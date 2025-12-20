Người dùng chi ba tỷ USD cho ứng dụng ChatGPT

Sau 31 tháng, ChatGPT thu về ba tỷ USD từ chi tiêu của người dùng toàn cầu trên nền tảng di động, trong đó năm 2025 chiếm phần lớn.

Theo nhà cung cấp thông tin ứng dụng Appfigures, tính đến tuần này, người dùng toàn cầu đã chi 2,48 tỷ USD cho ứng dụng di động ChatGPT của OpenAI trong năm 2025, tăng 408% so với mức 487 triệu USD năm ngoái. Năm 2023, năm đầu tiên ra mắt, ứng dụng đạt 42,9 triệu USD.

Logo ChatGPT hiển thị trên một mẫu smartphone. Ảnh: Reuters

Con số ba tỷ USD là tổng chi tiêu trên thiết bị iOS và Android, cho thấy mức độ đón nhận của người dùng đang tăng mạnh so với những ứng dụng phổ biến khác. ChatGPT cần 31 tháng để đạt mốc này kể từ khi có tính năng thu phí, trong khi TikTok cần 58 tháng. Dù là giải pháp công nghệ, nó cũng tiến nhanh hơn các ứng dụng giải trí trực tuyến hàng đầu như Disney+ và HBO Max với thời gian lần lượt 42 và 46 tháng.

So với các ứng dụng AI khác, Grok tiệm cận nhất về doanh thu tích lũy cùng giai đoạn tính từ khi bắt đầu thương mại hóa. Grok ra mắt cuối 2023 cho người đăng ký X Premium Plus, sau đó mở rộng hơn vào năm ngoái.

Chi tiêu của người dùng không phải thước đo duy nhất để đánh giá mức độ đón nhận hay tiềm năng doanh thu dài hạn của ứng dụng AI. Người dùng ChatGPT trên thiết bị di động đang mua gói trả phí như ChatGPT Plus giá 20 USD hoặc ChatGPT Pro giá 200 USD mỗi tháng. Tuy nhiên, ứng dụng có thể tạo ra doanh thu theo nhiều cách khác, như thông qua dịch vụ dành cho nhà phát triển, quảng cáo. Ngoài ra, ChatGPT cũng ra mắt cửa hàng ứng dụng riêng hôm 18/12 và công ty dự định kiếm tiền từ đó.

Google, đối thủ lớn của OpenAI, đang nghiên cứu khả năng chuyển đổi mảng quảng cáo tìm kiếm sang tìm kiếm dựa trên AI, dự kiến đặt quảng cáo trong AI Mode, AI Overviews, AI Shopping, trang Discovery, cùng nhiều nơi khác. Trong khi đó, Anthropic đang nhắm đến thị trường doanh nghiệp và được cho là sẽ đạt doanh thu 70 tỷ USD vào năm 2028.

Thu Thảo (Theo TechCrunch, MoneyControl)