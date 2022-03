GS.TS.BS Ngô Quý Châu (Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội) cho biết: "Nhiều bệnh nhân vẫn rất lo lắng ngay cả khi đã tiêm đủ liều vaccine và tự cách ly với người thân, hạn chế hoạt động xã hội, thậm chí không dám tới bệnh viện khám bệnh do lo ngại cơ thể họ không sinh ra đáp ứng miễn dịch đầy đủ sau tiêm vaccine như người khỏe mạnh".

Mắc ung thư vòm họng và đang trong quá trình điều trị nhưng ông Đặng Văn Miếu (64 tuổi, Cần Giuộc, Long An) tự ý ngưng thăm khám. Ông Miếu chia sẻ, suốt gần một năm qua Covid-19 bùng phát, lo dịch nên ông ngại đến TP HCM khám bệnh. Đến cuối năm nay, dịch tạm lắng, ông mới tiếp tục các đợt hóa trị để kiểm soát khối u. "Khi phần đông người đã chung sống an toàn với Covid-19, tôi có cảm giác như mình bị bỏ lại phía sau. Sau thời gian trì hoãn trị bệnh, bác sĩ bảo khối u của tôi đã lan rộng hơn và cần điều trị tích cực", ông Miếu trải lòng.

Nhiều nước hiện đánh giá cấp độ nguy cơ dịch bệnh Covid-19 chủ yếu dựa trên số ca nhập viện và tử vong, không chú trọng số ca nhiễm. Trong đó, những đối tượng nhập viện và tử vong phần lớn là chưa tiêm chủng hoặc bị suy giảm miễn dịch, nhiều bệnh nền. Theo The New York Times, tại Mỹ, khoảng 7 triệu người bị ảnh hưởng hệ thống miễn dịch do điều trị ung thư, ghép tạng hoặc mắc các bệnh khác.

Các nhà nghiên cứu cho biết, mặc dù chương trình tiêm vaccine Covid-19 đã và đang đem lại hiệu quả bảo vệ cho phần lớn xã hội, khoảng 2-3% dân số thế giới là những người bị suy giảm miễn dịch, tùy thuộc vào tình trạng bệnh và loại thuốc họ dùng, có thể không bao giờ tạo ra được đáp ứng miễn dịch tối ưu, kể cả khi họ đã tiêm đủ liều vaccine.