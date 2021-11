Người dùng, doanh nghiệp hưởng lợi từ 'Lễ hội mua sắm 11.11'

Tiêu dùng trực tuyến được kích cầu giúp doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng vượt trội trong "Lễ hội mua sắm 11.11" trên thương mại điện tử.

Ngày độc thân 11/11 hàng năm đã trở thành lễ hội mua sắm lớn nhất của thị trường thương mại điện tử. Đây không chỉ là dịp để người tiêu dùng tận hưởng mua sắm với mức giá ưu đãi sâu mà cũng là cơ hội để các thương hiệu, nhà bán hàng trực tuyến tăng tốc, thúc đẩy doanh số sau những biến động của làn sóng Covid-19 lần thứ tư.

Là một trong những sàn thương mại điện tử hàng đầu tại Việt Nam, "Lễ hội mua sắm 11.11 - 1 ngày sale To" của Lazada năm nay cũng ghi nhận sức mua tăng cao từ người tiêu dùng. Đây là dấu hiệu khả quan trên hành trình phục hồi kinh tế hậu suy thoái, góp phần thay đổi xu hướng, kích cầu tiêu dùng và tạo đà phát triển cho doanh nghiệp trong giai đoạn bình thường mới.

Xu hướng tiêu dùng lạc quan, tích cực trong bình thường mới

Sau khoảng thời gian thắt chặt chi tiêu, người tiêu dùng dần tích cực và lạc quan hơn khi nâng cao nhu cầu mua sắm, đặc biệt là trong dịp cuối năm. Theo tổng kết từ "Lễ hội mua sắm 11.11 - 1 ngày sale To" của Lazada, chỉ trong duy nhất ngày 11/11, số lượng đơn đặt hàng toàn sàn tăng gần gấp đôi. Số lượng khách hàng tham gia mua sắm cũng tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Sức mua tăng cao phần nào thể hiện người tiêu dùng quan tâm và đón chờ dịp sale lớn của sàn thương mại điện tử để mua sắm dễ dàng và an toàn.

Đồng thời, trong bình thường mới, người dùng cũng hướng đến việc mua sắm thông minh, tiết kiệm hơn khi tích cực tận dụng các ưu đãi, voucher giảm giá từ sàn, nhà bán hàng và thương hiệu trong lễ hội mua sắm. Lazada ghi nhận gần 970 tỷ đồng giá trị voucher tích lũy được người tiêu dùng thu thập xuyên suốt "Lễ hội mua sắm 11.11" để tận hưởng giảm giá.

Ngoài ra, các ưu đãi về miễn phí giao hàng, Lazcoin (xu), hoàn tiền trên sàn cũng hút người tiêu dùng. Với mức giảm giá đặc biệt, những sản phẩm có giá trị cao như laptop, điện thoại, đồ nội thất... được nhiều người ưu tiên chọn mua.

Các số liệu ấn tượng ghi nhận từ "Lễ hội mua sắm 11.11" trên Lazada.

Bên cạnh các ưu đãi về giá, người dùng cũng tích cực đón chờ các hoạt động mua sắm kết hợp giải trí, vốn đã trở thành thói quen qua nhiều chương trình lớn. Đại tiệc âm nhạc trực tuyến "Lazada Supershow 11.11" đã thu hút hơn 26 triệu lượt xem cùng con số kỷ lục đơn hàng và doanh thu tăng gấp 20 lần. Song song đó, các hoạt động xuyên suốt mùa "Lễ hội mua sắm 11.11" trên kênh LazLive cũng nhận sự ủng hộ nhiệt tình từ người xem và mua hàng trực tiếp trên livestream.

Bên cạnh đó, người mua còn nhanh chóng nhận hàng nhờ các chính sách cải thiện dịch vụ logistics của Lazada với thời gian giao hàng nhanh nhất của Lazada Logistics trong "Lễ hội mua sắm 11.11" là 30 phút. Các ưu đãi lớn và trải nghiệm mua sắm thú vị trên sàn trong dịp lễ hội lớn nhất năm vừa qua giúp hàng triệu người tiêu dùng trên cả nước tiết kiệm chi phí, có thêm niềm vui, lạc quan hơn trong thời bình thường mới.

Thương hiệu, nhà bán hàng tăng tốc nhờ lễ hội mua sắm cuối năm

Các thương hiệu và nhà bán hàng trên thương mại điện tử đã góp phần thúc đẩy sức mua của người tiêu dùng trong các dịp lễ hội mua sắm lớn. Theo ghi nhận từ tổng kết của Tập đoàn Lazada, có hơn 800.000 thương hiệu và nhà bán hàng đã tham gia vào "Lễ hội mua sắm 11.11" tại 6 quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Indonesia, Singapore, Thái Lan, Philippines, Malaysia và Việt Nam.

Tại Việt Nam, số lượng nhà bán hàng tham gia ngày sale to trên Lazada tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu này phần nào thể hiện sự nhạy bén, nắm bắt thời cơ chuyển đổi số của các thương hiệu và seller. Cùng với đó, các đợt lễ hội mua sắm cuối năm chính là cơ hội tốt để họ tận dụng, chạy nước rút và bứt phá doanh thu, bù lại khoảng thời gian trì hoãn trước đó.

Anh Vũ Văn Khánh, chủ gian hàng "Vườn Nhà Mẹ" trên Lazada đang kiểm tra sản phẩm trước khi đóng gói gửi cho khách hàng.

Nhằm tăng trải nghiệm mua sắm cho người dùng, các thương hiệu tiếp tục có xu hướng đẩy mạnh kinh doanh trực tuyến thông qua gian hàng chính hãng trên thương mại điện tử. Tiêu biểu là việc LazMall - hệ thống gian hàng chính hãng của Lazada đã đạt doanh thu tăng gần gấp đôi trong "Lễ hội mua sắm 11.11" so với cùng kỳ năm ngoái, cùng với các thương hiệu được yêu thích nhất như Samsung, Lock&Lock, Adidas, Estee Lauder, Ensure, Kaspersky.

Đặc biệt, livestream trên thương mại điện tử cũng trở thành một trong những công cụ hiệu quả được nhà bán hàng và thương hiệu tận dụng triệt để nhằm tăng tương tác với người dùng. Chỉ trong "Lễ hội mua sắm 11.11", số lượng thương hiệu và nhà bán hàng tham gia livestream trên kênh LazLive đã tăng gấp 1,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong báo cáo gần đây của Tập đoàn Lazada, 37% nhà bán hàng trên sàn cho biết họ kỳ vọng tăng trưởng doanh thu 30% trong quý IV/2021. Để chuẩn bị cho những Lễ hội mua sắm cuối năm sắp đến như "Lễ hội mua sắm 12.12", 79% thương hiệu, nhà bán đối tác khẳng định họ sẽ tăng lượng sản phẩm dự trữ trong kho lên 10% để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Điều đó phần nào cho thấy sự tăng trưởng bền vững của sàn là dấu hiệu tích cực, thôi thúc các thương hiệu, nhà bán hàng đối tác mở rộng kinh doanh trên nền tảng và kỳ vọng nhiều hơn vào tương lai.

"Những kết quả tích cực ghi nhận từ Lễ hội mua sắm 11.11 chính là nguồn động lực rất lớn cho các thương hiệu, nhà bán hàng trên Lazada tích cực chuẩn bị và gặt hái thêm nhiều thành công nữa trong các dịp Lễ hội mua sắm cuối năm sắp tới", ông James Dong, Tổng giám đốc Lazada Việt Nam và Thái Lan nhận định.

"Lễ hội mua sắm 11.11" là khởi đầu cho thị trường thương mại điện tử nhộn nhịp dịp cuối năm, hứa hẹn tiếp tục mang đến niềm vui, trải nghiệm mua sắm lạc quan cùng ưu đãi bất ngờ cho hàng triệu người tiêu dùng; từ đó, chắp cánh cho thương hiệu và nhà bán hàng duy trì kinh doanh và tăng tốc hiệu quả, đón nhận những kết quả tích cực.

Thy An

Ảnh: Lazada Việt Nam