Trang phục 'Hương khói gia tiên' tại Miss Grand Vietnam gây tranh luận

Thí sinh Miss Grand Vietnam diện áo dài kết hợp đạo cụ gà luộc diễn tả phong tục thờ cúng khiến khán giả phản ứng.

Hương khói gia tiên của tác giả Trần Công Hậu do thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Hằng trình diễn tại đêm thi National Costume, thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025, tối 11/9. Thiết kế lấy cảm hứng từ phong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt, qua đó thể hiện sự tôn kính cội nguồn.

Trang phục 'Hương khói gia tiên' ở Miss Grand Vietnam gây tranh luận Thí sinh Cẩm Hằng diễn trang phục "Hương khói gia tiên".

Người đẹp mặc áo dài phom dáng truyền thống, đứng trong phần khung hình chữ nhật, gắn thêm bánh xe để di chuyển trên sân khấu. Đi cùng cô là hai người khác hỗ trợ. Thí sinh tạo bất ngờ với động tác xoay khung, hiện ra mô hình chiếc bàn thờ. Sau đó, cô tái hiện cảnh thờ cúng với đạo cụ như con gà luộc, cây nhang.

Thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 diện áo dài họa tiết hoa sen trong bài thi.

Trang phục và các động tác thể hiện của Cẩm Hằng gây tranh luận khi người nhận xét đúng với thực tế, số khác lại cho rằng chưa phù hợp. Nhiều ý kiến cho rằng ý tưởng mà tác giả đưa ra tốt nhưng cần tiết chế các món đạo cụ. Khán giả Quang Huy nói: "Đây là phần thi trang phục văn hóa nhưng phần quan trọng nhất lại bị lu mờ bởi các yếu tố xung quanh". Còn Việt Phương bình luận: "Nếu chọn ý tưởng, cảm hứng về tâm linh thì cần xử lý khéo léo, tinh tế hơn để làm bật thông điệp".

Nhà thiết kế Ivan Trần - huấn luyện viên hướng dẫn Công Hậu - cho biết trang phục lấy cảm hứng từ phim điện ảnh Nhà gia tiên (đạo diễn Huỳnh Lập), ra rạp năm 2024. "Khi lên ý tưởng, chúng tôi muốn tái hiện đúng nhất tập tục không còn xa lạ của người Việt", anh nói.

Ivan Trần cho biết thêm khi học trò đề xuất cách xuất hiện cho thí sinh, anh thấy đạo cụ lẫn động tác có sự gần gũi nên đồng ý. Mọi quyết định xoay quanh màn trình diễn đều thông qua với ban tổ chức trước đêm thi và tham gia sơ duyệt.

Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết Hương khói gia tiên mang góc nhìn của người trẻ khi hướng về cội nguồn. Khi duyệt ý tưởng, êkíp nhìn nhận mọi thứ nằm ở mức độ cho phép, tạo cảm giác thân thuộc cho người xem. Theo anh, các đạo cụ đi kèm góp phần tạo yếu tố "viral" cho tác phẩm dự thi.

Nghệ sĩ Vương Duy Biên - phó ban giám khảo cuộc thi - đánh giá phần lớn trang phục tại đêm thi có sự sáng tạo nhất định. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng một số bộ, tác giả nên sử dụng đạo cụ đi kèm một cách hài hòa, hợp lý, tập trung làm bật trang phục nhiều hơn.

Nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu - một trong bốn mentor của phần thi - nhìn nhận các tác giả trẻ góp mặt tại đêm thi nỗ lực suốt nhiều tháng để giới thiệu tác phẩm trên sân khấu. "Họ đều có mong muốn tôn vinh văn hóa, không phải cố tình tạo chiêu trò để gây chú ý. Với tôi, sự sáng tạo nào trong nghệ thuật cũng ít nhiều sẽ gây tranh luận. Dù thế, mọi góp ý, nhận xét của công chúng là cần thiết, nên đón nhận để tiến bộ, không ngừng tìm tòi, phát triển hơn", nhà mốt nói.

Phần thi National Costume diễn ra nhằm tìm kiếm trang phục cho người đẹp Việt Nam mang đến sân khấu Miss Grand International, diễn ra thường niên bốn năm qua. Trước đó, nhiều bộ trang phục từng gây ấn tượng với công chúng như Vũ khúc thiên long, Trúc chỉ, Khảm xà cừ.

Theo ban tổ chức, tại mùa thi thứ tư, 40 trang phục do thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 và các hoa hậu, á hậu trình diễn được tuyển chọn từ hơn 600 bài dự thi. Bốn nhà thiết kế là Việt Hùng, Vũ Việt Hà, Đặng Trọng Minh Châu, Ivan Trần hỗ trợ các tác giả trẻ hoàn thiện tác phẩm.

Nhiều trang phục bám sát tinh thần tôn vinh nét đẹp văn hóa, nghệ thuật hoặc phản ánh đời sống thường nhật của người dân. Nhiều bài thi nhận đánh giá tốt về cách sử dụng chất liệu, dựng phom, phối màu sắc như Cung nghinh thánh mẫu hạ sơn, Chơ Ro cầu mùa, Tinh hoa ca dao sắc Việt, Vũ khúc yến, Vũ nam rối, Bao la tình mẹ, Dệt tia nắng

Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Tiểu Vy, Quế Anh trình diễn trang phục văn hóa dân tộc Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Tiểu Vy, Quế Anh trình diễn tại đêm thi.

Miss Grand Vietnam 2025 khởi động giữa năm với các điểm nhấn như Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF), The Grand Voice, The Grand Walk, The Grand Heat, The Grand Shoot, The Grand Chat, The Grand Business. Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào tối 14/9 ở TP HCM, gồm 35 thí sinh. Tân hoa hậu sẽ thi Miss Grand International 2025 vào tháng 11, hiện ban tổ chức chưa công bố địa điểm.

Hội đồng giám khảo gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban), nghệ sĩ Vương Duy Biên (phó ban), cùng các thành viên gồm Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân, diễn viên Quốc Trường.

Đơn vị nắm bản quyền quyết định tổ chức sân chơi tổ chức trong nước lần đầu vào năm 2022 sau chiến thắng của Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 ở Thái Lan, sau đó cử hoa hậu tham gia sân chơi quốc tế. Qua ba mùa, các người đẹp lần lượt đăng quang gồm Đoàn Thiên Ân, Lê Hoàng Phương, Võ Lê Quế Anh.

