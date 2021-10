Người dáng quả lê tập thế nào để đùi nhỏ

Em 25 tuổi, cao 1,52 m, người dáng quả lê nên đùi khá to, xin hỏi huấn luyện viên nên tập luyện thế nào để đùi nhỏ lại? (Huyền, Hà Nội)

Trả lời:

Dáng người do gene quyết định, tập luyện chỉ giúp cho chúng ta cân đối, săn chắc hơn. Ví dụ cơ thể bạn có hình dáng quả lê, tức phần vai nhỏ và to dần xuống phần thân dưới (hông, đùi, mông to), khi tập luyện thì cả người sẽ săn chắc, gọn lại nhưng hình dáng vẫn là quả lê.

Người dáng quả lê có lợi thế đùi to, mông to, tập luyện sẽ giúp mông săn chắc, đùi tròn, tạo nên nét đẹp khỏe khoắn. Do đó bạn không cần phải cố gắng chỉ để làm cho đùi nhỏ.

Các bài tập cardio sẽ đốt calo, giảm mỡ toàn thân, kết hợp với các bài tập strength giúp săn chắc phần đùi. Cùng với đó, bạn cần duy trì chế độ dinh dưỡng phù hợp giúp tăng cơ giảm mỡ.

Chúc bạn có thân hình đẹp và luôn tự tin!

Minh họa cơ thể hình dáng quả lê.

Huấn luyện viên Hana Giang Anh