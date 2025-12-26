Hoãn xét xử người đánh tới tấp phụ nữ ở chung cư vì vắng ba luật sư

Hà NộiĐặng Chí Thành bị cáo buộc đấm, đá liên tiếp vào đầu, bụng một phụ nữ khi bênh vợ con, song hôm nay xin hoãn xét xử do vắng mặt cả ba luật sư bào chữa.

Ngày 26/12, Đặng Chí Thành, 31 tuổi, trú phường Bạch Mai, bị TAND khu vực 2, Hà Nội xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng, theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Tại phần thủ tục, HĐXX thông báo bị cáo có ba luật sư bào chữa song đều đang tham gia vụ án khác cùng ngày, do đó có đơn xin dời lịch xét xử sang hôm khác. Bị cáo Thành có cùng nguyện vọng.

VKS do đó đề nghị chấp nhận, để đảm bảo quyền lợi của bị cáo theo quy định pháp luật.

Bị hại vắng mặt tại tòa, ủy quyền cho người thân tham dự phiên xử, nêu quan điểm mong muốn xét xử trong hôm nay, song sẽ tuân theo quyết định của tòa.

Sau hội ý, HĐXX ấn định lại ngày xét xử vào sáng 7/1/2026.

Bị cáo Đặng Chí Thành tại tòa, Ảnh: Danh Lam

Cáo trạng xác định khoảng 22h ngày 4/8, tại sân chơi sảnh chung cư, vợ Thành và một phụ nữ sống tại đây nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau về việc trông con không cẩn thận, dẫn đến con chị này đánh con Thành.

Khi yêu cầu người phụ nữ xin lỗi nhưng không được, vợ Thành gọi điện thoại báo chồng. Thành đi xuống sân thấy hai phụ nữ đang cãi nhau nên can ngăn. Khi về nhà, nghe vợ kể bị chửi và con bị nói xấu, Thành bức xúc muốn tìm kiếm người hàng xóm này để nói chuyện.

Năm ngày sau, Thành thấy người phụ nữ đứng ở sảnh chung cư nên đến yêu cầu xin lỗi nhưng chị này không đồng ý và bỏ đi.

Cơ quan tố tụng cáo buộc tại khu vực cửa thang máy, "do bức xúc vì bị coi thường" và không được xin lỗi, Thành chạy theo tát và liên tiếp dùng chân đá, tay đấm đối phương. Trước mặt đông người, Thành chửi bới và đe dọa giết hai mẹ con nạn nhân bằng ngôn từ côn đồ.

Video về hành vi của Thành sau đó lan truyền trên mạng xã hội.

Sự việc được camera ở chung cư ghi lại. Ảnh: Cắt từ video

Thành bị bắt khẩn cấp ngay hôm sau, hiện bị tạm giam. Thành khai chửi bới và đe dọa do bức xúc, không làm chủ được bản thân chứ không muốn tước đoạt tính mạng của ai.

VKS xác định Thành phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, không có tình tiết tăng nặng.

Nạn nhân được xác định tỷ lệ thương tích 0%, điều trị 5 ngày tại bệnh viện. Chị yêu cầu Thành bồi thường viện phí 44 triệu đồng và bồi thường dân sự theo quy định pháp luật.

Khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự: Tội gây rối trật tự công cộng Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù 3 tháng đến 2 năm.

Hải Thư