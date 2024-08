Người dùng nhận ưu đãi 'ba không' khi mua VinFast VF 7

Người dùng mua VF 7 được áp dụng chính sách không lệ phí trước bạ, hãng miễn phí sạc pin, gửi xe, tặng kèm bảo hiểm thân vỏ và pin.

Những ưu đãi cho dòng xe thuần điện và chính sách của VinFast giúp người dùng giảm chi phí lăn bánh và chi phí sử dụng xe hàng ngày. Theo quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP của Chính phủ, ôtô điện được hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ lần đầu 0% trong 3 năm, tính từ ngày 1/3/2022.

VinFast VF7 tại Việt Nam. Ảnh: VinFast

Trong chính sách ưu đãi "ba không" của VinFast, người mua VF 7 thời điểm này không mất chi phí sạc pin (tại trạm sạc V-Green) đến hết 1/7/2025, miễn phí gửi xe tại các điểm thuộc tập đoàn Vingroup. Khách mua xe sẽ nhận thêm gói bảo hiểm thân vỏ và pin trong vòng 2 năm, khi mua xe từ nay đến hết 31/8.

Việc được miễn 100% lệ phí trước bạ với xe điện giúp chủ xe VF 7 giảm áp lực tài chính ban đầu, mẫu xe cũng tăng sức cạnh tranh trong phân khúc C-SUV tại Việt Nam. "Nếu mua các mẫu xe khác không được miễn lệ phí trước bạ, người dùng sẽ tốn thêm 10-12% giá xe để lăn bánh", anh Hoàng Thanh (Đồng Nai), một người dùng VinFast VF 7 cho biết.

VinFast VF 7 có thiết kế cá tính. Ảnh: VinFast

Theo anh, nhiều người cũng đánh giá cao ưu đãi bảo hiểm thân vỏ, bởi đây là chi phí hầu hết người mua xe mới thường bỏ ra. Trong khi đó, các chi phí hàng ngày được miễn như sạc pin và gửi xe... cũng giúp người dùng tiết kiệm một khoản đáng kể.

Ngoài những ưu đãi "3 không" trên, người dùng VF 7 trong tháng 8 sẽ nhận quà tặng 10 triệu đồng để sử dụng tại các thương hiệu thuộc tập đoàn Vingroup, trong chương trình khách hàng thân thiết VinClub. Ngay khi mua, chủ xe VF 7 sẽ đạt hạng Bạch kim (Platinum) ở VinClub, hưởng các quyền lợi đồng hành ở các thương hiệu thuộc chương trình gồm: VinFast, Vinhomes, Vinmec, Vinpearl, Vinschool và Xanh SM.

"Chưa có hãng xe nào ở Việt Nam sở hữu hệ sinh thái rộng như vậy, thường chỉ tặng khách hàng các loại phụ kiện đi kèm xe, hoặc dịch vụ bảo dưỡng", anh Thanh nói. "Các ưu đãi của VinFast 'đánh thẳng' vào những khoản chi tiêu hàng ngày, thứ mà người dùng nào cũng quan tâm. Khi mua xe sớm, người dùng sẽ hưởng ưu đãi đặt cọc sớm, có thêm thời gian hưởng ưu đãi trong quá trình sử dụng".

Phần đầu xe mang nhận diện logo và đèn định vị ban ngày đặc trưng VinFast. Ảnh: VinFast

VinFast hiện bán mẫu C-SUV này với 2 phiên bản là VF 7S và VF 7 Plus, giá lần lượt 850 triệu và 999 triệu đồng. Nếu lựa chọn mua pin, giá xe là 999 triệu đồng cho bản VF 7S và 1,199 tỷ đồng cho bản VF 7 Plus. Ngoài ra, hãng này còn mang đến tùy chọn trần kính toàn cảnh cho phiên bản VF 7 Plus với giá 25 triệu đồng.

Xe được bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km, bảo hành pin 10 năm không giới hạn số km, đi kèm là loạt dịch vụ hậu mãi như hệ thống 150.000 cổng sạc khắp 63 tỉnh, thành phố, xưởng dịch vụ không ngày nghỉ, sửa chữa lưu động, cứu hộ 24/7, sạc pin lưu động...

Tuấn Vũ