kiến được hãng lắp động cơ điện tối đa 4.500 W, tốc độ cao nhất 80 km/h.

Ngoài hai phân khúc Cao cấp và Thể thao, VinFast vẫn duy trì dòng xe máy điện phổ thông với số lượng sản phẩm đa dạng, gồm các mẫu đã ra mắt: Amio, ZGoo, Flazz, Evo, Evo Grand, Feliz, Feliz II, Vero X, Viper...

Đầu năm nay, VinFast đã ra mắt thêm 4 mẫu xe máy điện mới, gồm 3 dòng đổi pin đầu tiên là Evo, Feliz II và Viper, cùng mẫu xe tích hợp bàn đạp dành cho học sinh Amio. Hiện, hãng này đã hoàn thành hệ thống 4.500 trạm đổi pin đầu tiên, dự kiến đạt 45.000 tủ đổi pin ngay trong quý đầu năm.

Quang Anh