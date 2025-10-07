Người đi bộ suýt mất mạng vì xe tải phóng nhanh qua đường ngập

Cơn mưa lớn sáng nay khiến nhiều con phố ở Hà Nội bị ngập trong biển nước. Nhiều người bắt buộc phải ra đường khá khó khăn trong việc di chuyển. Nhiều người buộc phải chọn cách di chuyển thô sơ nhất là đi bộ. Vậy mà hình ảnh chiếc xe tải phóng nhanh qua vùng nước ngập sâu, tạo sóng lớn xô ngã người đi bộ, khiến người này suýt bị cuốn vào gầm xe tải, là một khoảnh khắc vừa ám ảnh vừa đáng lên án. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hành động thiếu quan sát, thiếu trách nhiệm của tài xế đã đặt sinh mạng người khác vào tình huống "ngàn cân treo sợi tóc".
Hành động ấy không chỉ là sự bất cẩn mà còn thể hiện thái độ coi thường an toàn của người khác. Một giây "tiện đường" cho mình có thể đổi lấy cả mạng sống của người khác. Trong khi đó, chỉ cần người lái xe giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ, thì mọi chuyện đã khác.
Đó không chỉ là hành động thiếu ý thức mà là sự coi thường luật lệ, coi thường tính mạng người khác. Nhiều tài xế vẫn mang suy nghĩ "xe to có quyền" đi nhanh không bị chết máy cho xong việc của mình. Nhưng họ quên rằng, mỗi làn sóng nước họ tạo ra trong mưa ngập có thể đe dọa đến tính mạng nhiều người trong đó có thể là người già, trẻ em và phụ nữ. Giữa dòng nước xiết, chỉ một cú xô nhẹ cũng đủ khiến người đi bộ hay người đi xe máy mất thăng bằng, bị cuốn xuống cống, hoặc va vào vật cản nguy hiểm.
Độc giả Vũ Vũ