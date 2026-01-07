Người đánh tới tấp phụ nữ ở chung cư bị phạt 6 tháng tù

Hà NộiĐặng Chí Thành bị tuyên 6 tháng tù và buộc bồi thường 51 triệu đồng khi đánh tới tấp một phụ nữ cùng chung cư, xuất phát từ mâu thuẫn của hai con.

Ngày 7/1, Đặng Chí Thành, 31 tuổi, trú phường Bạch Mai, bị TAND khu vực 2, Hà Nội tuyên mức án như trên về tội Gây rối trật tự công cộng, theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

HĐXX đánh giá, hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, gây bức xúc trong dư luận, cần áp dụng mức hình phạt cách ly khỏi xã hội một thời gian để răn đe, phòng ngừa chung. Tòa xét bị cáo phạm tội lần đầu, đã nộp 50 triệu tiền khắc phục hậu quả vụ án nên có căn cứ để xem xét giảm nhẹ.

Phiên tòa từng mở hôm 26/12/2025 song hoãn do vắng cả ba luật sư bào chữa cho Thành.

Bị cáo Đặng Chí Thành. Ảnh: Danh Lam

Tại tòa hôm nay, VKS giữ nguyên cáo buộc, xác định khoảng 22h ngày 4/8, tại sân chơi sảnh chung cư, vợ Thành và một phụ nữ sống tại đây nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau về việc trông con không cẩn thận, dẫn đến con chị này đánh con Thành.

Khi yêu cầu người phụ nữ xin lỗi nhưng không được, vợ Thành gọi điện thoại báo chồng. Thành đi xuống sân thấy hai phụ nữ đang cãi nhau nên can ngăn. Khi về nhà, nghe vợ kể bị chửi và con bị nói xấu, Thành bức xúc muốn tìm kiếm người hàng xóm này để nói chuyện.

Năm ngày sau, Thành thấy người phụ nữ đứng ở sảnh chung cư nên đến yêu cầu xin lỗi nhưng chị này không đồng ý và bỏ đi.

Cơ quan tố tụng cáo buộc tại khu vực cửa thang máy, "do bức xúc vì bị coi thường" và không được xin lỗi, Thành chạy theo tát và liên tiếp dùng chân đá, tay đấm đối phương. Trước mặt đông người, Thành chửi bới và đe dọa giết hai mẹ con nạn nhân bằng ngôn từ côn đồ.

Video về hành vi của Thành sau đó lan truyền trên mạng xã hội. Thành bị bắt khẩn cấp ngay hôm sau.

Sự việc được camera ở chung cư ghi lại. Ảnh: Cắt từ video

Tại tòa hôm nay, Thành khai bức xúc khi chị hàng xóm nói "không ai thèm chơi với con mày", dẫn đến lời qua tiếng lại. Hôm sau, gặp lại chị này, Thành khai đã hỏi lại: "Em có lời gì muốn nói với vợ con anh không". Chị này đáp "không", khiến Thành bức xúc lao vào đánh.

Thành thừa nhận căng thẳng vì chuyện gia đình, ngoài ra, nạn nhân còn gọi người nhà xuống và lớn tiếng chửi bới. "Thấy có nhiều người đến nên bị cáo mất bình tĩnh, bức xúc đã lớn tiếng chửi bới lại", Thành trình bày.

Trong khi đó, đại diện gia đình bị hại cho biết, hai bên không xích mích gì và con của họ không có đánh con của Thành.

Bị cáo Thành thừa nhận khi đánh nạn nhân đã có những lời lẽ côn đồ, song chỉ buột miệng chứ không có ý định sát hại như đe đọa.

Tại phiên tòa, thành nhận thức được hành vi sai phạm của mình, khẳng định lúc đánh nạn nhân không có ai kích động hay xúi giục.

Nói lời sau cùng, Thành nói "ít có tiếp xúc với xã hội nên nhận thức còn hạn chế" nhưng đủ để nhận thức, đánh người là trái pháp luật.

Bị cáo xin lỗi gia đình bị hại và cộng đồng vì hành vi của mình đã ảnh hưởng xấu đến nhiều người.

"Bị cáo hành động xuất phát vì thương vợ, xót con. Vợ bị cáo đang trong thai kỳ, điều trị trầm cảm", Thành trình bày và xin được sớm về đỡ đần gia đình.

Hải Thư - Phạm Dự