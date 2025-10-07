Người đi bộ suýt mất mạng vì xe tải phóng nhanh qua đường ngập

Cơn mưa lớn sáng nay khiến nhiều con phố ở Hà Nội bị ngập trong biển nước. Nhiều người bắt buộc phải ra đường khá khó khăn trong việc di chuyển. Nhiều người buộc phải chọn cách di chuyển thô sơ nhất là đi bộ. Vậy mà hình ảnh chiếc xe tải phóng nhanh qua vùng nước ngập sâu, tạo sóng lớn xô ngã người đi bộ, khiến người này suýt bị cuốn vào gầm xe tải, là một khoảnh khắc vừa ám ảnh vừa đáng lên án. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hành động thiếu quan sát, thiếu trách nhiệm của tài xế đã đặt sinh mạng người khác vào tình huống "ngàn cân treo sợi tóc".

Hành động ấy không chỉ là sự bất cẩn mà còn thể hiện thái độ coi thường an toàn của người khác. Một giây "tiện đường" cho mình có thể đổi lấy cả mạng sống của người khác. Trong khi đó, chỉ cần người lái xe giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ, thì mọi chuyện đã khác.