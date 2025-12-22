Người Đức thấp thỏm với nguy cơ khủng bố dịp Giáng sinh

Phía sau ánh đèn và đồ trang trí lung linh, các chợ Giáng sinh tại Đức đang phải thiết lập hàng rào an ninh kiên cố trước nỗi lo khủng bố.

Điểm nhấn lâu nay của chợ Giáng sinh thường niên tại Augsburg, thành phố 2.000 năm tuổi ở miền nam nước Đức, là cây thông Noel lộng lẫy đặt tại vị trí trung tâm. Nhưng năm nay, điều mà nhiều người chú ý lại là những trụ thép kiên cố ở rìa khu chợ. Chúng mới được lắp đặt để ngăn các vụ lao xe vào du khách trong dịp lễ.

Một buổi chiều tháng 12, nhiều người hiếu kỳ vây quanh khu vực khi thấy các nhân viên đô thị dùng xe cẩu nhấc những trụ thép nặng khoảng 350 kg đặt vào vị trí quy định.

"Những thứ này thật đáng sợ. Chúng nhắc nhở tôi về những mối đe dọa rình rập khi có mặt tại đây", Hannelore Hendrick, 67 tuổi, cho hay.

Các trụ thép ngăn lao xe ở chợ Giáng sinh tại Augsburg, Đức ngày 27/11. Ảnh: AFP

Suốt nhiều thế kỷ qua, các chợ Giáng sinh trên khắp nước Đức đã trở thành một nét truyền thống và mang lại niềm vui mùa lễ hội vào mỗi dịp cuối năm. Chợ Giáng sinh Augsburg đã được tổ chức hơn 500 năm qua, chỉ từng gián đoạn vì Thế chiến II và đại dịch Covid-19. Du khách tới đây có thể mua rượu vang nóng, bánh mì kẹp bít tết và đồ trang trí Giáng sinh từ những quầy hàng bằng gỗ rực rỡ.

Năm nay, không khí vui vẻ của khoảng 3.200 khu chợ Giáng sinh tại Đức đã phần nào bị ảnh hưởng vì nỗi lo an ninh. Vấn đề an toàn tại các khu chợ đã trở thành mối quan tâm quốc gia kể từ năm 2016, sau vụ một người đàn ông lái chiếc xe tải lao vào đám đông ở Berlin. Kể từ đó, chính quyền các thành phố ở Đức đã nỗ lực ngăn chặn các vụ tấn công tương tự bằng cách lắp đặt rào chắn bao quanh chợ.

Năm nay, các biện pháp an ninh thậm chí được siết chặt hơn sau vụ tấn công tại Magdeburg, miền đông nước Đức vào tháng 12 năm ngoái. Một người đàn ông đã lái chiếc SUV mà anh ta thuê lao vào đám đông, khiến 6 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Sau đó anh ta lái xe tẩu thoát qua khe hở giữa các rào chắn, vốn được để trống dành cho xe cấp cứu.

Để khắc phục lỗ hổng an ninh này, chính quyền các thành phố đã chặn khe hở bằng xe cảnh sát, cổng sắt hoặc các khối bê tông. Chợ Giáng sinh ở Augsburg, nơi có các tuyến tàu điện chạy xuyên qua, là địa điểm duy nhất lắp đặt các trụ thép có thể dễ dàng tháo lắp.

Biện pháp an ninh được đánh giá là cồng kềnh này đã thu hút nhiều chú ý của dư luận trên khắp cả nước và cũng đối mặt với một số chỉ trích cho rằng thành phố "đang làm quá". Tuy nhiên, Thị trưởng Eva Weber nhấn mạnh việc đảm bảo an ninh cho khu chợ Giáng sinh ở Augsburg quan trọng hơn mọi lời chỉ trích.

"Thà để mọi người châm chọc Augsburg còn hơn là để họ phải khóc cùng thành phố", bà nói.

Các nhân viên an ninh túc trực phải làm việc rất vất vả, bởi có lúc họ phải di chuyển trụ thép mỗi phút một lần để tàu điện đi qua. Công việc sẽ bao gồm móc trụ vào xe cẩu để nâng lên, rồi đưa chúng ra khỏi đường ray tàu điện. Sau khi tàu đi qua, họ lại làm công việc tương tự để đưa trụ thép về đúng vị trí.

"Có lẽ họ chẳng cần phải đi tập gym", Elke Noll, 58 tuổi, nói về những nhân viên vận hành trụ thép an ninh.

Một góc khu chợ Giáng sinh ở quảng trường Breitscheid tại thủ đô Berlin, Đức ngày 1/12. Ảnh: AFP

Dù biện pháp an ninh này trông có vẻ khôi hài, hầu hết người dân địa phương đều không phản đối lắp đặt nó vì lo sợ nguy cơ tấn công. Một cuộc thăm dò ở Đức tháng trước cho thấy 62% người được hỏi bày tỏ lo ngại về một cuộc tấn công vào chợ Giáng sinh, trong khi 35% cho biết hoàn toàn không lo lắng.

Thị trưởng Weber cho hay thành phố đã chi khoảng 58.000 USD để bảo vệ chợ Giáng sinh. Chi phí này gồm cả tiền lương cho đội 6 người vận hành trụ thép và cần cẩu trong hơn 60 giờ mỗi tuần. Bà cho biết con số này chỉ là một phần nhỏ so với doanh thu ước tính hàng triệu USD mà khu chợ thu về mỗi năm.

"Sẽ thật sự thiếu trách nhiệm nếu không xem xét cách bảo vệ các sự kiện lớn", bà nói.

Một số người bán hàng cho rằng hệ thống rào chắn có vẻ kỳ lạ này sẽ giúp thu hút thêm du khách tới chợ. "Chúng tôi chắc chắn sẽ có nhiều khách hơn năm ngoái, không chỉ người Đức mà cả những khách nước ngoài", Sina Hefele, 21 tuổi, người bán đồ trang trí hình cây thông Noel tại gian hàng cách các trụ thép vài mét, nói.

Reinhold Hohenogger, người bán hàng 59 tuổi, cho biết một số bạn bè của ông không còn đến chợ vì lo bị tấn công. "Nếu bạn muốn mọi người đến đây, bạn phải cho họ thấy các biện pháp an ninh đã được đảm bảo", ông nói.

Tại chợ Giáng sinh ở Bonn, thành phố miền tây nước Đức, rào chắn an ninh cũng đã được thiết lập. Các khối bê tông được bố trí để phong tỏa những tuyến phố dẫn tới quảng trường trung tâm, nơi du khách thường tập trung thưởng thức rượu vang nóng và bánh gừng truyền thống.

Kathrin Krumbach, quản lý chợ, chỉ tay vào tấm thảm cao su che dây cáp chạy ngang lối đi và nói "có thể bạn không để ý, nhưng đó cũng là một phần của biện pháp an ninh". Bà nói những tấm thảm giúp lối đi bằng phẳng, để người dân không bị vấp ngã khi di chuyển, đồng thời cho phép người dùng xe lăn có thể di chuyển nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp.

Bà Krumbach cho biết kế hoạch an ninh cho chợ Giáng sinh Bonn dày "hàng chục trang", được xây dựng để ứng phó với "mọi kịch bản có thể xảy ra". Ngoài các khối bê tông nhằm ngăn xe tải lao vào đám đông, giới chức còn huấn luyện nhân viên xử lý tình huống khẩn cấp, phối hợp với lực lượng cứu hỏa địa phương và chuẩn bị cho các rủi ro khác như mất điện.

Các tấm thép có thể nâng lên hạ xuống để ngăn xe tải lao vào đám đông ở chợ Giáng sinh tại Bonn, Đức ngày 16/12. Ảnh: AFP

Tại chợ Bonn, lực lượng cảnh sát cũng thường xuyên tuần tra. Chính quyền thành phố thậm chí thuê thêm bảo vệ tư nhân và lắp đặt camera giám sát để tăng cường an ninh tối đa.

Swathi, du khách đến từ Ấn Độ lần đầu trải nghiệm chợ Giáng sinh Đức, cho biết cô dự định chi khoảng 29 USD trong buổi tối, mức chi tiêu trung bình của du khách mỗi ngày tại các khu chợ kiểu này. Thức ăn, quà tặng và rượu vang nóng là những thứ nằm trong danh sách của cô.

Dạo bước giữa những quầy hàng lung linh ánh đèn và tiếng chuông, Swathi nói "tôi đã tưởng rằng sẽ thấy nhiều cảnh sát, nhưng tôi tin họ đã có sự chuẩn bị".

Thanh Tâm (Theo DW, Courthouse News)