Người Đức và người Nhật ngày càng mua nhiều xe Trung Quốc

Doanh số của BYD tại Nhật Bản tăng gấp đôi trong tháng 3, còn ở Đức cũng ghi nhận mức tăng trưởng trong quý I.

Doanh số của BYD tại Nhật Bản tăng mạnh khi nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới đặt cược vào doanh số ở nước ngoài trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trong nước. Trước đó, BYD đặt mục tiêu bán 10.000 xe điện mỗi năm tại Nhật Bản sau khi lượng xe giao đạt 3.731 chiếc vào năm 2025.

Theo dữ liệu đăng ký xe nhập khẩu mới nhất do Hiệp hội các nhà nhập khẩu ôtô Nhật Bản (JAIA), BYD đã đăng ký 625 xe tại Nhật Bản trong tháng 3, tăng 91,1% so với cùng kỳ 2025. Thương hiệu Trung Quốc giao 327 xe năng lượng mới trong tháng 3/2025. CarNewsChina tính toán rằng lượng xe giao của thương hiệu này tại Nhật Bản trong quý I/2026 đạt 1.142 xe (xe điện và xe hybrid sạc điện), tăng hơn 100%.

Mặc dù có sự tăng trưởng đáng kể, một phần do hiệu ứng nền thấp, BYD vẫn chỉ là một người chơi nhỏ trong thị trường ôtô Nhật Bản. Trong tháng 3, đã có 407.564 xe bán ra tại Nhật Bản, với thị phần xe năng lượng mới đạt 4,15%. Trong tháng hai, 16.924 xe điện chạy pin và xe hybrid cắm điện bán ra tại Nhật Bản, với BYD chỉ chiếm 3,7% thị phần.

Một sự kiện lái thử xe của BYD trước một hiệu sách lớn ở thành phố Morioka, tỉnh Iwate. Ảnh: Yomiuri

BYD cũng đang đối mặt với những thách thức từ việc điều chỉnh chính sách trợ cấp xe năng lượng mới gần đây tại Nhật Bản. Mức trợ cấp cho mỗi xe đã giảm mạnh 350.000-400.000 yen (2.200-2.520 USD) xuống còn 150.000 yen (945 USD). Do đó, nhà sản xuất ôtô có trụ sở tại Thâm Quyến này gặp khó khăn trong việc tăng doanh số tại Nhật Bản.

Số liệu thống kê trở nên lạc quan hơn khi xem xét lượng đăng ký xe năng lượng mới nhập khẩu tại Nhật Bản, do JAIA cung cấp. Tổng cộng 6.085 xe điện (BEV) và xe hybrid sạc điện (PHEV) nhập khẩu được đăng ký tại Nhật Bản vào tháng 3. Trong trường hợp này, thị phần của BYD tăng lên 10,3%. Tuy nhiên, nhà sản xuất xe năng lượng mới của Trung Quốc vẫn còn nhiều dư địa để phát triển khi đặt mục tiêu bán 10.000 xe mỗi năm tại đây, bất chấp mọi khó khăn.

Xuất khẩu trở thành ưu tiên hàng đầu của BYD do hãng phải đối mặt với sự cạnh tranh trong nước và việc loại bỏ dần các khoản trợ cấp tại Trung Quốc. Theo China EV DataTracker, BYD bán được 688.939 xe trên toàn cầu, với doanh số trong nước đạt 303.150 chiếc. Điều này có nghĩa doanh số ở nước ngoài chiếm hơn 50% tổng doanh số của thương hiệu.

Để so sánh, BYD bán được 990.711 xe trên toàn cầu trong quý I/2025, trong đó có 643.024 chiếc được giao cho khách hàng tại Trung Quốc. Đây là lý do tại sao mọi thị trường nước ngoài đều rất quan trọng đối với BYD.

Hiện BYD bán 5 mẫu xe tại Nhật Bản. Dòng sản phẩm bao gồm 4 xe điện (Sealion 7, Atto 3, Dolphin và Seal) và một mẫu hybrid cắm điện (Sealion 6). Mùa hè này, BYD dự kiến củng cố vị thế thị trường tại Nhật Bản bằng việc ra mắt mẫu xe điện đô thị Racco, có giá khoảng 2,5 triệu yen (15.730 USD).

Còn tại Đức, các thương hiệu ôtô Trung Quốc như BYD đang ngày càng được người tiêu dùng Đức ưa chuộng, những người đang tìm mua xe điện trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, theo Reuters.

BYD là một trong những thương hiệu phát triển nhanh nhất tại Đức trong quý đầu năm, theo sàn giao dịch trực tuyến Carwow, với mức tăng 135% về số lượng yêu cầu mua hàng đối với hãng xe điện hàng đầu Trung Quốc này.

Một chiếc BYD Atto 2 mang biển số Đức. Ảnh: Gerd Kebschull

Dữ liệu cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ đến các mẫu SUV chạy điện của BYD và mẫu hatchback giá rẻ Dolphin, gây áp lực lên các đối thủ châu Âu phải sản xuất các lựa chọn thay thế giá cả phải chăng hơn.

Carwow cho biết các thương hiệu Trung Quốc có vẻ sẽ thu lợi từ giá xăng tăng cao do xung đột ở Trung Đông và giá xe mới tăng, trong đó MG cũng chứng kiến sự tăng trưởng trên nền tảng của mình.

Theo dữ liệu, số lượng yêu cầu tìm kiếm thông tin về xe điện chạy pin nói chung đã tăng khoảng 184% trong ba tháng đầu năm 2026 so với quý trước. Sự gia tăng quan tâm này cũng dẫn đến doanh số cao hơn tại Đức, nơi các thương hiệu châu Âu chiếm ưu thế.

Theo cơ quan quản lý KBA, BYD chứng kiến số lượng đăng ký tăng vọt 327% trong tháng 3, chiếm 1,2% thị phần trong tháng đó, nhưng vẫn còn kém xa so với 17,9% thị phần của Volkswagen và các nhà sản xuất ôtô nội địa khác.

Sau sự sụt giảm lượng tiêu thụ các mẫu xe Trung Quốc trong những quý gần đây, "quý I đã cho thấy những dấu hiệu thực sự đầu tiên rằng sự tiêu thụ của người tiêu dùng cá nhân đang bắt đầu có tác động", theo nhà phân tích ôtô độc lập Matthias Schmidt.

Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng các nhà sản xuất ôtô Đức đang phản công với tốc độ ra mắt sản phẩm ngày càng nhanh, đặc biệt là trong nửa cuối năm.

Mỹ Anh